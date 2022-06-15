《燃》：我們可以肯定的是，今天的人類是現存人猿中「耐力」最好的運動員

文：赫曼．龐策（Herman Pontzer）

新陳代謝革命

我們經常從身體性狀、新的解剖學特徵的出現，或形狀和大小的變化來討論演化，畢竟化石紀錄中保存的通常是身體性狀。但是行為上的變化往往才是真正的推動者。新的行為出現了，身體才隨之適應。魚類開始在水邊的泥濘淺灘上覓食，而那些擁有最強壯的鰭和最原始的肺部來駕馭這些水坑的魚，才得到了最成功的繁殖成果，隨後演化過渡到陸地上，接著出現了腿。

馬的祖先牙齒本不起眼，但由於牠們的主食從柔軟的葉子改為粗礪許多的草，那些牙齒較長、更耐磨損的馬得以生存得更久。數百萬年後，長牙成為馬的常態。（這就是為什麼你可以透過觀察馬的嘴來判斷牠的年齡：看牙齒的磨損程度——如果你要買馬的話，這是個內行人的做法，但如果這匹馬是別人送來的禮物，這樣看就太失禮了。）北極熊開始游泳和潛水以捕獵，之後演化出有蹼的腳。行為走在前頭，外形隨之在後。

要讓分享在人類的支系中盛行，需要一個條件非常特殊的環境：獲得比你能吃下的分量更多的食物，需要的成本必須低於贈送食物的好處。覓集額外的食物代表為自己消耗的能量較少，為別人消耗的能量較多，這不是達爾文那不道德的會計師——天擇——通常會青睞的那種東西。

如果接受者與你有親屬關係，擁有相同的基因，那麼他們的生殖成功，有一部分也屬於你。只是打折的程度也很厲害，畢竟就算是你的親生孩子，也只分享了你一半的基因。獲得額外食物的成本必須很低，而接受者的回報必須很高，這樣分享才值得。這就很容易理解為什麼沒有其他人猿——事實上，幾乎沒有任何其他物種——會想到「分享」是一種成功的策略。

儘管面臨著巨大的缺點，但大約在兩百五十萬年前，在非洲東部的某個地方，一群有人猿腦的人族當中，各種條件、飲食和行為都達到了正確的組合。分享成為了常態。可惜分享的起源細節可能過於細緻，無法在化石紀錄的粗糙篩子中找到。（雖然如果你去最近的人類演化研討會兜上一圈，各種細微和複雜情景的豐富會讓你目不暇給。）

關於分享最早的確鑿證據，來自像斑馬這種大型動物身上有切痕的骨頭。無論多麼飢餓，沒人能夠獨自吃掉一匹斑馬。而要以一匹斑馬為目標，不論死活，都需要團隊合作，你可以直接獵殺活的，或是把其他飢餓的食肉動物從屍體前趕走。只有在達成分享戰利品協議的情況下，團隊合作才會有回報。也許人族的分享是從人猿的狩獵中發展出來的，有些個體付出了比我們在黑猩猩身上看到的那種有限的、勉強的殘羹剩飯更多的東西。

也許，人族的分享是從我們在萬巴的雌性巴諾布猿中看到的那種分享水果的行為發展而來。一個強而有力的佐證是野生塊莖，也就是我們今天在超市裡買得到的馬鈴薯和山藥的遠房表親，這在早期是一種重要的共享食物。塊莖是哈札族和世界各地其他狩獵採集族群的主食，是高熱量的澱粉炸彈，小孩子很難自己把它從地底挖出來，但對成年人來說卻很容易收穫過多。正如紅毛猩猩的母親傾向分享年輕後代難以獲得的食物一樣，人族的母親（或父親）可能已經養成了將塊莖餵給孩子的習慣。也許過了生育年齡的年長女性，會開始把她們的母性發揮在與女兒和孫子分享食物上。

無論是肉類、植物性食物，還是某種組合，這種為他人覓食的奇怪行為對人類的演化產生了深遠的影響。分享，意味著有更多能量用於生命的基本任務。生存和繁殖，這些天擇的通貨，獲得了改進。分享的人和他們的親屬，勝過了他們不那麼慷慨的鄰居。

我們是這些早期分享型人族的後代。隨著時間的推移，人的生理學對這種新的行為做出了反應，提高了新陳代謝率以利用額外的熱量。這就是新陳代謝革命，從那時起，它便塑造了人屬的演化。

正向回饋和良性迴圈

正如你的新陳代謝反映了你身體的所有系統共同運作的協調活動，新陳代謝革命改變了我們生理學的各個方面。由於卡路里不會變成化石，所以很難剖析哪些變化是最先發生的。我們在化石紀錄中看到新陳代謝加速的第一個跡象是大腦尺寸的增加。正如我們在上一章所討論的那樣，大腦是代謝代價高昂的器官。到了兩百萬年前，也就是最早有切割痕跡的骨頭出現後不久，我們發現化石中的人的大腦比他們的南猿前輩大了近百分之二十，消耗的熱量也多了百分之二十。

演化傾向將這些額外的熱量導向昂貴的大腦，說明了我們這個物種的新陳代謝策略。通常情況下，我們會期望演化傾向於將這些熱量直接用於生存和繁殖。畢竟，生殖成功——產生的存活後代的數量——是天擇唯一關注的基準。在大腦或任何其他特徵上投入資源並沒有演化上的好處，除非它能帶來更多的嬰兒。對大腦的熱量投資告訴我們，認知的複雜性對那些人來說是如此重要，以至於值得在更多的腦力上花費寶貴的熱量。

身體活動肯定也大幅增加。飲食中的很大一部分依靠肉類，這就需要每天做大量的工作來獲取食物。與植物性食物相比，作為獵物的動物在地形上分布得更稀疏，更難獵取。非洲草原上的現代食肉動物每天行走的土地面積，通常是牠們所追捕的食草動物的四倍。在我們這個屬的早期，向狩獵開始過渡也需要類似地增加每天的行走距離。而且這意味著的，可能不僅僅是大量的行走。