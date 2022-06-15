《燃》：我們可以肯定的是，今天的人類是現存人猿中「耐力」最好的運動員
我們想讓你知道的是
人的身體一天需要燃燒兩千大卡，所以只要我們多做運動，加大熱量消耗，就能減到理想體重，對嗎？很可惜，答案沒那麼簡單！為解開新陳代謝機制之謎，杜克大學演化人類學教授赫曼．龐策決定從人類最早期的生活型態開始探尋。
文：赫曼．龐策（Herman Pontzer）
新陳代謝革命
我們經常從身體性狀、新的解剖學特徵的出現，或形狀和大小的變化來討論演化，畢竟化石紀錄中保存的通常是身體性狀。但是行為上的變化往往才是真正的推動者。新的行為出現了，身體才隨之適應。魚類開始在水邊的泥濘淺灘上覓食，而那些擁有最強壯的鰭和最原始的肺部來駕馭這些水坑的魚，才得到了最成功的繁殖成果，隨後演化過渡到陸地上，接著出現了腿。
馬的祖先牙齒本不起眼，但由於牠們的主食從柔軟的葉子改為粗礪許多的草，那些牙齒較長、更耐磨損的馬得以生存得更久。數百萬年後，長牙成為馬的常態。（這就是為什麼你可以透過觀察馬的嘴來判斷牠的年齡：看牙齒的磨損程度——如果你要買馬的話，這是個內行人的做法，但如果這匹馬是別人送來的禮物，這樣看就太失禮了。）北極熊開始游泳和潛水以捕獵，之後演化出有蹼的腳。行為走在前頭，外形隨之在後。
要讓分享在人類的支系中盛行，需要一個條件非常特殊的環境：獲得比你能吃下的分量更多的食物，需要的成本必須低於贈送食物的好處。覓集額外的食物代表為自己消耗的能量較少，為別人消耗的能量較多，這不是達爾文那不道德的會計師——天擇——通常會青睞的那種東西。
如果接受者與你有親屬關係，擁有相同的基因，那麼他們的生殖成功，有一部分也屬於你。只是打折的程度也很厲害，畢竟就算是你的親生孩子，也只分享了你一半的基因。獲得額外食物的成本必須很低，而接受者的回報必須很高，這樣分享才值得。這就很容易理解為什麼沒有其他人猿——事實上，幾乎沒有任何其他物種——會想到「分享」是一種成功的策略。
儘管面臨著巨大的缺點，但大約在兩百五十萬年前，在非洲東部的某個地方，一群有人猿腦的人族當中，各種條件、飲食和行為都達到了正確的組合。分享成為了常態。可惜分享的起源細節可能過於細緻，無法在化石紀錄的粗糙篩子中找到。（雖然如果你去最近的人類演化研討會兜上一圈，各種細微和複雜情景的豐富會讓你目不暇給。）
關於分享最早的確鑿證據，來自像斑馬這種大型動物身上有切痕的骨頭。無論多麼飢餓，沒人能夠獨自吃掉一匹斑馬。而要以一匹斑馬為目標，不論死活，都需要團隊合作，你可以直接獵殺活的，或是把其他飢餓的食肉動物從屍體前趕走。只有在達成分享戰利品協議的情況下，團隊合作才會有回報。也許人族的分享是從人猿的狩獵中發展出來的，有些個體付出了比我們在黑猩猩身上看到的那種有限的、勉強的殘羹剩飯更多的東西。
也許，人族的分享是從我們在萬巴的雌性巴諾布猿中看到的那種分享水果的行為發展而來。一個強而有力的佐證是野生塊莖，也就是我們今天在超市裡買得到的馬鈴薯和山藥的遠房表親，這在早期是一種重要的共享食物。塊莖是哈札族和世界各地其他狩獵採集族群的主食，是高熱量的澱粉炸彈，小孩子很難自己把它從地底挖出來，但對成年人來說卻很容易收穫過多。正如紅毛猩猩的母親傾向分享年輕後代難以獲得的食物一樣，人族的母親（或父親）可能已經養成了將塊莖餵給孩子的習慣。也許過了生育年齡的年長女性，會開始把她們的母性發揮在與女兒和孫子分享食物上。
無論是肉類、植物性食物，還是某種組合，這種為他人覓食的奇怪行為對人類的演化產生了深遠的影響。分享，意味著有更多能量用於生命的基本任務。生存和繁殖，這些天擇的通貨，獲得了改進。分享的人和他們的親屬，勝過了他們不那麼慷慨的鄰居。
我們是這些早期分享型人族的後代。隨著時間的推移，人的生理學對這種新的行為做出了反應，提高了新陳代謝率以利用額外的熱量。這就是新陳代謝革命，從那時起，它便塑造了人屬的演化。
正向回饋和良性迴圈
正如你的新陳代謝反映了你身體的所有系統共同運作的協調活動，新陳代謝革命改變了我們生理學的各個方面。由於卡路里不會變成化石，所以很難剖析哪些變化是最先發生的。我們在化石紀錄中看到新陳代謝加速的第一個跡象是大腦尺寸的增加。正如我們在上一章所討論的那樣，大腦是代謝代價高昂的器官。到了兩百萬年前，也就是最早有切割痕跡的骨頭出現後不久，我們發現化石中的人的大腦比他們的南猿前輩大了近百分之二十，消耗的熱量也多了百分之二十。
演化傾向將這些額外的熱量導向昂貴的大腦，說明了我們這個物種的新陳代謝策略。通常情況下，我們會期望演化傾向於將這些熱量直接用於生存和繁殖。畢竟，生殖成功——產生的存活後代的數量——是天擇唯一關注的基準。在大腦或任何其他特徵上投入資源並沒有演化上的好處，除非它能帶來更多的嬰兒。對大腦的熱量投資告訴我們，認知的複雜性對那些人來說是如此重要，以至於值得在更多的腦力上花費寶貴的熱量。
身體活動肯定也大幅增加。飲食中的很大一部分依靠肉類，這就需要每天做大量的工作來獲取食物。與植物性食物相比，作為獵物的動物在地形上分布得更稀疏，更難獵取。非洲草原上的現代食肉動物每天行走的土地面積，通常是牠們所追捕的食草動物的四倍。在我們這個屬的早期，向狩獵開始過渡也需要類似地增加每天的行走距離。而且這意味著的，可能不僅僅是大量的行走。
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
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「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
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