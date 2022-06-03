繼「台美21世紀貿易倡議」後，台灣今與歐盟進行首次「部長級」對話、聚焦半導體供應問題

繼週一（6月1日）宣布與美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」後，經濟部今（2）日再與歐盟執委會貿易總署共同主持「台歐盟經貿對話會議」，歐盟代表為歐盟執委會貿易總署總署長韋安德（Sabine Weyand），台灣則由經濟部長王美花親自出席。

經濟部表示，過去台歐盟雙邊會議為次長/副總署長對話層級，本次雙方為擴大合作層面，提升對話層級至部長/總署長級，顯示在歐盟國際經貿合作藍圖上，台灣的重要性提升，亦為台歐盟關係的重大突破。

本次會議中，歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作、離岸風電產業關聯方案與動植物產品防疫檢疫（SPS）等議題。歐盟在今年2月公布《歐洲晶片法案》，點名台灣為理念相近的夥伴，為日後合作埋下伏筆。

會議中，台歐雙方同意分享半導體供應鏈資訊。王美花強調，台灣將持續扮演全球半導體產業中「值得信賴的夥伴」，並協助穩定供應鏈韌性。

經濟部會後也發表聲明，稱去年疫情引發晶片短缺，台灣盡最大努力幫助歐盟等盟友解決全球晶片短缺問題，今年3月已派遣半導體專家團到中東歐三國（立陶宛、斯洛伐克、捷克）進行實地查訪，瞭解當地產業發展情形，並希望進一步與歐盟建立人才交流與人才培育的緊密關係。

《路透社》報導指出，過去一年，全球晶片短缺和供應鏈遇阻，給許多產業造成了嚴重破壞。歐洲計畫要求歐盟執委會放寬新建半導體廠的融資規則。

台灣半導體龍頭台積電表示，仍在評估在歐洲建廠的可能性，目前仍是評估的早期階段。台積電已經在美國、日本建廠，斥資120億美元（約新台幣3600億元）在美國亞利桑那州鳳凰城蓋晶片廠，在日本熊本的新廠也獲得日本政府4000億日圓（約新台幣967億元）專款補助。

不過報導也指出，今年2月，台灣矽晶圓大廠環球晶宣布收購德國晶片供應商世創（Siltronics）破局，讓歐盟的信心打了折扣。

針對歐方關切的離岸風電、動植物產品防疫檢疫議題，王美花強調，發展離岸風電為我重要能源轉型政策，先前曾就歐洲開發商在台離岸風電合作所遭遇困難，多次密集召開會議，協助業者解決問題；另外也敦請歐方儘速完成我國提出的加工加熱肉品、乳品及蛋品申請案，以利我國糕餅及肉類加工品可順利出口至歐盟市場。雙方同意由專家繼續討論申請案之進度與解決方案。

本次會議中，台灣也就投資關係與合作與2050淨零轉型等議題與歐方進行討論，也向歐方說明邁向2050淨零排放相關規劃，以利歐方充分瞭解台灣減碳的決心。

會議中雙方達成數項共識，歐方同意與台灣在數位經濟、貿易便捷化、供應鏈韌性等議題上，指派小組進一步討論合作的可能性。也就如何進一步在貿易、投資、研究及創新等戰略性議題進行合作充分交流，雙方並同意設立平台以利雙方工作階層持續討論，深化夥伴關係。

先美後歐，學者建議台灣「借力使力」談非關稅經貿議題

台灣與美國1日剛啟動「台美21世紀貿易倡議」，2日也與歐盟談論經貿合作。台大政治系教授楊永明認為，台灣政府透過「借力使力」，藉由美國在全球推動新國際經貿秩序的機會，可以與其他國家創造更多經貿交流的機會。

楊永明表示，拜登政府想在第一任期內建立排擠中國產業供應鏈以及國際經貿秩序，因此，無論是美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）、台美21世紀貿易倡議都選擇避開關稅減讓，就供應鏈韌性、貿易便捷化等非關稅議題進行討論。雖然台灣因政治因素無法加入IPEF的第一輪名單，但在美國建立新秩序下，可以利用台灣在半導體全球領先優勢，爭取更多談判空間。

歐盟是台灣第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.45%；在投資方面，歐盟為我國最大外資來源。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元