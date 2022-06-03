繼「台美21世紀貿易倡議」後，台灣今與歐盟進行首次「部長級」對話、聚焦半導體供應問題
我們想讓你知道的是
台灣與美國1日剛啟動「台美21世紀貿易倡議」，2日也與歐盟談論經貿合作。歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作，台灣也承諾將成為歐盟可以信任的夥伴。
繼週一（6月1日）宣布與美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」後，經濟部今（2）日再與歐盟執委會貿易總署共同主持「台歐盟經貿對話會議」，歐盟代表為歐盟執委會貿易總署總署長韋安德（Sabine Weyand），台灣則由經濟部長王美花親自出席。
經濟部表示，過去台歐盟雙邊會議為次長/副總署長對話層級，本次雙方為擴大合作層面，提升對話層級至部長/總署長級，顯示在歐盟國際經貿合作藍圖上，台灣的重要性提升，亦為台歐盟關係的重大突破。
本次會議中，歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作、離岸風電產業關聯方案與動植物產品防疫檢疫（SPS）等議題。歐盟在今年2月公布《歐洲晶片法案》，點名台灣為理念相近的夥伴，為日後合作埋下伏筆。
會議中，台歐雙方同意分享半導體供應鏈資訊。王美花強調，台灣將持續扮演全球半導體產業中「值得信賴的夥伴」，並協助穩定供應鏈韌性。
經濟部會後也發表聲明，稱去年疫情引發晶片短缺，台灣盡最大努力幫助歐盟等盟友解決全球晶片短缺問題，今年3月已派遣半導體專家團到中東歐三國（立陶宛、斯洛伐克、捷克）進行實地查訪，瞭解當地產業發展情形，並希望進一步與歐盟建立人才交流與人才培育的緊密關係。
《路透社》報導指出，過去一年，全球晶片短缺和供應鏈遇阻，給許多產業造成了嚴重破壞。歐洲計畫要求歐盟執委會放寬新建半導體廠的融資規則。
台灣半導體龍頭台積電表示，仍在評估在歐洲建廠的可能性，目前仍是評估的早期階段。台積電已經在美國、日本建廠，斥資120億美元（約新台幣3600億元）在美國亞利桑那州鳳凰城蓋晶片廠，在日本熊本的新廠也獲得日本政府4000億日圓（約新台幣967億元）專款補助。
不過報導也指出，今年2月，台灣矽晶圓大廠環球晶宣布收購德國晶片供應商世創（Siltronics）破局，讓歐盟的信心打了折扣。
針對歐方關切的離岸風電、動植物產品防疫檢疫議題，王美花強調，發展離岸風電為我重要能源轉型政策，先前曾就歐洲開發商在台離岸風電合作所遭遇困難，多次密集召開會議，協助業者解決問題；另外也敦請歐方儘速完成我國提出的加工加熱肉品、乳品及蛋品申請案，以利我國糕餅及肉類加工品可順利出口至歐盟市場。雙方同意由專家繼續討論申請案之進度與解決方案。
本次會議中，台灣也就投資關係與合作與2050淨零轉型等議題與歐方進行討論，也向歐方說明邁向2050淨零排放相關規劃，以利歐方充分瞭解台灣減碳的決心。
會議中雙方達成數項共識，歐方同意與台灣在數位經濟、貿易便捷化、供應鏈韌性等議題上，指派小組進一步討論合作的可能性。也就如何進一步在貿易、投資、研究及創新等戰略性議題進行合作充分交流，雙方並同意設立平台以利雙方工作階層持續討論，深化夥伴關係。
先美後歐，學者建議台灣「借力使力」談非關稅經貿議題
台灣與美國1日剛啟動「台美21世紀貿易倡議」，2日也與歐盟談論經貿合作。台大政治系教授楊永明認為，台灣政府透過「借力使力」，藉由美國在全球推動新國際經貿秩序的機會，可以與其他國家創造更多經貿交流的機會。
楊永明表示，拜登政府想在第一任期內建立排擠中國產業供應鏈以及國際經貿秩序，因此，無論是美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）、台美21世紀貿易倡議都選擇避開關稅減讓，就供應鏈韌性、貿易便捷化等非關稅議題進行討論。雖然台灣因政治因素無法加入IPEF的第一輪名單，但在美國建立新秩序下，可以利用台灣在半導體全球領先優勢，爭取更多談判空間。
歐盟是台灣第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.45%；在投資方面，歐盟為我國最大外資來源。
新聞來源
- 臺歐盟提升經貿對話層級 深化夥伴關係（經濟部新聞稿）
- Taiwan tells EU it will continue to be 'trusted' chip partner（Reuters）
- 先美後歐！學者：台灣「借力使力」談非關稅經貿議題（經濟日報）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
企業上雲不必膽戰心驚！杜絕駭客攻擊、全面自動防護，鎖定6/29 AWS Security Web Day
我們想讓你知道的是
架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day資訊安全線上研討會獲得解答。
時至今日，網路攻擊時時刻刻在發生。尤其企業在網路環境上提供服務的每一秒鐘，也許都有駭客想要探測企業主機，試圖找到弱點進行攻擊，以取得營業機密或個資，又或是讓企業成為其他目標的攻擊跳板。換言之，若萬一企業不幸被駭客鎖定，就等著終日提心吊膽。
然而，難道企業就一定要面臨這樣的危機，甚至坐以待斃？答案：當然不是。想要架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）取得收穫。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
先上雲還是先顧資安？AWS讓企業一件不漏！
事實上，企業並不是數位轉型上雲後，才開始做資安；而是先有資安，才進一步將地端架構搬上雲端。須先釐清如此重要的順序基礎，確保雲端遷移過程一定要安全，才能談更多雲端轉型的成長策略；否則，若只關注資料上雲，但忽略了資安基礎，那麼無論換了多少雲端服務平台，都仍是讓企業暴露在不必要的風險之中。
為保障企業資訊安全，為企業客戶堅守資安防線，全球雲端服務供應商龍頭AWS建議，在資料遷移的過程即導入資安觀念與應用；例如AWS鼓勵企業客戶檢視系統架構或權限配置，確保上雲之後符合最小權限原則，讓無權限者不能任意讀取資料。
資安如同建築的地基結構，是保證企業安穩經營的重中之重。如果企業／個人對雲端轉型的資安課題有興趣，或是希望全盤巡視企業資安、自我健檢，卻又不知如何著手，那麼即將於6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）絕對是不可錯過的活動。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
AWS Security Web Day，為企業雲端轉型、資安升級
企業雲端轉型該怎麼面對資安問題？關於轉型路上會遇到的資安挑戰與迷思，AWS Security Web Day研討會中，專業講師與企業經驗談都將一一為您指點迷津。
在研討會中，也會以AWS產品作為示範解析，探索資安解決方案。AWS服務產品和關聯供應鏈都經過審查，且是業界公認足夠安全、可用於高度機密的工作環境。
只要掌握AWS全面的資安服務與功能，提升滿足核心安全性與合規性要求的能力，不但能提供企業所需的控制權，更能塑造一個最安全的雲端運算環境來開展業務。另外，AWS也可讓企業的安全任務全面自動化，將主要重心回歸至業務擴展與創新，使用多少就負擔多少費用，讓每一筆成本都高效運用。
AWS Security Web Day 好禮不斷！參加即有機會獲得 $300 AWS Credits
精彩議程將包含：從 AWS 角度看 zero-trust 架構設計、如何在 SaaS 多租戶環境中實現資源獨立性及安全性、在 Kubernetes 環境中實現容器安全性、使用雲原生技術做威脅偵測與自動響應、AWS Security 相關服務免費方案簡介....等等，本次活動也邀請成功企業分享企業資安痛點以及解決方案。
活動當天將進行 100 元外送美食券有獎徵答，同時 AWS 也提供 $300美金 AWS Credits 申請機會給參加者，來協助大家實現第一個上雲計畫！
探索資安，即刻報名AWS Security Web Day：