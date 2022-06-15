《漢文與東亞世界》：東亞漢字文化圈可稱之為「東亞知識共和國」，比擬於歐洲近世的「文藝共和國」
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就算同樣用漢字，不代表我們都一樣！跳脫中國中心論與漢字文化圈的「同文」迷思，重新以全東亞格局，一窺你所不知道的漢字漢文故事。作者金文京教授精通日、中、韓等語言，此書亦由作者本人翻譯，並針對中文世界讀者加以解釋。
文：金文京
第四章 書寫漢文——東亞漢文的多種文體
一、東亞的漢文、漢詩
1. 正規的漢文
第二、三章介紹了東亞各國、各民族的訓讀和訓讀現象。訓讀之發生，原因是中原鄰近民族的語言跟中原屬於不同系統，語法有差別，中國的訓讀現象的出現則是因為古今語法的轉變。閱讀漢籍時需要把漢文（文言文）按照本民族語言（俗語）的語法來顛倒語序，還要加所需要的助詞等。當他們書寫漢文時，也會發生同樣的現象，把本民族語言的語序顛倒過來，刪除本民族語言的助詞，改為漢文的助詞，才能成為正規的漢文。
現代以前的東亞各國，不管是皇帝、國王頒詔下令，還是文人士子著文立論，抒發胸臆，或各國人士互相進行筆談，無不用正規漢文。因此，不同時代、不同地域的人撰寫的漢文幾乎是同樣的文體，古今中外變化很少，放之四海而皆準，彼此都看得懂。漢文素來被稱為東亞共通的書寫語言，蓋由於此。試看下面三篇論諸葛亮的文章：
①且夫殺一不辜而得天下，有所不為，而後天下忠臣義士樂為之死。劉表之喪，先主在荊州，孔明欲襲殺其孤，先主不忍也。其後劉璋以好逆之至蜀，不數月，扼其吭，拊其背，而奪之國，此其與曹操異者幾希矣。曹劉之不敵，天下之所知也。言兵不若曹操之多，言地不若曹操之廣，言戰不若曹操之能，而有以一勝之者，區區之忠信也。孔明遷劉璋，既已失天下義士之望，乃始治兵振旅，為仁義之師，東向長驅而欲天下響應，蓋亦難矣。
②自管仲以後，吾得諸葛武侯焉。其精忠大義，赫奕萬世，才德事業，固無間然。然使出於孟子之前，則必羞比焉。觀其斥桓文，論管晏可見矣。而觀後世諸儒之說，有疑孟子者矣，未有疑武侯者也。此其意之所指，吾不能無疑也。孟子之時也，爭地殺人，殺人盈野，生民之憔悴極矣，邦國之干戈慘矣，乃礪兵耀武之秋也。及其談經國之術，則曰：「以不忍人之心，施不忍人之政，天下可運於掌矣。」則曰：「事半古之人，功必倍之，惟此時為然。」而武侯之所事者，乃異乎此矣。其勸後主以申韓之學，則其所道者，概之於純王之略，亦甚有徑庭矣。
③越之滅吳也，內而無〔文〕種，則不足以強國；外而無〔范〕蠡，則不足以利兵。漢之取楚也，內而無〔蕭〕何，則不足以守關；外而無〔韓〕信，則不足以制敵。譬如車之有兩輪，缺一則無全車矣。故是數人者，各致其才，而才有所必專；各出其力，而力有所必盡，卒能有立於世。諸葛亮之不復中原，非謀之不善，忠之不竭也，乃勢不能也。何者，昭烈之臣，有能與孔明分其責者乎？孔明以一人之身，入則為種而為何，出則為蠡而為信，其躑躅不進，繼之以死，即其勢也。
以上三篇，①是北宋蘇軾的〈諸葛亮論〉，②是日本江戶時代伊藤東涯的〈管仲諸葛孔明論〉，③是朝鮮李天輔（一六九八——一七六一）的《武侯論》。三人雖然時地不同，觀點有異，文體卻相同，因此只要學會了漢文，異時異地的讀者都看得懂，因此漢文是東亞共通的書寫語言。
不但如此，日本的伊藤東涯、朝鮮的李天輔並不是從外國人的眼光批評諸葛亮，兩人文中所用的比較對象分別是孟子和文種、范蠡、蕭何、韓信，都是中國人。可見兩人所站的立場跟蘇軾無異，心目中沒有中外之別，故而這三個人超越時地的不同，超越國境，擁有同樣的歷史知識和批評眼光。這就是東亞漢字文化圈的精粹，有人稱之為「東亞知識共和國」，比擬於歐洲近世的「文藝共和國」（la République des Lettres）。
2. 中國、日本、朝鮮的漢詩
再看以下三首五言詩：
①水國秋光暮，驚寒雁陣高。憂心輾轉夜，殘月照弓刀。
②葉聲落如雨，月色白似霜。夜深方獨臥，誰為拂塵床。
③樓頭秋雨暗，樓下暮潮寒。澤國何蕭索，愁人獨倚欄。
三首都吟詠秋夜的憂愁寂寞，情景相似，可卻分別為中國、日本、朝鮮人所作。你能分辨出來哪一首是中國人的作品嗎？除非事前知道，恐怕不容易吧。答案是②，白居易的《秋夕》。①《閑山島夜吟》的作者是日本豐臣秀吉入侵朝鮮時的水軍名將李舜臣（一五四五——一五九八）；③是日本明治時代有名的小說家夏目漱石（一八六七——一九一六）所作的〈遊子吟〉。
語云：「登高能賦，可為大夫。」在過去的東亞世界，能寫漢詩是做知識分子的重要條件之一。在宴會、儀式、朋友之間的應酬等場合，不能賦詩，算不上知識分子。各國人士見面進行筆談時，漢詩也是交流情感、誇示自己才華的重要工具，是構成「東亞知識共和國」的重要元素。
上面李舜臣和夏目漱石的絕句雖不算上乘之作，可是押韻正確，平仄均勻，是合乎規律的漢詩。反而白居易詩的平仄卻有不規律的地方。可是李、夏目兩人都不懂漢語，不知平仄之為何物，仍然可以作押韻、平仄完全正確的漢詩，這不是奇怪嗎？如果說，不會英文的人能寫出英文的詩，你相信嗎？這是不可能的。
可是在東亞，對漢語一竅不通也可以寫漢詩，他們是看字書、韻書，硬背哪個字和哪個字可以押韻，這個字是平聲，那個字是仄聲，只知其然，不知其所以然。幾百年來，日本、朝鮮半島成千上萬的詩人都是用這樣的方法作漢詩的，而閱讀時都用本國語言來訓讀或用口訣讀法。這樣，押韻、平仄都變成沒有什麼意義的廢物了。
其實，對現在大多數的中文母語使用者來說，情況也是差不多的。例如「基」、「積」、「姬」、「激」發音都是「ㄐㄧ／ji」，其中既有平聲又有入聲，你能辨別出來嗎？答案是「基」、「姬」是平聲，「積」、「激」是入聲。入聲到了宋元以後，除廣東話等一些方言有保留外，官話中已經消失了。因此，現在大多數的中文母語使用者要寫漢詩，入聲是要死背或者需要看韻書確認的，條件反而不如日本、朝鮮，因為日本、朝鮮漢字音至今仍保留了入聲，容易辨認。
語音是隨著時地變化的，可是漢詩的格律基於唐代的發音，一成不變。因此，到後來現實的發音和漢詩的格律之間即使發生差距，也要株守格律來寫詩。漢詩的格律失去了現實語音的基礎，變成人為的規律。唐代白居易可以根據自己的語音寫詩，偶爾會出現不規律的平仄也無所謂。可是唐以後的人不敢隨便越軌，一定要遵守人為規律，所以出格的詩反而少。既然是人為的規律，不懂漢語的人也可以寫，他們更是斤斤計較於規律，絕不敢寫違規的詩了。如此，唐代本來可以詠唱的漢詩（押韻、平仄規律本來是為此而定），脫離了實際語言，變成一種文字上的遊戲。
在過去的東亞，各國之間有不同層次的外交關係，如越南和朝鮮使節都為了朝貢赴北京，互相見面；朝鮮通信使去日本，跟日本文人交流，例有漢詩的應酬，這不僅是表現個人才華的機會，更是彼此發揚國威、互爭國家威信的重大儀式，好比現在的奧運會、足球世界盃。拿漢詩的酬和當作跟運動比賽一樣的東西，現在看起來，不免有點可笑了。
3. 越南的漢詩
因筆者所見有限，前面沒能舉出越南漢文、漢詩的例子。這裡要介紹越南革命家，被尊稱為獨立之父的胡志明（一八九○——一九六九）的漢詩，聊為補充：
清明時節雨紛紛，籠裡囚人欲斷魂。借問自由何處有？衛兵遙指辦公門。
胡志明一生獻身於越南獨立事業，一九四二年他在中國廣西被國民黨地方政府逮捕，至一九四三年才被放出來。他在獄中寫了《獄中日記》，此詩就收在《獄中日記》中，題為〈清明〉。不難看出這一首詩是唐代詩人杜牧膾炙人口的〈清明〉詩——「清明時節雨紛紛。路上行人欲斷魂。借問酒家何處有？牧童遙指杏花村。」——的翻版（其實，此詩不一定是杜牧所作）。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
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參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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