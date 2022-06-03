德州小學槍擊案後：俄亥俄州通過法案給教師配槍，培訓時間從728小時縮減到24小時
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在德州小學發生大規模的槍擊事件後，美國俄亥俄州議會週三（6月1日）火速通過一項法案，允許學校員工能以更少的訓練時數，獲得在校園內配槍的權利。
在德州一所小學發生大規模的槍擊案、導致21人死亡後，美國俄亥俄州議會週三（6月1日）火速通過一項法案，允許學校員工能以更少的訓練時數，獲得在校園內配槍的權利。該法案現在提交給共和黨籍的州長狄懷恩（Mike DeWine），他已經表示他會簽署這項法案。
俄亥俄州現行法律要求，任何在學校攜帶槍支的人都必須接受至少728小時的培訓，與獲得認證的俄亥俄州警察相同。不過由於所需的時間和費用，幾乎所有學區都無法實施。
俄亥俄州在一年多前提出了眾議院第99號法案（House Bill 99），這項法案旨在將培訓時間從728小時縮減成最多24小時的初始培訓，以及之後每年最多8小時的重新資格培訓。各學區可以視其需要增加培訓時數。
當時提出法案的共和黨眾議員霍爾（Thomas Hall）表示，要求員工接受超過700小時的培訓，只為了保護學生和教師的安全，這樣的法規是不符合現況、不實際的。
而在今年5月24日德州洛伯小學（Robb Elementary School）發生槍擊事件，一名18歲的少年使用合法購得的AR-15步槍殺害了19名兒童和2名教師後，似乎加速了這項法案的進程。
在週三參議院辯論中，共和黨參議員強森（Terry Johnson）表示，「這項法案非常具體地保護了我們的孩子」，他稱學校董事會可以不受限原來超過700小時的培訓時數，但如果想要可以自行增加時數，他說俄亥俄州「總算做了點事」保護這個州的孩子們，他堅定的支持這項法案。
不過在週三的辯論上，民主黨人反對這項措施。參議員托馬斯（Cecil Thomas）痛批，該法案允許員工在幾乎沒有受過訓練的情況下將槍支帶入學校，「這是不合理的。」
該法案在參議院以23-9票火速通過，而眾議院也在數小時後，以56-34票批准了該法案，其中有9票棄權。現在這項法案將由州長狄懷恩簽署才能生效，不過狄懷恩在法案通過後便發表聲明，表示他會簽署這項法案：
我的辦公室與州議會合作，刪除了數百小時與校園安全無關的課程，並確保培訓將針對學校環境進行重要的情境訓練。眾議院第99號法案實現了這些目標，我感謝州議會通過了這項保護俄亥俄州兒童和教師的法案。我期待簽署這項重要的法律。
不過俄亥俄州代頓市（Dayton）前市長華利（Nan Whaley）痛批，狄懷恩是聽富有的利益團體的命令行事，她引述當地媒體「cleveland.com」報導，自2010年以來，槍枝遊說團體已向俄亥俄州政界提供了超過58萬美元（約新台幣1740萬元）的資金，大部分的資金來自全國步槍協會（NRA）。而狄懷恩從槍支遊說團體獲得的捐款比其他州的政治人物還多，達到8500美元（約新台幣25萬元）。
俄亥俄州教師工會反對這項法案
在週二的聽證會上，俄亥俄州教育協會主席狄馬洛（Scott DiMauro）表示，要求已經負擔過重的教師扮演雙重角色──既要負責教育孩子，現在在某些情況下還要武裝自己以維護校園安全──只會增加教育工作者的壓力。他們認為這項法案並沒有真正解決問題。
克利夫蘭教師工會主席Shari Obrenski更痛批，「我們挑選的書不被信任，但不知為何，我們得到在學校裡擁有一把槍的信任？」近年在包括俄亥俄州在內的美國各州出現了「檢舉潮」，保守團體和家長向學校投訴，教師們在課堂上使用的書不適當，要求禁止。
德州小學槍擊案後，其他州也在考慮加強武裝教師
德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）表示，德州正在考慮如何強化校園安全，而這可能涉及武裝、準備和培訓一些教師和其他管理人員，以便能夠用槍支快速做出反應。他說現實上不可能每個校園都駐警，而警察需要一些時間才能抵達現場，「在學校對這些人員進行培訓是最好的希望」。
威斯康辛州議會的議長沃斯（Robin Vos）也同意武裝教師，而且「不僅是教師，要確保在校園內的人有能力自我防衛。」
不過，美國教師聯合工會德州分會的主席卡波（Zeph Capo）則痛批，「教育者是來教書的，不是來做警察的工作。」
新聞來源
- Ohio governor to sign bill allowing armed school employees（AP）
- Guns for teachers: Ohio Statehouse passes bill, DeWine ‘looks forward’ to signing it（nbc4）
- In wake of Uvalde, Ohio Republicans pass bill to make it easier to carry guns into schools（The American Independent）
延伸閱讀
- 德州小學槍擊案21死史上第2慘，民主黨人嗆共和黨州長「這算你頭上」，美再掀槍枝管制辯論
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。