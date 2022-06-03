德州小學槍擊案後：俄亥俄州通過法案給教師配槍，培訓時間從728小時縮減到24小時

在德州一所小學發生大規模的槍擊案、導致21人死亡後，美國俄亥俄州議會週三（6月1日）火速通過一項法案，允許學校員工能以更少的訓練時數，獲得在校園內配槍的權利。該法案現在提交給共和黨籍的州長狄懷恩（Mike DeWine），他已經表示他會簽署這項法案。

俄亥俄州現行法律要求，任何在學校攜帶槍支的人都必須接受至少728小時的培訓，與獲得認證的俄亥俄州警察相同。不過由於所需的時間和費用，幾乎所有學區都無法實施。

俄亥俄州在一年多前提出了眾議院第99號法案（House Bill 99），這項法案旨在將培訓時間從728小時縮減成最多24小時的初始培訓，以及之後每年最多8小時的重新資格培訓。各學區可以視其需要增加培訓時數。

當時提出法案的共和黨眾議員霍爾（Thomas Hall）表示，要求員工接受超過700小時的培訓，只為了保護學生和教師的安全，這樣的法規是不符合現況、不實際的。

而在今年5月24日德州洛伯小學（Robb Elementary School）發生槍擊事件，一名18歲的少年使用合法購得的AR-15步槍殺害了19名兒童和2名教師後，似乎加速了這項法案的進程。

在週三參議院辯論中，共和黨參議員強森（Terry Johnson）表示，「這項法案非常具體地保護了我們的孩子」，他稱學校董事會可以不受限原來超過700小時的培訓時數，但如果想要可以自行增加時數，他說俄亥俄州「總算做了點事」保護這個州的孩子們，他堅定的支持這項法案。

"Do Something" was the rallying cry for those seeking action in Ohio to prevent gun violence after the Dayton shooting



Ohio Senate is debating bill to arm teachers/staffers in schools. Supporter says this bill will finally "do something" in protecting kids pic.twitter.com/QpttGEMw9a — Tyler Buchanan (@Tylerjoelb) June 1, 2022

不過在週三的辯論上，民主黨人反對這項措施。參議員托馬斯（Cecil Thomas）痛批，該法案允許員工在幾乎沒有受過訓練的情況下將槍支帶入學校，「這是不合理的。」

該法案在參議院以23-9票火速通過，而眾議院也在數小時後，以56-34票批准了該法案，其中有9票棄權。現在這項法案將由州長狄懷恩簽署才能生效，不過狄懷恩在法案通過後便發表聲明，表示他會簽署這項法案：

我的辦公室與州議會合作，刪除了數百小時與校園安全無關的課程，並確保培訓將針對學校環境進行重要的情境訓練。眾議院第99號法案實現了這些目標，我感謝州議會通過了這項保護 俄亥俄州兒童和教師的法案。我期待簽署這項重要的法律。

不過 俄亥俄州 代頓市（Dayton） 前市長華利（Nan Whaley）痛批，狄懷恩是聽富有的利益團體的命令行事，她引述當地媒體「cleveland.com」報導，自2010年以來，槍枝遊說團體已向俄亥俄州政界提供了超過58萬美元（約新台幣1740萬元）的資金，大部分的資金來自全國步槍協會（NRA）。而狄懷恩從槍支遊說團體獲得的捐款比其他州的政治人物還多，達到8500美元（約新台幣25萬元）。

Another awful reminder that Mike DeWine only hears DO SOMETHING if it comes from rich special interests:



"Republican Gov. Mike DeWine had received more contributions from the gun lobby than any other state-based politician" https://t.co/3SnH4E6pE0 — Nan Whaley (@nanwhaley) June 2, 2022

俄亥俄州教師工會反對這項法案

在週二的聽證會上， 俄亥俄州教育 協會主席狄馬洛（Scott DiMauro）表示，要求已經負擔過重的教師扮演雙重角色──既要負責教育孩子，現在在某些情況下還要武裝自己以維護校園安全──只會增加教育工作者的壓力。他們認為這項法案並沒有真正解決問題。

克利夫蘭教師工會主席Shari Obrenski更痛批，「我們挑選的書不被信任，但不知為何，我們得到在學校裡擁有一把槍的信任？」近年在包括 俄亥俄州在內的 美國各州出現了「檢舉潮」，保守團體和家長向學校投訴，教師們在課堂上使用的書不適當，要求禁止。

Ohio lawmakers are considering a bill to allow armed teachers in schools & limit them to 24 hours of training



Shari Obrenski, VP of Ohio Federation of Teachers: "We aren't trusted with the books we choose, but somehow we're supposed to be trusted with a gun in school?" pic.twitter.com/G8ZYs3RtaV — Tyler Buchanan (@Tylerjoelb) May 31, 2022

德州小學槍擊案後，其他州也在考慮加強武裝教師

德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）表示，德州正在考慮如何強化校園安全，而這可能涉及武裝、準備和培訓一些教師和其他管理人員，以便能夠用槍支快速做出反應。他說現實上不可能每個校園都駐警，而警察需要一些時間才能抵達現場，「在學校對這些人員進行培訓是最好的希望」。

威斯康辛州議會的議長 沃斯（Robin Vos）也同意武裝教師，而且「不僅是教師，要確保在校園內的人有能力自我防衛。」

不過， 美國教師聯合工會德州分會的主席卡波（ Zeph Capo） 則痛批，「教育者是來教書的，不是來做警察的工作。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元