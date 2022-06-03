德州禁止社群平台審查的「HB20」法案再迎來戲劇性轉折，美國最高法院裁定暫緩執行

文：梅緣緣

美國德州（Texas）先前推出，可能對擁有超過5000萬用戶的Facebook及Twitter等社群龍頭，造成不可逆影響的「House Bill 20」（HB20）社群媒體法案，現在又迎來了戲劇性的轉折。

上個月美國聯邦第五巡迴上訴法院才宣布，將會通過重啟德州以前提出，但在當時被下級法院所暫緩的「HB20」法案。此案後續因科技相關團體「NetChoice」及「電腦通訊產業協會」（CCIA）對於該法的緊急擱置請求，後移交至美國最高法院，最後以5票贊成、4票反對的結果，獲得「HB20」法案的暫緩實施。

這次最高法院讓該法案停止生效的決定，現階段也免除了社群媒體平台在審查德州用戶可能的不當政治及歧視言論時，所可能面臨的挨告風險。

限制社群平台審查用戶不當言論恐違憲

據《紐約時報》報導，依循過往慣例，美國最高法院法官在面對緊急申請時，通常會以不予簽名及不附理由說明的方式，來暫緩當時可能會通過的法案。

面對這次的「HB20」法案，3名保守派法官阿利托（Samuel A. Alito）、湯瑪斯（Clarence Thomas）、以及戈蘇奇（Neil M. Gorsuch）則表示，在釐清該法案是否有必要被廢除前，目前會先以擱置的方式先予以暫緩。其中大法官阿利托也表示，該議題對法院來說較新、較陌生，且具一定程度的重要性。因此該法雖然現在暫緩實施，但最高法院在未來的某個時間點還是得處理這個議題。

「HB20」法案為德州在去（2021）年9月時通過的法案，目的旨在禁止社群媒體平台，以言論審查之名，擅自對於用戶在發表帶有激進、歧視及侵略性等發文時，做出下架或不予以刊登等措施。不過，該法因極具爭議性，在通過不久，德州聯邦地區法院法官皮特曼（Robert Pitman）便接著對「HB20」法案提出了「臨時禁制令」（Preliminary Injuction），才讓該法沒有成功生效。

《德州論壇報》（The Texas Tribune）指出，「HB20」法案的支持者，多半認為此法案能夠讓用戶的政治立場免於社群平台的審查。協助通過該法的德州眾議院共和黨議員凱恩（Briscoe Cain），則將科技公司視為如寬頻業者等具「共同載具」性質，並沒有相關的編輯裁量權，也不能對使用者的相關言論及行為做出限制。

根據《彭博社》（Bloomberg）報導，如Google母公司Alphabet等科技圈人士表示，德州「HB20」法案阻止及限制平台審查，以及下架如新納粹主義（Neo-Nazi）、俄軍侵略宣傳，以及三K黨（Ku Klux Klan）等偏激言論本身，已經違反了《美國憲法第一修正案》（First Amendment）。

若社群平台放任言論滿天飛

美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，美國進步商會（Chamber of Progress）執行長克華傑維奇（Adam Kovacevich）指出，今（2022）年5月紐約水牛城槍擊案的犯案兇手，據說行兇前在社群平台上發布了近180頁的行動宣言。而這除了顯示出了社群媒體的影響力外，也凸顯出相關偏激、白人至上主義，以及仇恨等有害言論出現在社群平台上，可能造成的傷害及負面效果。

NetChoice法律顧問馬錢斯（Chris Marchese）對「HB20」法案也提出批評：「這項法案不僅剝奪了私人網路企業的言論與話語權，也禁止他們去執行憲法保障的編輯裁量權。更糟的是，他們還被迫要協助發佈和宣傳令人不適的內容。」

對此，其他如「美國全國有色人種協進會」（NAACP）、「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）等19個團體的支持意見中，也明確指出如果讓該法順利上路，將會對網路空間造成巨大且無法挽回的傷害。

另外據《德州論壇報》報導，電腦通訊產業協會主席舒爾（Matt Schruers）也表示，社群平台在可能「被迫」要散播邪惡、暴力或極端言論之前，營運社群媒體的私人公司有權利發聲。舒爾在聲明中指出：「沒有任何一個線上平台、網站，或報紙需要受到政府的管控而呈現特定言論。」對於新聞及言論自由，他則強調：「這是一個獲得最高法院支持的概念，也是一個已經在民主體制下維持了超過200年的宗旨。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航