德州禁止社群平台審查的「HB20」法案再迎來戲劇性轉折，美國最高法院裁定暫緩執行
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「HB20」法案為德州在去（2021）年9月時通過的法案，目的旨在禁止社群媒體平台，以言論審查之名，擅自對於用戶在發表帶有激進、歧視及侵略性等發文時，做出下架或不予以刊登等措施。
文：梅緣緣
美國德州（Texas）先前推出，可能對擁有超過5000萬用戶的Facebook及Twitter等社群龍頭，造成不可逆影響的「House Bill 20」（HB20）社群媒體法案，現在又迎來了戲劇性的轉折。
上個月美國聯邦第五巡迴上訴法院才宣布，將會通過重啟德州以前提出，但在當時被下級法院所暫緩的「HB20」法案。此案後續因科技相關團體「NetChoice」及「電腦通訊產業協會」（CCIA）對於該法的緊急擱置請求，後移交至美國最高法院，最後以5票贊成、4票反對的結果，獲得「HB20」法案的暫緩實施。
這次最高法院讓該法案停止生效的決定，現階段也免除了社群媒體平台在審查德州用戶可能的不當政治及歧視言論時，所可能面臨的挨告風險。
限制社群平台審查用戶不當言論恐違憲
據《紐約時報》報導，依循過往慣例，美國最高法院法官在面對緊急申請時，通常會以不予簽名及不附理由說明的方式，來暫緩當時可能會通過的法案。
面對這次的「HB20」法案，3名保守派法官阿利托（Samuel A. Alito）、湯瑪斯（Clarence Thomas）、以及戈蘇奇（Neil M. Gorsuch）則表示，在釐清該法案是否有必要被廢除前，目前會先以擱置的方式先予以暫緩。其中大法官阿利托也表示，該議題對法院來說較新、較陌生，且具一定程度的重要性。因此該法雖然現在暫緩實施，但最高法院在未來的某個時間點還是得處理這個議題。
「HB20」法案為德州在去（2021）年9月時通過的法案，目的旨在禁止社群媒體平台，以言論審查之名，擅自對於用戶在發表帶有激進、歧視及侵略性等發文時，做出下架或不予以刊登等措施。不過，該法因極具爭議性，在通過不久，德州聯邦地區法院法官皮特曼（Robert Pitman）便接著對「HB20」法案提出了「臨時禁制令」（Preliminary Injuction），才讓該法沒有成功生效。
《德州論壇報》（The Texas Tribune）指出，「HB20」法案的支持者，多半認為此法案能夠讓用戶的政治立場免於社群平台的審查。協助通過該法的德州眾議院共和黨議員凱恩（Briscoe Cain），則將科技公司視為如寬頻業者等具「共同載具」性質，並沒有相關的編輯裁量權，也不能對使用者的相關言論及行為做出限制。
根據《彭博社》（Bloomberg）報導，如Google母公司Alphabet等科技圈人士表示，德州「HB20」法案阻止及限制平台審查，以及下架如新納粹主義（Neo-Nazi）、俄軍侵略宣傳，以及三K黨（Ku Klux Klan）等偏激言論本身，已經違反了《美國憲法第一修正案》（First Amendment）。
若社群平台放任言論滿天飛
美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，美國進步商會（Chamber of Progress）執行長克華傑維奇（Adam Kovacevich）指出，今（2022）年5月紐約水牛城槍擊案的犯案兇手，據說行兇前在社群平台上發布了近180頁的行動宣言。而這除了顯示出了社群媒體的影響力外，也凸顯出相關偏激、白人至上主義，以及仇恨等有害言論出現在社群平台上，可能造成的傷害及負面效果。
NetChoice法律顧問馬錢斯（Chris Marchese）對「HB20」法案也提出批評：「這項法案不僅剝奪了私人網路企業的言論與話語權，也禁止他們去執行憲法保障的編輯裁量權。更糟的是，他們還被迫要協助發佈和宣傳令人不適的內容。」
對此，其他如「美國全國有色人種協進會」（NAACP）、「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）等19個團體的支持意見中，也明確指出如果讓該法順利上路，將會對網路空間造成巨大且無法挽回的傷害。
另外據《德州論壇報》報導，電腦通訊產業協會主席舒爾（Matt Schruers）也表示，社群平台在可能「被迫」要散播邪惡、暴力或極端言論之前，營運社群媒體的私人公司有權利發聲。舒爾在聲明中指出：「沒有任何一個線上平台、網站，或報紙需要受到政府的管控而呈現特定言論。」對於新聞及言論自由，他則強調：「這是一個獲得最高法院支持的概念，也是一個已經在民主體制下維持了超過200年的宗旨。」
新聞來源
- High Court Halts Texas Law Targeting Social Media Platforms（Bloomberg）
- Supreme Court blocks Texas social media law from taking effect （NPR）
- U.S. Supreme Court blocks Texas law limiting content moderation by social media companie（The Texas Tribune）
- Here's why tech giants want the Supreme Court to freeze Texas' social media law（NPR）
延伸閱讀
- 美國聯邦上訴法院恢復德州HB20法案，社群平台以「不當言論」為由下架貼文時民眾可提告
- 開放演算法與言論自由就是理想的社群平台？馬斯克恐怕還不了解即將面臨的挑戰
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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