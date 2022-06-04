【專訪】阿爆（阿仍仍）：看的時候覺得好像有聲書──我本來就是藉由聲帶表達的人啊！
我們想讓你知道的是
「在我的想像裡，人就是帶著問號向前走的生物啦。」族名Aljenljeng Tjaluvie的阿爆，參與NFT計劃和出書時，都選了「Ari」這個代表「行走」的排灣族語，完全體現她放鬆心情面對眼前的關卡、不排斥任何嘗試機會的人生態度。
文：犁客
「長庚很嚴耶，你不知道嗎？我們都說學校是『長庚女子監獄』，大家都要住宿，一個晚上要點兩次名；因為管理嚴格，所以常常就覺得很無聊。啊Brandy和我同寢室嘛，那時我們加入熱舞社，剛接觸黑人文化，她們覺得我外型符合，就叫我試那種造型，我覺得沒差啊，弄壞就弄壞，反正我頭髮長很快。」
就讀長庚護專的時候，張靜雯的一頭長直黑髮如此這般變成了誇張的爆炸頭，而這個她似乎隨隨便便就答應的嘗試，不但有段時間成為她的標誌造型，更成為許多人認識她的起點——2003年，她頂著爆炸頭與室友Brandy搭檔出道、發行唱片，拿下第十五屆金曲獎的「最佳重唱組合獎」。
她是「阿爆」。
因為創作，音樂才成為職業
阿爆是排灣族原住民，小時候住在高雄市區，幼稚園時開計程車的父親載她下課，她在車上與父親一起聽歌，看到窗外有什麼都要講一下，甚至會和愛聊天的客人聊上一段，父親戲稱她是「人體電台」。「那時車上一定有母語歌，部落裡會有人自己灌錄音帶嘛，」阿爆回憶，「爸爸會聽警廣，媽媽喜歡ABBA，還有很多西洋歌曲的盜版錄音帶，很便宜那種你知道吧？我覺得計程車司機就是會知道可以買便宜東西的地方，很有辦法。」
父母親聽什麼就跟著聽什麼，阿爆從小就單純地喜歡唱歌；加上母親曾經擔任過婚禮歌手，錄製過黑膠和卡帶，在公廳卡拉OK工作時還會找阿爆上台唱和音，所以阿爆對「靠唱歌賺錢」這事並不會不熟悉。「對滿屋子客人唱歌是很好的正向循環，因為你唱得好，客人就會鼓掌，但我沒想過要成為創作歌手；」阿爆說，「我小時候想學音樂，那時很羨慕學鋼琴的人啊，後來真的去上了第一堂課，就在我家對面，但是第二、第三堂就沒辦法去了。那時家境不好，媽媽沒講說家裡沒錢，但我心裡明白，就斷了學音樂這條路。」
也因如此，當阿爆進入音樂產業，發現在整個產製流程中，她可以藉由其他專業協助創作自己的歌時，對音樂事業才產生了不同看法，「可以創作會變成一種動力，你會覺得自己不只是唱歌而已，和媽媽那種唱一場有一場收入的情況不同；因為可以創作，所以我才覺得音樂可以當成一個職業。」
當新人時比較討厭宣傳
由於長庚護專創辦人王永慶特意補助，原住民學生就讀護專不但學雜費全免，還有零用錢，成了許多原住民家長心目中讓孩子升學的第一志願，「所以去唸護專時並不覺得原住民身分會是弱勢，王永慶還會每年來和我們見面；當然，入學之後原住民同學還是會被打散編到不同班級啦，同學大多數還是漢人。」關於「唸護專」這選擇，阿爆講得彷彿理所當然，「家裡長輩就有護士，我知道這工作不容易，但一直會有職缺，收入也算穩定。我專二、專三時就拿到歌手合約了，但媽要求我一定要先拿到護士執照才能去做音樂。」
為了未來有穩定收入去唸護專，結果接觸了更多元的原住民文化，還成為歌手；拿到金曲獎，結果唱片公司結束了；回來一面當護士一面準備學士後中西醫的考試，結果接到原住民電視台的主持邀約——阿爆朝安穩生活邁開的步伐似乎總會將她帶往與原住民文化和音樂有關的方向，而無論哪種工作，阿爆幾乎都會在其中找到學習的意義與額外的收獲。
「例如唸長庚時得實習，所以寒暑假會去醫院上班，月薪兩萬多不無小補，也因此我會提早看到有人離去，強迫自己去和不同的人溝通，老人啦、講台語的人啦，喔對那是我台語進步最快的時期，見到的人很多；」阿爆說，「因為待過大醫院了，知道制度環境和護理待遇等等狀況，還有輪大、小夜，所以後來離開唱片公司之後，選的就是小醫院。我做過的工作都算可以接受啦，只是我不想把時間都花在工作上。」
要從做過的各種工作中挑出最不喜歡的，阿爆選的反倒不是辛苦的醫護事務，「當歌手、還是新人的時候，比較討厭宣傳；」阿爆笑著說，「現在回想起來，當然知道大家都有各自的考量、各自的辛苦，但是當時真的會覺得每個節目都在問一些重覆的問題，膚色啦、口音啦，他們真的覺得好笑嗎？不會煩嗎？」
最簡單的旋律最難
2022年，阿爆出版了《Ari 帶著問號往前走》，「那時出版社找我出書時，我還大笑說是出什麼寫真書嗎？後來知道是聯經，又覺得一下子嚴肅起來，大學老師派的作業裡常常有聯經的書啊！而且我覺得自己沒有飽滿到有什麼可以分享給大家，工作上會去做採集或田調，那些素人們都比我有故事啊！」阿爆說，「不過聯經等了我兩年，幫我記錄的郁淳也很好，我覺得我們的磁場很接近，我們會反覆修正很多次，她整理出來的文字真的很接近我講話的樣子，看的時候都會覺得好像有聲書啊，哈哈！我本來就是藉由聲帶表達的人啊！」
自己接觸出版之後，讀別人的書感覺也不同了，「像自己做了專輯之後、再去聽別人的專輯一樣，會開始覺得某些東西放在裡頭其實缺一不可；」阿爆講起幾本她印象深刻的書，「像鄭宜農的《孤獨培養皿》啊，她很強調孤獨，但我不明白，因為她獨生女，但我生長在大家族——什麼叫『孤獨培養皿』啊？哈哈哈。她送我書時我們還沒有很熟，而且我很怕生硬的文字，不過她的文字用得簡單，但有屬於雙魚座的浪漫空間，就很鄭宜農。而且和她越來越熟之後再讀，會有不一樣的獲得。啊，還有洪愛珠老師的文字，平鋪直敘，又很深，這就和唱歌一樣，最簡單的旋律最難。」
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
我們想讓你知道的是
生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。