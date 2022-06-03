密碼貨幣挖礦：本來無一物，勞動力結晶

區塊鏈的世界有很多容易引起誤解的用語，「挖礦」是其中之一。我嘗試從幾個層面，去講清楚挖礦到底甚麼意思。

物理挖礦：用鏟子尋找價值

第零個層面，挖礦是拿個鏟子去挖泥，找出裡面的礦物，也就是有價值的部分。

你一定以為我在開玩笑，這個誰不知道呢，不理解的是區塊鏈用語裡面的「挖礦」而已。但我卻是認真的，先回看這詞語在傳統世界的原意，有助了解它在區塊鏈世界的新解。

挖礦所得的回報，對社會來說是全新創造的，本來並不存在，是從無到有的過程；礦工能賺錢，是因為提供了新的資源，產生了新的價值。當然現實上，賺錢的是礦場老闆而礦工的薪資可能只夠糊口，甚至工業安全都沒有保障，但這裡就不展開資本階級和無產階級的討論了。

相對於挖礦創造出全新的價值，提供商品和服務則是增值的過程。無論是把貨品送到府上，優良的設計，還是貼心的服務，都是建基於現有的產品或服務提供額外的價值。

比特幣挖礦：用算力記賬

理解了以上的解釋，就能體會中本聰為甚麼把架起伺服器幫助社群記帳這種行為稱為「挖礦」。因為在比特幣區塊鏈，伴隨著每個新區塊都會產生出全新的、生態中本來並不存在的比特幣回報礦工。幫助社群記帳這行為是為區塊鏈提供的公共服務，因此挖礦回報不是個別任何人為獲得的服務埋單，而是整個群體的所有人為新產生的價值埋單。

中本聰的記賬設計，是讓礦工破解一條只能透過不斷試錯，很花時間和算力的數學題。試錯就像挖沙子，成功解開數學題就是在沙子中找到礦物，過程中所消耗的時間、電力和算力就是礦工的工作，因此這個機制稱為「工作證明」（ProofofWork，PoW）。

每當有一個區塊被「挖出」，系統會新鑄造一定數量的比特幣，獎勵第一個找出答案，又得到其他人確認答案正確的礦工。整個過程跟物理挖礦非常相似，礦工除了付出勞力，還需要帶點運氣才能挖到礦產，不過關鍵還是勞力。運氣的數學名稱不過就是「機率」，長線而言自然會扯平，在勞力達到一定水平的前提下，礦工的回報理應接近。

區塊鏈挖礦新典範：權益證明

比特幣的發明，無疑是人類儲存和交換價值的一大突破。然而作為第一代可用的分散式帳本，也有著交易時間長、容量低、大量耗電等各種缺點。

因此新一代的區塊鏈一般都使用改良的挖礦機制，其中最主流的是權益證明（Proof of Stake，PoS），第二大區塊鏈以太坊也正從工作證明過渡往權益證明。

權益證明，用淺白但非常粗疏的說法，就是用錢投票。解釋清楚一點，是所有負責記賬的礦工，需要押進一定數量的幣，如果賬目跟大部分人不同，會被視為不正確；無論是蓄意作弊，還是技術故障，輕則得不到報酬，重則被扣除押下的權益，以此驅使所有人正確記帳，又或者反過來說，防範有人出錯或作弊。

從勞力到算力，現在又到財力，類比開始扯遠，因此業界通常不把為權益證明區塊鏈記賬的人稱為礦工，而會稱為驗證人（validator），或者更中性地稱為節點（node）；而相關行為也不一定稱為挖礦。

聽過有人堅稱權益證明並非使用算力，因此不該稱為挖礦；但我認為產生出社會上本不存在的新價值，才是挖礦這個類比的關鍵。再說，按照以上邏輯，豈不是傳統社會也該因為比特幣節點並非使用鏟子，而堅持那不該稱為挖礦？

跟「錢包」、「鑰匙」、「簽名」等一樣，「挖礦」只是一個透過舊有概念認識區塊鏈的類比而已，貼切就可，實在沒必要堅持始祖比特幣的方式才配得上這個說法。

X-to-earn：種瓜得瓜

除了PoW和PoS，透過做X而獲得對應的通證這個邏輯，還有很多不同的演繹，幾年下來，這種做法已經很少稱為挖礦了，改成近期流行使用的X-to-earn。比如當下最流行的STEPN的move-to-earn，用戶走路和跑步可賺取通證；Axie Infinity等眾多遊戲的play-to-earn等。套用這個邏輯，我在2017年共同創立的LikeCoin，也可以稱為write-to-earn，只是當時還不存在這種說法而已，因此白皮書中我用了「創造力證明」，Proo fof Creativity的論述，來描述透過創作為社會提供價值，同時賺取LikeCoin這個概念。

跟工作證明及權益證明不同，X-to-earn的X並非協助記帳。另外，相對於前者每產生一個區塊均會生成新的通證給礦工，X-to-earn模式向提供價值的使用者所發的通證，一般是預先鑄造（pre-mint），託管在項目方的錢包。基於這個區別，業界漸漸使用挖礦以外的另一個說法，也確實有助說明概念。

空投：意料之內的意外之財

把概念繼續延伸下去，跟X-to-earn很接近的還有空投，兩者都是提供通證予做了某些被視為有價值的行為的使用者。

區塊鏈產業中，空投多數為一次性，出發點一般是推廣及獎勵早期參與者，而X-to-earn則通常是個持續的核心設計。另外，相對於X-to-earn模式中的「明碼實價」，空投的條件一般不會提前公開，反而會在毫無先兆的情況下宣布，並以過往的鏈上行為作空投條件的判斷；很多時，連有空投這回事都不在用戶的預期，甚至不在項目方本身的預期，而是發展到某一點才想到的部署。

就空投的出發點而言，用戶不知就裡是個優點，因為空投是為了獎勵早期參與者，越是對空投及相關條件沒有預期，用戶的行為越大機會出於真心。不過，當空投的手法被不同項目反覆使用，偶爾有些額度還非常高，就出現了越來越多「空投獵人」，預估某些潛力項目日後會空投，投機參與這些項目，並因此作出五花八門的鏈上參與，從執行一個簡單交易到社群治理都有。