密碼貨幣挖礦：本來無一物，勞動力結晶
我們想讓你知道的是
跟「錢包」、「鑰匙」、「簽名」等一樣，「挖礦」只是一個透過舊有概念認識區塊鏈的類比而已，貼切就可。
區塊鏈的世界有很多容易引起誤解的用語，「挖礦」是其中之一。我嘗試從幾個層面，去講清楚挖礦到底甚麼意思。
物理挖礦：用鏟子尋找價值
第零個層面，挖礦是拿個鏟子去挖泥，找出裡面的礦物，也就是有價值的部分。
你一定以為我在開玩笑，這個誰不知道呢，不理解的是區塊鏈用語裡面的「挖礦」而已。但我卻是認真的，先回看這詞語在傳統世界的原意，有助了解它在區塊鏈世界的新解。
挖礦所得的回報，對社會來說是全新創造的，本來並不存在，是從無到有的過程；礦工能賺錢，是因為提供了新的資源，產生了新的價值。當然現實上，賺錢的是礦場老闆而礦工的薪資可能只夠糊口，甚至工業安全都沒有保障，但這裡就不展開資本階級和無產階級的討論了。
相對於挖礦創造出全新的價值，提供商品和服務則是增值的過程。無論是把貨品送到府上，優良的設計，還是貼心的服務，都是建基於現有的產品或服務提供額外的價值。
比特幣挖礦：用算力記賬
理解了以上的解釋，就能體會中本聰為甚麼把架起伺服器幫助社群記帳這種行為稱為「挖礦」。因為在比特幣區塊鏈，伴隨著每個新區塊都會產生出全新的、生態中本來並不存在的比特幣回報礦工。幫助社群記帳這行為是為區塊鏈提供的公共服務，因此挖礦回報不是個別任何人為獲得的服務埋單，而是整個群體的所有人為新產生的價值埋單。
中本聰的記賬設計，是讓礦工破解一條只能透過不斷試錯，很花時間和算力的數學題。試錯就像挖沙子，成功解開數學題就是在沙子中找到礦物，過程中所消耗的時間、電力和算力就是礦工的工作，因此這個機制稱為「工作證明」（ProofofWork，PoW）。
每當有一個區塊被「挖出」，系統會新鑄造一定數量的比特幣，獎勵第一個找出答案，又得到其他人確認答案正確的礦工。整個過程跟物理挖礦非常相似，礦工除了付出勞力，還需要帶點運氣才能挖到礦產，不過關鍵還是勞力。運氣的數學名稱不過就是「機率」，長線而言自然會扯平，在勞力達到一定水平的前提下，礦工的回報理應接近。
區塊鏈挖礦新典範：權益證明
比特幣的發明，無疑是人類儲存和交換價值的一大突破。然而作為第一代可用的分散式帳本，也有著交易時間長、容量低、大量耗電等各種缺點。
因此新一代的區塊鏈一般都使用改良的挖礦機制，其中最主流的是權益證明（Proof of Stake，PoS），第二大區塊鏈以太坊也正從工作證明過渡往權益證明。
權益證明，用淺白但非常粗疏的說法，就是用錢投票。解釋清楚一點，是所有負責記賬的礦工，需要押進一定數量的幣，如果賬目跟大部分人不同，會被視為不正確；無論是蓄意作弊，還是技術故障，輕則得不到報酬，重則被扣除押下的權益，以此驅使所有人正確記帳，又或者反過來說，防範有人出錯或作弊。
從勞力到算力，現在又到財力，類比開始扯遠，因此業界通常不把為權益證明區塊鏈記賬的人稱為礦工，而會稱為驗證人（validator），或者更中性地稱為節點（node）；而相關行為也不一定稱為挖礦。
聽過有人堅稱權益證明並非使用算力，因此不該稱為挖礦；但我認為產生出社會上本不存在的新價值，才是挖礦這個類比的關鍵。再說，按照以上邏輯，豈不是傳統社會也該因為比特幣節點並非使用鏟子，而堅持那不該稱為挖礦？
跟「錢包」、「鑰匙」、「簽名」等一樣，「挖礦」只是一個透過舊有概念認識區塊鏈的類比而已，貼切就可，實在沒必要堅持始祖比特幣的方式才配得上這個說法。
X-to-earn：種瓜得瓜
除了PoW和PoS，透過做X而獲得對應的通證這個邏輯，還有很多不同的演繹，幾年下來，這種做法已經很少稱為挖礦了，改成近期流行使用的X-to-earn。比如當下最流行的STEPN的move-to-earn，用戶走路和跑步可賺取通證；Axie Infinity等眾多遊戲的play-to-earn等。套用這個邏輯，我在2017年共同創立的LikeCoin，也可以稱為write-to-earn，只是當時還不存在這種說法而已，因此白皮書中我用了「創造力證明」，Proo fof Creativity的論述，來描述透過創作為社會提供價值，同時賺取LikeCoin這個概念。
跟工作證明及權益證明不同，X-to-earn的X並非協助記帳。另外，相對於前者每產生一個區塊均會生成新的通證給礦工，X-to-earn模式向提供價值的使用者所發的通證，一般是預先鑄造（pre-mint），託管在項目方的錢包。基於這個區別，業界漸漸使用挖礦以外的另一個說法，也確實有助說明概念。
空投：意料之內的意外之財
把概念繼續延伸下去，跟X-to-earn很接近的還有空投，兩者都是提供通證予做了某些被視為有價值的行為的使用者。
區塊鏈產業中，空投多數為一次性，出發點一般是推廣及獎勵早期參與者，而X-to-earn則通常是個持續的核心設計。另外，相對於X-to-earn模式中的「明碼實價」，空投的條件一般不會提前公開，反而會在毫無先兆的情況下宣布，並以過往的鏈上行為作空投條件的判斷；很多時，連有空投這回事都不在用戶的預期，甚至不在項目方本身的預期，而是發展到某一點才想到的部署。
就空投的出發點而言，用戶不知就裡是個優點，因為空投是為了獎勵早期參與者，越是對空投及相關條件沒有預期，用戶的行為越大機會出於真心。不過，當空投的手法被不同項目反覆使用，偶爾有些額度還非常高，就出現了越來越多「空投獵人」，預估某些潛力項目日後會空投，投機參與這些項目，並因此作出五花八門的鏈上參與，從執行一個簡單交易到社群治理都有。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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