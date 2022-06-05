《食慾科學的祕密，蛋白質知道》：為什麼吃了很多加工食品還是覺得餓？

我們想讓你知道的是
要吃得均衡有益健康，也非難事，只要遵循一些老祖父母的智慧，多吃原型食物，尤其是蔬果，少吃食安不斷爆出醜聞的加工食品，然後交給我們身體裡內建的食慾就好。連一隻狒狒都能輕易吃得均衡，我們當然也可以！
文：Gene
經濟發展最讓人有感的是，從前逢年過節才能吃的大魚大肉，現在只要口袋稍微寬裕，就能和親友去餐廳吃上一頓。於是，我大多數高中和大學同學，畢業十幾年後見面，大多胖了一圈。
從前一個人在國外念書，媽媽常常不忘交代：要好好照顧自己，要多吃一些；過了三十歲在國外工作，媽媽也還是交待：要好好照顧自己，要少吃一些。但是肚皮就是太爭氣地吹脹了起來，現在體重大概比大學時多了至少二十公斤吧。如何少吃，還真的是門功課。
俗話說，吃飯七分飽就好。但那七分還可以是很彈性的。剛到美國念書時，最令人大開眼界的一件事之一，就是美國餐廳食物份量之巨大！甭提美式食物，連中式餐廳的炒飯炒麵都可以在盤上堆成小山，有些朋友把吃剩的打包回去，吃個兩三餐也是常見的事。當時被老美訓練成胃口大開，回馬來西亞度假時，我在小販中心叫個三人份狼吞虎嚥是常有的事，家人都不忘交待，我要裝作不認識他們。
甭說我這個年紀要好好管理體重，也常聽到年輕學生抱怨體重上升的問題。與其擔心無法吃飽穿暖，更多人需要擔心的是如何避免暴飲暴食吧？前陣子不是流行所謂的「生酮飲食」嗎？我有不少朋友都躍躍欲試，有些還真的成功減重，只是難以為繼。除此之外，還有一大堆各種減重的方法和書籍。把脂肪從我們身上除去，真是門學問，也是門好生意！
華人尤其極為重視吃的，在馬來西亞，不少華人打招呼的第一句仍是「呷飽未？」。在我們文化下，好好吃一餐是基本人權。如果像是上海封城的狀況發生在英美，大概不會聽到什麼買不買得到菜的問題，只要給老英老美足夠的罐頭、能量棒、薯片、蛋糕、冰淇淋和可樂，他們從2020年疫情爆發時撐到2023年，都沒什麼人會靠北飲食的問題吧？
飲食的問題不僅在於量，也在於均不均衡。過去，我們以為所謂的吃飽就是個量的問題，但是科學家後來發現，質也很重要，尤其是蛋白質。這本《食慾科學的祕密，蛋白質知道：從動物攝食偏好破解人類飲食的密碼，一場橫跨三十年的營養實驗》（Eat Like the Animals: What Nature Teaches Us About the Science of Healthy Eating），要為我們解說一個所謂的「蛋白質槓桿理論」，讓我們理解動物的各別食慾是怎麼回事，然後還能學以致用，照顧自己身體，少吃一點。
《食慾科學的祕密，蛋白質知道》作者大衛．盧本海默（David Raubenheimer）和史蒂芬．辛普森（Stephen J. Simpson）都是澳洲雪梨大學生命與環境科學學院的教授，是長期好友和合作夥伴。
他們在英國牛津大學留學時就對動物食慾的研究深感興趣，他們除了在英國和澳洲的實驗室利用蝗蟲、果蠅、小強、小白鼠等等動物進行了科學研究，也冒死到南非開普敦山麓、亞利桑那州的沙漠、婆羅洲的沼澤森林探險，帶回田野觀察資料，開創了一門「營養幾何學」（nutritional geometry）的領域。這本書基本上算是他們的學術生涯介紹，他們生動地講述了他們如何一步步搞懂動物食慾的秘密，但也不忘提供讀者重要的飲食建議。
《食慾科學的祕密，蛋白質知道》的原文書名是「Eat Like the Animals」，直譯是「吃得像動物」，似乎是廢話，但其實有深意。中文書名，我原本覺得太武斷了，但一讀之後發垷，也能算是主旨的小總結。動物相較其他生物如植物、真菌、細菌、原生生物最大的特徵之一是，我們是多細胞異營生物，一定得要吃東西才能生存。吃食，簡單說就是把其他動物、植物、真菌等等弄碎成小碎片，再靠消化道裡的酵素分解成小分子再吸收。動物活著時，不是在吃東西，就是在往吃東西的路上。
動物靠吃食取得各種各樣營養素，差別只是草食、肉食還是雜食。動物主要會從食物中攝取碳水化合物、脂肪和蛋白質以及微量元素。前兩者主要是提供熱量，而蛋白質主要用來建構我們身體。碳水化合物和脂肪大致上能互換，只是優質脂肪酸是仍是健康所必需的。而蛋白質就難以取代，因為我們連消化食物所需要的酵素也都是蛋白質，遑論它們還參與了訊號傳遞、細胞和組織結構以及生理生化反應等等重要功能。而且，蛋白質在能量攝取不足時，還能夠消耗來產生熱量。動物能夠透過食慾系統攝取到精確比例的營養素，可是不同食慾系統有優先順序，而蛋白質食慾會競爭過其他食慾。
《食慾科學的祕密，蛋白質知道》引言講了人類學家對史黛拉（Stella）的觀察，發現她在一個月中吃了九十種食物，果然很雜食，可是有趣的是，不管她吃啥，在一整個月中，蛋白質和碳水化合物加脂肪的比例都是穩定的一比五，似乎是位合格的營養師。然而，史黛拉只是隻母狒狒。
後來，他們研究了其他動物，也得出差不多的結論。進一步，他們還發現了動物對碳水化合物、脂肪、蛋白質、鈉、鈣的食慾，結合在一起為動物取得均衡的營養。可是，動物就一定會取得完全均衡的營養嗎？他們又發現，當均衡無法達成時，蛋白質食慾會勝出。
當然，人類並非實驗室中的小白鼠，我們的飲食文化極為複雜。人類不僅是雜食動物，還是熟食動物，是唯一會用各種加熱的方式，如蒸、煮、燙、燉、炒、煎、炸、烤、焗、熏、炙、烘、炆、焯等等方式讓食物變性，增加風味的同時提高營養素的吸收效率。更絕的是，在工業化時代，我們還能把食物的原料重組，製造出超市中各種加工食品。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。