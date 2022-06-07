王毅訪太平洋10島國推協議踢鐵板，仍給美澳紐日帶來十足壓力
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太平洋島國面積、人口數雖然都不大，但地理位置的重要性，絕對不容忽視。尤其中國要能找到突破口，就能不定時前往西太平洋、南太平洋，展現軍事力量的投射，令區域內的美、澳兩國如坐針氈。
王毅訪太平洋推協議踢鐵板，美國後院再次「亮紅燈」
太平洋島國的戰略位置自二戰以來對美國都相當重要。當美國聚焦亞洲之際，中國目光轉到太平洋。中國國務委員暨外交部長王毅從2022年5月26日至6月4日，展開為期長達10天的「太平洋訪問」，訪問多達10個太平洋島國。
行程中，眾所關注的是中國試圖向太平洋島國推動的《中國－太平洋島國共同發展願景》（China-Pacific Island Countries Common Development Vision）和《中國－太平洋島國共同發展5年計劃》（Five Year Action Plan on Common Development）兩項協議。
澳洲媒體《ABC News》5月25日揭露兩項協議的完整內容，北京將透過雙邊與多邊方式，為太平洋島國舉辦中高級警務培訓，承諾在數據網路、網路安全、智慧海關系統、經濟發展和國家安全等方面進行合作，並建立「中國－太平洋島國自由貿易區」，支持應對氣候變遷和健康等問題。
王毅有意透過這次出訪，拉攏這10國簽署協議，藉由在斐濟舉辦的第二屆中國太平洋島國會議外長會議中，發表有關這兩項協議成果的聯合聲明。
近年來，雖中國深化與太平洋島國的關係，但顯然不是所有太平洋島國都雙手敞開歡迎這項協議。另外，長期盤踞此地的美、澳兩國也沒有忽視中國的影響力。《金融時報》（Financial Times）5月26日報導，澳洲新任外長黃英賢（Penny Wong），在中國太平洋外長會議舉行前一週訪問斐濟首都蘇瓦（Suva），與斐濟總理暨外長拜尼瑪拉馬（Frank Bainimarama）會晤。
2022年4月《中索安全協議》簽訂後，美國印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）也曾率團訪問多個太平洋國家，並於5月25日與拜尼瑪拉馬展開視訊通話，雙方討論加強安全和經濟的協議。
除外交拉攏外，澳洲工黨（Labor Party）新政府在5月23日宣誓後說，他們計畫將對明（2023）年太平洋的發展援助案加碼3.5億美元，並把氣候政策置於對太平洋外交的核心。再者，美國也在王毅出訪前，成功拉攏斐濟加入《印太經濟架構》（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），斐濟和美、澳的密切互動，暗示著中國這份協議草案，在外長會將得到令北京失望的答案。
此外，太平洋島國中，也有國家擔憂簽署這協議。密克羅尼西亞（Micronesia）總統帕紐羅（David Panuelo）在得知上述協議後，5月20日寫信呼籲太平洋島國國家，不要簽署這份協議且表達他對協議的看法。《ABC News》引述他在信件裡呼籲，這份被預先制定的公報應被否決，因為他擔憂這份公報或引發中國和西方的「新冷戰」。
《金融時報》5月31日分析，密克羅尼西亞會對中國提議「不買單」，其實不令人意外，因密克羅尼西亞與美國之間有簽署《自由聯合協定》（Compact of Free Association），協議讓美國對密克羅尼西亞與其他國家的安全關係有話語權。
《路透社》（Reuters）5月30日報導說，王毅在與太平洋島國外長會議中，無法與這些太平洋島國在事先提出的協議上達成共識。除了密克羅尼西亞的反對外，其他參與國家也希望能更改這份協議，或做出延後簽署協議的決定。
中國「太平洋崛起」早有跡象，太平洋金援投入遠勝美國
雖然這次中國推動的兩大協議未能成功，但顯現出中國在太平洋的野心。中國的影響力在太平洋的崛起，也對美、澳、紐敲響警鐘。事實上，近年中國在此區域擴張影響力的速度和強度，可能超過美國和澳洲的想像。
外交上，習近平曾於2014年11月和2018年11月，二度訪問南太平洋國家。在與中國在太平洋的10個邦交國會晤後，雙方已提升為「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership）。
經濟上，中國與10個邦交國都簽署了「一帶一路」（Belt and Road Initiative）合作備忘錄。2021年，中國與太平洋島國的貿易總額更達到53億美元。自1992年至2021年，30年間中國與太平洋邦交國的貿易額成長30倍。中國也藉由一帶一路大舉金援太平洋島國。
《金融時報》2021年12月底的報導，引述澳洲雪梨智庫「洛伊政策研究所」（Lowy Institute）的「太平洋援助地圖」（Pacific Aid Map）研究報告，14個太平洋島國之中的10國，中國的金援與美國相比較有壓倒性優勢。相反地，美國佔優勢僅有4國，而這些國家正好也是中華民國的邦交國，包含諾魯、馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉。
安全上，中國除了4月時與索羅門群島達成《中索安全協議》，目前中國仍與吉里巴斯協商新安全協議，雖還未達成協議，卻也足以讓美澳擔憂。
美、澳、紐、日密切關注太平洋
自二戰以來，太平洋諸島國一直為美國的鐵盟，但2019年9月就面臨索羅門群島與吉里巴斯「倒戈」的危機，讓美國重新審視在該地區的影響力。
2022年5月31日，拜登總統在白宮會晤紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），會後發表共同宣言，強烈譴責中國不斷試圖將部署軍事力量伸入太平洋地區，造成區域戰略不平衡。另外，兩國強調台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸問題。
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
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高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，不能只是仰賴資訊團隊，醫生必須要自行了解哪些關鍵數據是必要的。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓影像直接上傳到所謂的中心電腦，應該就會大當機。
高速運算（HPC）要執行的重點是協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣的運用是多個中型運算的核心，再彼此協作運用，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
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