2022端午節交通管制懶人包：高乘載管制、匝道封閉、暫停收費、易壅塞路段總整理
我們想讓你知道的是
了解端午連假期間相關的交通規範外，若要避免車潮，民眾亦可多利用大眾運輸工具，連假期間87條國道客運將提供平日票價或原票價85折優惠，持電子票證搭乘指定47條台灣好行路線，也可以享有票價半價。
文：Zero圈圈
2022年端午節共有3天假期，時間為6月3日至6月5日。為了服務民眾返鄉與出遊需求，並且維持高速公路行車合理服務水準，高公局提出了應對的交通管制措施，包括高速公路高乘載、匝道封閉等。
此外，公路總局也歸納出國道和省道的易壅塞路段、時段，駕駛可以事先規劃替代道路。本次端午連假的交通管制施行時間為6月2日至5日，呼籲民眾在出門前先妥善規劃行車路線，並且注意行車安全，切勿疲勞駕駛。
端午連假期間0至5點，國道暫停收費
維持過往的疏運措施，鼓勵旅客多加利用非尖峰時段往返，在端午連續假期間，也就是6月3日至5日，每日凌晨0至5點全國道暫停收費，其他時段則是採單一費率計價，取消每日20公里的優惠里程。
入口高乘載管制、匝道封閉路段
高公局表示，本次端午節連假車潮以旅遊為主，因此假期首日較多旅遊車流，第二日包含旅遊及收假車流，第三日則會以收假車流為主。高乘載管制將於6月4日、6月5日實施，此外連假期間也將視交通狀況，實施嚴格的匝道儀控管制、於重點路段之精進式匝道儀控措施。
6月3日：
- 未實施高乘載管制
- 0至12點，南向封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統入口匝道。
- 0至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道。
6月4日：
- 14至21點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口，實施高乘載。
- 0至12點，南向封閉國道1號埔鹽系統入口匝道。
- 0至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道。
- 7至19點，北向封閉國道1號虎尾入口匝道。
- 7至24點，北向封閉國道1號埔鹽系統入口匝道。
- 7至24點，北向封閉國道3號西濱入口匝道。
6月5日：
- 14至21點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口，實施高乘載。
- 7至19點，北向封閉國道1號虎尾入口匝道。
- 7至24點，北向封閉國道1號埔鹽系統入口匝道。
- 7至24點，北向封閉國道3號西濱入口匝道。
2022端午國道、省道易壅塞路段與替代道路
在交通管制之外，公路總局也針對國道、省道易壅塞路段提出替代道路，呼籲駕駛避開壅塞時段，事先規劃行車路線。
根據公路總局規劃，本次連假期間，省道之易壅塞路段包括觀光風景區聯外道路、銜接高速公路受匝道儀控影響路段、以及主要幹道受返鄉及觀光旅次集中特性影響之路段，詳細可以參考省道易壅塞路段疏運措施。
國道短程替代道路：
- 國道1號，湖口至新竹雙向：台1線
- 國道1號，大雅至員林雙向：台74線、台74甲線、台1線
- 國道3號，土城至三峽雙向：台3線
- 國道3號，三峽至大溪雙向：台3線
- 國道3號，快官至草屯雙向：台14線
- 國道3號，中興至中投北向：台14乙線、台63線
- 國道3號，田寮至國10旗山東向：台28線
國道長途替代道路
- 國道3號，中港系統至彰化市區南向：台61、台61乙、縣道139
- 國道5號，頭城至坪林北向：台9線
- 國道6號，舊正至台中地區雙向：中118線、台63線
- 國道1號、國道3號，新竹至台南地區雙向：台61線、台84線
鼓勵搭乘大眾運輸、可享有優惠票價
端午連續假期間，民眾可以多加利用大眾運輸工具，假期間87條國道客運將提供平日票價或原票價85折優惠，持電子票證搭乘指定47條台灣好行路線，也可以享有票價的半價優惠。
根據高公局預估，連續假期間國道交通量為平日之1.5倍至2倍，部分路段發生壅塞在所難免，民眾或可選擇搭乘公共運輸前往目的地。提醒駕駛開車出門務必做好車況檢查、妥善規劃行程確認行車路線，避免疲勞駕駛。
《中央社》報導，根據國道即時路況顯示，端午連假首日早上8時30分國道大致順暢，並無車多壅塞情況，不過高公局預計今天將有旅遊車潮，國1南向楊梅－新竹等6大路段恐車多壅塞，截至上午7時，交通量為11.3百萬車公里。
高公局表示，預估今天交通量為115百萬車公里，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統、北向圓山－大華系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰；國5南向南港系統－頭城等路段。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
Tags：
講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。