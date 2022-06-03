2022端午節交通管制懶人包：高乘載管制、匝道封閉、暫停收費、易壅塞路段總整理

文：Zero圈圈

2022年端午節共有3天假期，時間為6月3日至6月5日。為了服務民眾返鄉與出遊需求，並且維持高速公路行車合理服務水準，高公局提出了應對的交通管制措施，包括高速公路高乘載、匝道封閉等。

此外，公路總局也歸納出國道和省道的易壅塞路段、時段，駕駛可以事先規劃替代道路。本次端午連假的交通管制施行時間為6月2日至5日，呼籲民眾在出門前先妥善規劃行車路線，並且注意行車安全，切勿疲勞駕駛。

端午連假期間0至5點，國道暫停收費

維持過往的疏運措施，鼓勵旅客多加利用非尖峰時段往返，在端午連續假期間，也就是6月3日至5日，每日凌晨0至5點全國道暫停收費，其他時段則是採單一費率計價，取消每日20公里的優惠里程。

入口高乘載管制、匝道封閉路段

高公局表示，本次端午節連假車潮以旅遊為主，因此假期首日較多旅遊車流，第二日包含旅遊及收假車流，第三日則會以收假車流為主。高乘載管制將於6月4日、6月5日實施，此外連假期間也將視交通狀況，實施嚴格的匝道儀控管制、於重點路段之精進式匝道儀控措施。

6月3日：

未實施高乘載管制

0至12點，南向封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統入口匝道。

0至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道。

6月4日：

14至21點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口，實施高乘載。

0至12點，南向封閉國道1號埔鹽系統入口匝道。

0至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道。

7至19點，北向封閉國道1號虎尾入口匝道。

7至24點，北向封閉國道1號埔鹽系統入口匝道。

7至24點，北向封閉國道3號西濱入口匝道。

6月5日：

14至21點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口，實施高乘載。

7至19點，北向封閉國道1號虎尾入口匝道。

7至24點，北向封閉國道1號埔鹽系統入口匝道。

7至24點，北向封閉國道3號西濱入口匝道。

Photo Credit: 高速公路局 2022端午連續假期國道交通疏導措施一覽表，詳細大圖可點此

2022端午國道、省道易壅塞路段與替代道路

在交通管制之外，公路總局也針對國道、省道易壅塞路段提出替代道路，呼籲駕駛避開壅塞時段，事先規劃行車路線。

根據公路總局規劃，本次連假期間，省道之易壅塞路段包括觀光風景區聯外道路、銜接高速公路受匝道儀控影響路段、以及主要幹道受返鄉及觀光旅次集中特性影響之路段，詳細可以參考省道易壅塞路段疏運措施。

國道短程替代道路：

國道1號，湖口至新竹雙向：台1線

國道1號，大雅至員林雙向：台74線、台74甲線、台1線

國道3號，土城至三峽雙向：台3線

國道3號，三峽至大溪雙向：台3線

國道3號，快官至草屯雙向：台14線

國道3號，中興至中投北向：台14乙線、台63線

國道3號，田寮至國10旗山東向：台28線

國道長途替代道路

國道3號，中港系統至彰化市區南向：台61、台61乙、縣道139

國道5號，頭城至坪林北向：台9線

國道6號，舊正至台中地區雙向：中118線、台63線

國道1號、國道3號，新竹至台南地區雙向：台61線、台84線

Photo Credit: 公路總局 2022年端午連續假期，主要城際道路、銜接國道易壅塞路段。詳細大圖可點此

Photo Credit: 公路總局 如果是前往觀光風景區的民眾，可以避開易壅塞路段

Photo Credit: 公路總局 其他重點路段之交通疏導措施一覽表

鼓勵搭乘大眾運輸、可享有優惠票價

端午連續假期間，民眾可以多加利用大眾運輸工具，假期間87條國道客運將提供平日票價或原票價85折優惠，持電子票證搭乘指定47條台灣好行路線，也可以享有票價的半價優惠。

根據高公局預估，連續假期間國道交通量為平日之1.5倍至2倍，部分路段發生壅塞在所難免，民眾或可選擇搭乘公共運輸前往目的地。提醒駕駛開車出門務必做好車況檢查、妥善規劃行程確認行車路線，避免疲勞駕駛。

Photo Credit: 公路總局 端午連續假期間大眾運輸優惠

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範