當城市按下暫停鍵：中央社記者實地記錄上海人不想再次經歷的2個月

按下暫停鍵兩個月後，上海6月1日解封，時間再次向前走。超過60天，無數次核酸與抗原檢測、期待物資配給與團購，還有以物易物。回想起來，是上海人難得但不想再次經歷的體驗。

6月1日凌晨，上海不少社區冒著被罰的風險，施放了煙火與爆竹，歡慶得來不易的解封日。從這一天開始，每天叫醒上海人的不再是在生鮮平台上搶菜的通知，或是「下樓做核酸檢測」的社區廣播，而是在COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎）疫情爆發之前，各自早已習慣的晨間鬧鈴。

時間回到3月底，面臨本土疫情壓力的上海，封控措施先是小範圍行政區的九宮格火鍋，接著演變成浦東浦西個別封控的鴛鴦鍋模式。後來，原本說好各封數天就解封的鴛鴦鍋，竟成了全城靜默的什錦大火鍋。官方始終沒有說出那個關鍵字，但上海人都心照不宣，「上海封城了」。

兩個月封城期間，上海的本土病例從每天數千例一路成長到每天突破兩萬例。對於解封的企盼也從4天、7天、半個月，隨著疫情蔓延逐步被澆熄。即便後來疫情看似趨緩，一次又一次傳出解封傳言，卻是讓上海人陷入滿懷希望後又徹底失望的迴圈。

封城來得又急又快，讓不少人措手不及，許多上海友人和中央社記者聊到那幾天的變化，都異口同聲地說，「從沒料過上海也會封城」。對於記者選在此刻返回上海「共襄盛舉」，則稱「怎麼這麼想不開」。

在封城期間，特別是在前2、3週，上海人最有感的便是物資缺乏，在叮咚買菜、美團買菜、盒馬等生鮮電商平台上買不到任何食物。每天早上6點起床，燈都還沒開，就先點開手機，試圖將前一天放入購物車的貨品結清。只不過多數時候都如同期待解封的心情一樣，「期望越大，失望越大」。

Photo Credit: 中央社 中國上海從3月底開始封城，封城初期路上幾乎看不到行人與車輛。圖為封城期間上海街頭一景。

為了緩解上海居民封城期間資源匱乏問題，中國各省企業在中央號召下，啟動了一波又一波的「援滬行動」，向上海運送物資。然而由於配送時間不一、內容物差異大，每次都像「拆盲盒」，上海民眾總是等到物資拆箱後才知道這次有些什麼。

因此，在微博、小紅書等中國社群平台上時常可以看到曬物資的圖片，其中有感謝他省企業與民眾的付出，當然也有嫌棄物資不夠好的言論，使得這些平台成為上海人與其他省市民眾的輿論戰場，成了上海封城下另一個景色。

物資缺乏的情形下，上海居民衍伸出一套「以物易物」遊戲規則，將自家多的物資、食物，或是順利搶購到的稀有物品作為交換的貨幣，和其他鄰居交換。跟所有的資本化市場一樣，這套遊戲規則開始運作之初，誕生了一些「強勢貨幣」，例如碳酸飲料、酒水等，可以換得任何想要的東西。隨後，洋芋片與香菸等物品也晉升上流。

一個人的力量或許有限，但是一群人的力量就很可觀，在平台上搶不到菜就改以數量取勝，以團購方式訂購大量商品，讓業者直接運送到社區門口。

社區團購在封城之後成為不少社區愛用的購物方式，往往只需要有一個「團長」居中聯繫業者，確認可以提供團購服務，接著在社區群組中登高一呼，組織團購群組，就有機會開團。

社區團購除了能夠一定程度確保購買到食物或物資，由於團購種類繁多，因此也成為乏味的封城期間，上海人的一大樂趣。

Photo Credit: 中央社 物資缺乏的情形下，上海居民衍伸出了一套「以物易物」的遊戲規則，其中汽水、洋芋片等零食一度成為強勢貨幣。圖為中央社記者於封城期間購買的汽水零食。

然而在4月中旬，記者所居住的社區傳出確診病例，幾位熱心的團長卻成了少數主張不該團購的住戶攻擊的標的，指責他們「組織團購，將病毒帶進社區」。

解封前夕，記者再與其中一位團長聊起這段過往時，她坦言當下感到挫折，甚至會自我懷疑是否就是因為團購害了鄰居。在她收到了確診鄰居捎來的訊息和其他住戶的鼓勵後才放寬心，「生活已經這麼苦了，團點讓人開心的食物也可以讓大家心情比較舒坦些」。

她回憶，踏上團長路的初衷，不過也就是因為自己想要吃，如此單純的理由罷了。

長達2個月的封城，意外把原本不太互動的鄰居關係拉近；在社區之外，卻也阻斷朋友間見面的機會。如果彼此仍在上海，尚可等到解封之後再聚，但也有些人在封城期間因為工作因素必須離開上海，甚至是中國，使得實踐「下次見」這個約定的時間點被無限推遲。

今年5月上旬，中央社記者的兩位日籍友人先後結束派駐任務，封城期間從上海返回日本，原本在疫情爆發前約好要吃飯餞別的約定無法實踐，「疫情結束後見面」也變成了「我們在東京碰面」。

在6月1日解封後，通訊軟體也先後收到兩位友人的關心，表示現在日本也逐步開放觀光，相信見面的那天很快會到來。

Photo Credit: 中央社 上海封城期間嚴格管控路面交通，車輛須憑通行證才能上路，前往特定區域。圖為封城期間上海警方進行交通管制。

這並非是記者的個案，多位居住在上海的友人都提到，過去兩個月間多多少少都曾經歷類似困境。畢竟上海這座城市接納了來自世界各地的人們，在這裡生活很難不認識來自各方的朋友，不只中國人與台灣人。

時間被按下暫停鍵，生活因此被改變的還有髮型設計師阿毅（化名），他在記者住家附近的髮型沙龍任職。解封前幾天，阿毅透過微信向記者通知沙龍的復工時程，並詢問近期有沒有理髮的計畫。

比起還能在家工作的企業，或是能在工廠閉環工作的工業、製造業，對於從事服務業的阿毅來說，封城封多久，他就沒工作、沒收入多久。

他提到，封城的前幾個禮拜，一度因為沒工作、沒收入感到焦慮，自己做的是技術活，面對遙遙無期的封城，深怕技術會退步。