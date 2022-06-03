當城市按下暫停鍵：中央社記者實地記錄上海人不想再次經歷的2個月
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過去兩個月，上海人過著不斷做核酸、靠「援滬行動」與揪團買菜填飽肚子、擔心沒工作無法過活的兩個月，終於，這次上海等到的不是又一個失望的結果，而是從3月底被按下暫停的時間，重新起步了。
按下暫停鍵兩個月後，上海6月1日解封，時間再次向前走。超過60天，無數次核酸與抗原檢測、期待物資配給與團購，還有以物易物。回想起來，是上海人難得但不想再次經歷的體驗。
6月1日凌晨，上海不少社區冒著被罰的風險，施放了煙火與爆竹，歡慶得來不易的解封日。從這一天開始，每天叫醒上海人的不再是在生鮮平台上搶菜的通知，或是「下樓做核酸檢測」的社區廣播，而是在COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎）疫情爆發之前，各自早已習慣的晨間鬧鈴。
時間回到3月底，面臨本土疫情壓力的上海，封控措施先是小範圍行政區的九宮格火鍋，接著演變成浦東浦西個別封控的鴛鴦鍋模式。後來，原本說好各封數天就解封的鴛鴦鍋，竟成了全城靜默的什錦大火鍋。官方始終沒有說出那個關鍵字，但上海人都心照不宣，「上海封城了」。
兩個月封城期間，上海的本土病例從每天數千例一路成長到每天突破兩萬例。對於解封的企盼也從4天、7天、半個月，隨著疫情蔓延逐步被澆熄。即便後來疫情看似趨緩，一次又一次傳出解封傳言，卻是讓上海人陷入滿懷希望後又徹底失望的迴圈。
封城來得又急又快，讓不少人措手不及，許多上海友人和中央社記者聊到那幾天的變化，都異口同聲地說，「從沒料過上海也會封城」。對於記者選在此刻返回上海「共襄盛舉」，則稱「怎麼這麼想不開」。
在封城期間，特別是在前2、3週，上海人最有感的便是物資缺乏，在叮咚買菜、美團買菜、盒馬等生鮮電商平台上買不到任何食物。每天早上6點起床，燈都還沒開，就先點開手機，試圖將前一天放入購物車的貨品結清。只不過多數時候都如同期待解封的心情一樣，「期望越大，失望越大」。
為了緩解上海居民封城期間資源匱乏問題，中國各省企業在中央號召下，啟動了一波又一波的「援滬行動」，向上海運送物資。然而由於配送時間不一、內容物差異大，每次都像「拆盲盒」，上海民眾總是等到物資拆箱後才知道這次有些什麼。
因此，在微博、小紅書等中國社群平台上時常可以看到曬物資的圖片，其中有感謝他省企業與民眾的付出，當然也有嫌棄物資不夠好的言論，使得這些平台成為上海人與其他省市民眾的輿論戰場，成了上海封城下另一個景色。
物資缺乏的情形下，上海居民衍伸出一套「以物易物」遊戲規則，將自家多的物資、食物，或是順利搶購到的稀有物品作為交換的貨幣，和其他鄰居交換。跟所有的資本化市場一樣，這套遊戲規則開始運作之初，誕生了一些「強勢貨幣」，例如碳酸飲料、酒水等，可以換得任何想要的東西。隨後，洋芋片與香菸等物品也晉升上流。
一個人的力量或許有限，但是一群人的力量就很可觀，在平台上搶不到菜就改以數量取勝，以團購方式訂購大量商品，讓業者直接運送到社區門口。
社區團購在封城之後成為不少社區愛用的購物方式，往往只需要有一個「團長」居中聯繫業者，確認可以提供團購服務，接著在社區群組中登高一呼，組織團購群組，就有機會開團。
社區團購除了能夠一定程度確保購買到食物或物資，由於團購種類繁多，因此也成為乏味的封城期間，上海人的一大樂趣。
然而在4月中旬，記者所居住的社區傳出確診病例，幾位熱心的團長卻成了少數主張不該團購的住戶攻擊的標的，指責他們「組織團購，將病毒帶進社區」。
解封前夕，記者再與其中一位團長聊起這段過往時，她坦言當下感到挫折，甚至會自我懷疑是否就是因為團購害了鄰居。在她收到了確診鄰居捎來的訊息和其他住戶的鼓勵後才放寬心，「生活已經這麼苦了，團點讓人開心的食物也可以讓大家心情比較舒坦些」。
她回憶，踏上團長路的初衷，不過也就是因為自己想要吃，如此單純的理由罷了。
長達2個月的封城，意外把原本不太互動的鄰居關係拉近；在社區之外，卻也阻斷朋友間見面的機會。如果彼此仍在上海，尚可等到解封之後再聚，但也有些人在封城期間因為工作因素必須離開上海，甚至是中國，使得實踐「下次見」這個約定的時間點被無限推遲。
今年5月上旬，中央社記者的兩位日籍友人先後結束派駐任務，封城期間從上海返回日本，原本在疫情爆發前約好要吃飯餞別的約定無法實踐，「疫情結束後見面」也變成了「我們在東京碰面」。
在6月1日解封後，通訊軟體也先後收到兩位友人的關心，表示現在日本也逐步開放觀光，相信見面的那天很快會到來。
這並非是記者的個案，多位居住在上海的友人都提到，過去兩個月間多多少少都曾經歷類似困境。畢竟上海這座城市接納了來自世界各地的人們，在這裡生活很難不認識來自各方的朋友，不只中國人與台灣人。
時間被按下暫停鍵，生活因此被改變的還有髮型設計師阿毅（化名），他在記者住家附近的髮型沙龍任職。解封前幾天，阿毅透過微信向記者通知沙龍的復工時程，並詢問近期有沒有理髮的計畫。
比起還能在家工作的企業，或是能在工廠閉環工作的工業、製造業，對於從事服務業的阿毅來說，封城封多久，他就沒工作、沒收入多久。
他提到，封城的前幾個禮拜，一度因為沒工作、沒收入感到焦慮，自己做的是技術活，面對遙遙無期的封城，深怕技術會退步。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：