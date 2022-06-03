端午連假首日國內新增7萬6517本土病例：中南部疫情未降溫、學生免費快篩試劑擴大發放

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增7萬6564例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為7萬6517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。

指揮中心表示，今日新增之本土病例中，包括3萬5999例男性，4萬0480例女性，38例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布以新北市最高（1萬1766例），高雄市次之（1萬0790例），臺中市第3（1萬0651例），台北市今日確診數則為全國第6高（6143例），排在桃園市（7196例）與臺南市（6620例）之後。而近來確診數不斷上升的澎湖縣，則有233例，再次突破前日的高峰。

而今日新增的142例本土病例死亡個案中，為87例男性、55例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、134例具慢性病史、67例無疫苗接種。確診日介於今年4月27日至5月31日，死亡日期介於5月14日至6月1日。

指揮中心提供

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指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為22例男性、25例女性；年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國（2例）、法國、西班牙及印尼（各1例）移入，另42例感染國家調查中。入境日介於今年6月1日至6月2日。

截至目前，國內已累計227萬4666例確診，分別為1萬3098例境外移入、226萬1514例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；2020年至今則累計2663例COVID-19死亡病例，其中2648例本土，前五大死亡個案居住縣市分布為新北市1053例、臺北市609例、臺中市146例、高雄市118例、基隆市111例，另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

教育部：將擴大對學生免費發送快篩試劑

為提供高中、國中、國小、五專前三年學生更足量的家用抗原快篩試劑，行政院協調中央流行疫情指揮中心物資組、中華郵政公司等，免費提供110學年度在學之高中、國中、國小、五專前三年學生每人每份四劑家用抗原快篩試劑，並將於2022年6月6日起由中華郵政陸續寄達學校，原則待學生回校實施實體課程便可於學校領取。

110學年度畢業生若已離校，亦可回原畢業學校領取，無領取期限。

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教育部新聞稿指出，此次發放家用抗原快篩試劑，為行政院額外提供之免費領取份數，不會影響實名制的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩的學生，仍可再免費領取此次家用抗原快篩試劑，且配發數量充足，學校發放給學生後若有剩餘，得併入學校原有快篩試劑備存量，並依照相關原則管理使用。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範