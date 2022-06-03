端午連假首日國內新增7萬6517本土病例：中南部疫情未降溫、學生免費快篩試劑擴大發放
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6月3日新增之本土病例中，個案分布以新北市最高，高雄市次之，臺中市第3，台北市今日確診數則為全國第6高，排在桃園市與臺南市之後。而近來確診數不斷上升的澎湖縣，確診數也再次突破前日的高峰。
中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增7萬6564例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為7萬6517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。
指揮中心表示，今日新增之本土病例中，包括3萬5999例男性，4萬0480例女性，38例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布以新北市最高（1萬1766例），高雄市次之（1萬0790例），臺中市第3（1萬0651例），台北市今日確診數則為全國第6高（6143例），排在桃園市（7196例）與臺南市（6620例）之後。而近來確診數不斷上升的澎湖縣，則有233例，再次突破前日的高峰。
而今日新增的142例本土病例死亡個案中，為87例男性、55例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、134例具慢性病史、67例無疫苗接種。確診日介於今年4月27日至5月31日，死亡日期介於5月14日至6月1日。
指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為22例男性、25例女性；年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國（2例）、法國、西班牙及印尼（各1例）移入，另42例感染國家調查中。入境日介於今年6月1日至6月2日。
截至目前，國內已累計227萬4666例確診，分別為1萬3098例境外移入、226萬1514例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；2020年至今則累計2663例COVID-19死亡病例，其中2648例本土，前五大死亡個案居住縣市分布為新北市1053例、臺北市609例、臺中市146例、高雄市118例、基隆市111例，另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
教育部：將擴大對學生免費發送快篩試劑
為提供高中、國中、國小、五專前三年學生更足量的家用抗原快篩試劑，行政院協調中央流行疫情指揮中心物資組、中華郵政公司等，免費提供110學年度在學之高中、國中、國小、五專前三年學生每人每份四劑家用抗原快篩試劑，並將於2022年6月6日起由中華郵政陸續寄達學校，原則待學生回校實施實體課程便可於學校領取。
110學年度畢業生若已離校，亦可回原畢業學校領取，無領取期限。
教育部新聞稿指出，此次發放家用抗原快篩試劑，為行政院額外提供之免費領取份數，不會影響實名制的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩的學生，仍可再免費領取此次家用抗原快篩試劑，且配發數量充足，學校發放給學生後若有剩餘，得併入學校原有快篩試劑備存量，並依照相關原則管理使用。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。