美國國務院悄將「不支持台獨」放回美台關係論述，國際專家如何看待白宮近日表態？

美國國務院5月初更新官網美台關係論述時，移除不支持台獨、台灣是中國一部分等文字，引發熱議。國務院近日再度修改論述，放回不支持台獨段落，強調美國對台做法數十年來一致。

5月5日時美國國務院更新官網美台關係現況，將「對台六項保證」納入一中政策，並確認台灣是美國印太重要夥伴外，且刪除先前2018年版本內「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，引發美國對台政策是否改變的臆測。

然而在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日發表中國政策演說、重申美國一中政策不變兩天，國務院5月28日再次悄悄更新美台關係現況論述，重新放回美國「不支持台獨」、「反對任何一方改變現狀」、期盼「和平解決兩岸分歧」等文字。

最新版也明指，美國對台做法數十年來維持一致，跨越歷任政府。

截圖自美國國務院網頁 美國國務院關於美台關係說明2022年5月初版本，移除不支持台獨、台灣是中國一部分等文字

截圖自美國國務院網頁 美國國務院關於美台關係說明2022年5月底版本，放回不支持台獨段落

不過，在提及對台軍售部分，28日版本除保留先前版本「美國將依循台灣關係法，提供台灣維持充分自我防衛能力所需防衛項目與服務外」外，另新增「（美國）將維持能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動」，顯然希望提升嚇阻效果。

為何短短一個月內兩度修改美台關係現況論述？《中央社》報導提到國務院一位發言人以不具名方式告訴中央社記者，再次更新美台關係事實清單（Fact Sheet），是為讓內容反映布林肯對中政策演說，他在演說中重申美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的長年「一中政策」。

這名發言人引述布林肯表示，美台享有強韌非官方關係，台灣是區域蓬勃民主政體及經濟領頭羊；他說，美方會持續依循一中政策，支持台灣有意義參與國際社會，深化美台經濟關係。

至於再次更新美台關係論述、放回不支持台獨文字，是否是因為中國施壓或抗議，這名發言人強烈否認。他表示，美方一向對中國清楚陳述「一中政策」，這項政策是以台灣關係法、美中三公報與六項保證作為準則。

《路透社》報導則表示，國務院目前並未針對這項改變，發布官方聲明。

日經新聞：拜登並非失言，但美國仍受制於「戰略模糊」限制

針對近日總統拜登公開的挺台發言與國務院反應，《日經新聞》華府組組長大越匡洋（Masahiro Okoshi）撰文分析，指出對比兩者表態的差異，可以看出華府同時在向台灣與中國方面施壓。

大越匡洋指出，拜登上任至今已三次做出挺台發言，而每次發言之後，白宮方面也皆跳出來表示目前美國對台政策未有改變，拜登本人也都會做出同樣的否認說法。

然而拜登三次發表這樣的言論，可見他並非失言——否則他身為三軍統帥的適任狀況將會受到挑戰。大越匡洋判斷，這一系列發言背後的策略，其實是刻意向北京方面展示，如果中方執意出兵，美國將會拋棄「一個中國原則」。

不過在此同時，美國也仍受制於戰略模糊的限制，因此也會削弱可能激怒中方的台獨傾向，並要求台灣增加自身的軍事防禦能力。

大越匡洋指出，台獨是中國的紅線，而總統蔡英文在上任之後也逐步降低其傾向獨派的姿態，讓美國在處理中國問題時，可以不用擔心台灣的擁獨力量激化雙邊關係。

Photo Credit: 中央社

話雖如此，美國內部仍有許多聲音認為放棄戰略模糊的意義並不大——因為即使在戰略模糊之下，中國評估是否發起軍事行動時，仍會衡量美國的兵力介入。

華府智庫戰略暨國際研究中心「China Power Project」計畫主任林洋（Bonny Lin）表示，「清晰化美國對台灣防禦承諾的好處，並不比維持現在『選擇性模糊』的方式強上太多。」

大越匡洋也認為，拜登政府中的主流意見，仍是台灣應加強自我防禦能力——這是最務實的策略，而美方也持續向台灣販售武器。然而，若美國官方宣布將協防台灣，將會破壞現在的平衡，北京可能也會不再容忍台北雙方的合作交流。

學者：拜登向台灣透露支援的訊號，並安撫美國在亞洲的各個盟友

針對美國戰略清晰是否能降低中國入侵台灣的威脅，串聯媒體與學界的非營利平台《The Conversation》的專文認為，雖然包括日本在內的許多美國亞洲盟友，都認為美國明確表態「若台灣遭受攻擊將會出兵」的戰略清晰在現下會是比較好的選項，但拜登目前的行為，卻讓人有些摸不著頭緒。

撰文的馬里蘭大學的歷史與亞洲研究教授歐彥（Meredith Oyen）指出，最近美方的相關發言都有相似的模式：拜登明確表態將保衛台灣，然後又退縮。其中特別值得注意的地方，是幾次拜登發言過後白宮都會快速跳出，表示「總統真正的意思是」，並強調目前美國對中國與台灣的政策並沒有轉變。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「白宮每次都快速澄清發言，在我看來並不像是刻意為之，而是拜登本人向台灣透露支援的訊號，並安撫美國在亞洲的各個盟友。」

歐彥也提到，和過往的總統相比，拜登明顯對台灣更加公開表達支持，包括邀請台灣派代表出席就職典禮、表示他將台灣視為盟友等等，此外，拜登也沒有撤回川普時代立下的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act），讓美國官員能以官方名義到訪台灣。

歐彥認為，即使在這些措施之下，白宮卻仍選擇不過度表態，可見美方仍希望維持在《上海公報》的架構裡——美方認知（acknowledge）到一個中國的原則。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範