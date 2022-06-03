美國國務院悄將「不支持台獨」放回美台關係論述，國際專家如何看待白宮近日表態？
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5月初移除相關字眼後，國務院5月28日竟再次悄悄更新美台關係現況論述，重新放回美國「不支持台獨」、「反對任何一方改變現狀」等文字，針對近期拜登本人和白宮方面的發言與舉動，國際專家覺得美國真的要轉為「戰略清晰」了嗎？
美國國務院5月初更新官網美台關係論述時，移除不支持台獨、台灣是中國一部分等文字，引發熱議。國務院近日再度修改論述，放回不支持台獨段落，強調美國對台做法數十年來一致。
5月5日時美國國務院更新官網美台關係現況，將「對台六項保證」納入一中政策，並確認台灣是美國印太重要夥伴外，且刪除先前2018年版本內「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，引發美國對台政策是否改變的臆測。
然而在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日發表中國政策演說、重申美國一中政策不變兩天，國務院5月28日再次悄悄更新美台關係現況論述，重新放回美國「不支持台獨」、「反對任何一方改變現狀」、期盼「和平解決兩岸分歧」等文字。
最新版也明指，美國對台做法數十年來維持一致，跨越歷任政府。
不過，在提及對台軍售部分，28日版本除保留先前版本「美國將依循台灣關係法，提供台灣維持充分自我防衛能力所需防衛項目與服務外」外，另新增「（美國）將維持能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動」，顯然希望提升嚇阻效果。
為何短短一個月內兩度修改美台關係現況論述？《中央社》報導提到國務院一位發言人以不具名方式告訴中央社記者，再次更新美台關係事實清單（Fact Sheet），是為讓內容反映布林肯對中政策演說，他在演說中重申美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的長年「一中政策」。
這名發言人引述布林肯表示，美台享有強韌非官方關係，台灣是區域蓬勃民主政體及經濟領頭羊；他說，美方會持續依循一中政策，支持台灣有意義參與國際社會，深化美台經濟關係。
至於再次更新美台關係論述、放回不支持台獨文字，是否是因為中國施壓或抗議，這名發言人強烈否認。他表示，美方一向對中國清楚陳述「一中政策」，這項政策是以台灣關係法、美中三公報與六項保證作為準則。
《路透社》報導則表示，國務院目前並未針對這項改變，發布官方聲明。
日經新聞：拜登並非失言，但美國仍受制於「戰略模糊」限制
針對近日總統拜登公開的挺台發言與國務院反應，《日經新聞》華府組組長大越匡洋（Masahiro Okoshi）撰文分析，指出對比兩者表態的差異，可以看出華府同時在向台灣與中國方面施壓。
大越匡洋指出，拜登上任至今已三次做出挺台發言，而每次發言之後，白宮方面也皆跳出來表示目前美國對台政策未有改變，拜登本人也都會做出同樣的否認說法。
然而拜登三次發表這樣的言論，可見他並非失言——否則他身為三軍統帥的適任狀況將會受到挑戰。大越匡洋判斷，這一系列發言背後的策略，其實是刻意向北京方面展示，如果中方執意出兵，美國將會拋棄「一個中國原則」。
不過在此同時，美國也仍受制於戰略模糊的限制，因此也會削弱可能激怒中方的台獨傾向，並要求台灣增加自身的軍事防禦能力。
大越匡洋指出，台獨是中國的紅線，而總統蔡英文在上任之後也逐步降低其傾向獨派的姿態，讓美國在處理中國問題時，可以不用擔心台灣的擁獨力量激化雙邊關係。
話雖如此，美國內部仍有許多聲音認為放棄戰略模糊的意義並不大——因為即使在戰略模糊之下，中國評估是否發起軍事行動時，仍會衡量美國的兵力介入。
華府智庫戰略暨國際研究中心「China Power Project」計畫主任林洋（Bonny Lin）表示，「清晰化美國對台灣防禦承諾的好處，並不比維持現在『選擇性模糊』的方式強上太多。」
大越匡洋也認為，拜登政府中的主流意見，仍是台灣應加強自我防禦能力——這是最務實的策略，而美方也持續向台灣販售武器。然而，若美國官方宣布將協防台灣，將會破壞現在的平衡，北京可能也會不再容忍台北雙方的合作交流。
學者：拜登向台灣透露支援的訊號，並安撫美國在亞洲的各個盟友
針對美國戰略清晰是否能降低中國入侵台灣的威脅，串聯媒體與學界的非營利平台《The Conversation》的專文認為，雖然包括日本在內的許多美國亞洲盟友，都認為美國明確表態「若台灣遭受攻擊將會出兵」的戰略清晰在現下會是比較好的選項，但拜登目前的行為，卻讓人有些摸不著頭緒。
撰文的馬里蘭大學的歷史與亞洲研究教授歐彥（Meredith Oyen）指出，最近美方的相關發言都有相似的模式：拜登明確表態將保衛台灣，然後又退縮。其中特別值得注意的地方，是幾次拜登發言過後白宮都會快速跳出，表示「總統真正的意思是」，並強調目前美國對中國與台灣的政策並沒有轉變。
「白宮每次都快速澄清發言，在我看來並不像是刻意為之，而是拜登本人向台灣透露支援的訊號，並安撫美國在亞洲的各個盟友。」
歐彥也提到，和過往的總統相比，拜登明顯對台灣更加公開表達支持，包括邀請台灣派代表出席就職典禮、表示他將台灣視為盟友等等，此外，拜登也沒有撤回川普時代立下的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act），讓美國官員能以官方名義到訪台灣。
歐彥認為，即使在這些措施之下，白宮卻仍選擇不過度表態，可見美方仍希望維持在《上海公報》的架構裡——美方認知（acknowledge）到一個中國的原則。
新聞來源
- 美國務院再度更新美台關係論述 放回不支持台獨（中央社）
- U.S. updates fact sheet, again, says does not support Taiwan independence（路透社）
- Biden's Taiwan comments a dual warning for Beijing and Taipei（日經新聞）
- Biden on Taiwan: Did he really commit US forces to stopping any invasion by China? An expert explains why, on balance, probably not（The Conversation）
延伸閱讀
- 拜登是真心話還是口誤？台灣人該如何解讀美國對台的「戰略模糊」？
- 討厭中國已是跨黨派共識：拜登「失言」武力保台，背後有深厚的民意基礎
- 回顧歷史，「戰略清晰」一定比較好嗎？我們不該用聯考邏輯來思考國家戰略
- 王毅會晤太平洋10島國外長，對於安全協議未達成共識，與會國稱「內容威脅地區穩定」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：