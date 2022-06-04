什麼叫做天文之「美」？從《地。-關於地球的運動-》看世人追求美的歷程

文：臨狼

“If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.”——Issac Newton

Standing on the shoulders of giants，是不是giants並不重要，重點在於shoulders，在於眾數。

《地。關於地球的運動》（チ。-地球の運動について-）描繪了數代主角及許多不具名者，為追求各自的信念，或尋求真理，而前仆後繼、義無反顧的奉獻出一生，甚至是生命的故事。不同背景的人們，於圍繞宗教、天動說及地動說的衝突中，闡釋着各自對信仰、權威、人性、真理、信念等的看法。

有為了改變人生，希望自己與眾不同的巴德尼先生；有僅祟拜上帝所創造的自然，而希望改變宗教行徑的隊長；有深愛地動說，希望傳承「感動」的女兒喬蘭塔；有貫徹始終打壓「異端」的父親諾瓦克；有如Interstellar中Professor Brand般，即使早知是錯誤，但為了不讓自己及前人的努力白費，仍奉上一生的皮亞斯伯爵⋯⋯等等太多不同的奮鬥理由，當中最觸動我的是那份追求「美」的單純。

何謂「美」？

「美」是直觀上能看到的自然，如壯麗星空？

圖片來源：漫畫《地。關於地球的運動》

「美」是如皮亞斯伯爵般是偏執的堅持？

圖片來源：漫畫《地。關於地球的運動》

還是說，「美」的是像拉法爾觀察到六等星般的純粹與感動？

（註: 視星等，是星體亮度的指標。數字愈負愈亮，反之亦言。六等星，基本上是普通人用肉眼能看到最暗的極限，亮度約為一等星的1/100。現代人於城市大約只能看到三至四等的天體。即使當時的人在幾乎沒有光污染的情況下，但受天氣影響限制及六等星數量不多等的原因，觀測到六等星仍是非常難得的。）

合理的事物總是美麗的。

對於「美」，亦有許多人可能會想起「黃金比例」1.618這個神奇數字。

圖片來源： Romain , Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

黃金比例，又稱費波那契數、「兔子數列」，把兩個數字的加總作為下一個數字: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ….

這種神奇的比例，不知是習慣還是什麼原因，變成了美的代言人。它不單能在許多自然的事物上看到，例如星系的旋臂、貝殼、颶風、臉型等，還成為了許多經典藝術與建築作品的基礎。

圖片來源：漫畫《地。關於地球的運動》

「美」又或許是指所有符合預期的事物？

那是上帝創造的自然，還是人類所製造的穿鑿附會？

對於美學，天文或物理學家亦有一套特別的準則：一、簡單 Simple，二、對稱性 Symmetry。

天動說認為地球是宇宙的中心，而其他星辰都環繞着地球而運行。在地球不動的基礎上，為了匹配觀測到的行星運動，人們漸漸在模型上加上偏心圓、同心圓、本輪（在均輪上運動的圓）、均輪（有本輪在運動的圓），等不同的圓，以及更多的圓。

而地動說則提倡地球及其他星辰圍繞宇宙的中心——太陽運行（雖然亦是錯誤的）。以複雜性作比較，天動說的圓多達80個，地動說則只有約30個。與天動說的繁複及壓迫感相比，地動說更為簡單，更「美」。

圖片由作者提供

由肉眼觀測以輔助打獵及農業，發展到現今用各式望遠鏡、粒子加速器等探索未知領域。科學的進步並沒有停止人們追求「美」的步伐，儘管推論的過程是困難繁複的，但保持方程式的簡潔已成為物理或天文學家的共識。

比如說，「現代物理學之父」愛因斯坦的質能方程式「E=mc2」，指出靜質量（m）與能量（E）的變換是對稱的，不但解釋了核變反應中的質量虧損、高能粒子的能量來源、印證了恆星發光的原理等，亦直接影響原子彈的發展。如此大影響力的理論，卻比起中學教的「畢氏定理」「a2+b2=c2」還要短。

所以「美」是對極簡主義的認同？

現在吐出來的，都是無聊的常識。

自古希臘起，人們就懂得幾何學，「圓」對當時的人而言就是最完美的形狀。太陽是圓的，月亮是圓的，大地亦是圓的，星辰的軌道理所當然地亦是完美的圓形。上面提到地動說有30個圓，便是因為哥白尼亦使用圓軌來描述行星運動。巴德尼先生發現橢圓軌的情節，現實上大概相等於後兩個時代的開普勒（同時亦有賴於第谷／Tycho Brahe） 提出的新理論——開普勒第一定律 Kepler’s 1st law。一個極簡單的解，卻被「常識」耽誤了許多年。

與眾不同，才算是「美」嗎？

上帝創造的這個世界，一定是無比美麗的。

主流的現代物理學基本有兩種理論框架來解釋宇宙萬物。廣義相對論以研究重力來了解大尺度與高質量的世界；與量子場論以研究非重力來了解小尺度與低質量的世界。它們被稱為理論，而不是真理，因為它們只是合乎邏輯的推論結果，但仍有可能被新發現或思想推翻。

圖片來源：漫畫《地。關於地球的運動》

但如果有一個「萬有理論（Theory of Everything / ToE）」能總括到所有物理奧秘呢？如果這個物理理論與事實或實在相一致，能否稱為真理呢? 如果它能被稱為真理，

那麼這個真理，美麗嗎？

每個人對「美」的定義各有不同，但追求「美」的過程總是能觸動人心。《地。-關於地球的運動-》肯定了無數過去或是現在默默努力的人，就如喬蘭塔所說，是「超越時空的奇蹟」。

本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin