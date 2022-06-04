什麼叫做天文之「美」？從《地。-關於地球的運動-》看世人追求美的歷程
我們想讓你知道的是
每個人對「美」的定義各有不同，但追求「美」的過程總是能觸動人心。
文：臨狼
“If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.”——Issac Newton
Standing on the shoulders of giants，是不是giants並不重要，重點在於shoulders，在於眾數。
《地。關於地球的運動》（チ。-地球の運動について-）描繪了數代主角及許多不具名者，為追求各自的信念，或尋求真理，而前仆後繼、義無反顧的奉獻出一生，甚至是生命的故事。不同背景的人們，於圍繞宗教、天動說及地動說的衝突中，闡釋着各自對信仰、權威、人性、真理、信念等的看法。
有為了改變人生，希望自己與眾不同的巴德尼先生；有僅祟拜上帝所創造的自然，而希望改變宗教行徑的隊長；有深愛地動說，希望傳承「感動」的女兒喬蘭塔；有貫徹始終打壓「異端」的父親諾瓦克；有如Interstellar中Professor Brand般，即使早知是錯誤，但為了不讓自己及前人的努力白費，仍奉上一生的皮亞斯伯爵⋯⋯等等太多不同的奮鬥理由，當中最觸動我的是那份追求「美」的單純。
何謂「美」？
「美」是直觀上能看到的自然，如壯麗星空？
「美」是如皮亞斯伯爵般是偏執的堅持？
還是說，「美」的是像拉法爾觀察到六等星般的純粹與感動？
（註: 視星等，是星體亮度的指標。數字愈負愈亮，反之亦言。六等星，基本上是普通人用肉眼能看到最暗的極限，亮度約為一等星的1/100。現代人於城市大約只能看到三至四等的天體。即使當時的人在幾乎沒有光污染的情況下，但受天氣影響限制及六等星數量不多等的原因，觀測到六等星仍是非常難得的。）
合理的事物總是美麗的。
對於「美」，亦有許多人可能會想起「黃金比例」1.618這個神奇數字。
黃金比例，又稱費波那契數、「兔子數列」，把兩個數字的加總作為下一個數字: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ….
這種神奇的比例，不知是習慣還是什麼原因，變成了美的代言人。它不單能在許多自然的事物上看到，例如星系的旋臂、貝殼、颶風、臉型等，還成為了許多經典藝術與建築作品的基礎。
「美」又或許是指所有符合預期的事物？
那是上帝創造的自然，還是人類所製造的穿鑿附會？
對於美學，天文或物理學家亦有一套特別的準則：一、簡單 Simple，二、對稱性 Symmetry。
天動說認為地球是宇宙的中心，而其他星辰都環繞着地球而運行。在地球不動的基礎上，為了匹配觀測到的行星運動，人們漸漸在模型上加上偏心圓、同心圓、本輪（在均輪上運動的圓）、均輪（有本輪在運動的圓），等不同的圓，以及更多的圓。
而地動說則提倡地球及其他星辰圍繞宇宙的中心——太陽運行（雖然亦是錯誤的）。以複雜性作比較，天動說的圓多達80個，地動說則只有約30個。與天動說的繁複及壓迫感相比，地動說更為簡單，更「美」。
由肉眼觀測以輔助打獵及農業，發展到現今用各式望遠鏡、粒子加速器等探索未知領域。科學的進步並沒有停止人們追求「美」的步伐，儘管推論的過程是困難繁複的，但保持方程式的簡潔已成為物理或天文學家的共識。
比如說，「現代物理學之父」愛因斯坦的質能方程式「E=mc2」，指出靜質量（m）與能量（E）的變換是對稱的，不但解釋了核變反應中的質量虧損、高能粒子的能量來源、印證了恆星發光的原理等，亦直接影響原子彈的發展。如此大影響力的理論，卻比起中學教的「畢氏定理」「a2+b2=c2」還要短。
所以「美」是對極簡主義的認同？
現在吐出來的，都是無聊的常識。
自古希臘起，人們就懂得幾何學，「圓」對當時的人而言就是最完美的形狀。太陽是圓的，月亮是圓的，大地亦是圓的，星辰的軌道理所當然地亦是完美的圓形。上面提到地動說有30個圓，便是因為哥白尼亦使用圓軌來描述行星運動。巴德尼先生發現橢圓軌的情節，現實上大概相等於後兩個時代的開普勒（同時亦有賴於第谷／Tycho Brahe） 提出的新理論——開普勒第一定律 Kepler’s 1st law。一個極簡單的解，卻被「常識」耽誤了許多年。
與眾不同，才算是「美」嗎？
上帝創造的這個世界，一定是無比美麗的。
主流的現代物理學基本有兩種理論框架來解釋宇宙萬物。廣義相對論以研究重力來了解大尺度與高質量的世界；與量子場論以研究非重力來了解小尺度與低質量的世界。它們被稱為理論，而不是真理，因為它們只是合乎邏輯的推論結果，但仍有可能被新發現或思想推翻。
但如果有一個「萬有理論（Theory of Everything / ToE）」能總括到所有物理奧秘呢？如果這個物理理論與事實或實在相一致，能否稱為真理呢? 如果它能被稱為真理，
那麼這個真理，美麗嗎？
每個人對「美」的定義各有不同，但追求「美」的過程總是能觸動人心。《地。-關於地球的運動-》肯定了無數過去或是現在默默努力的人，就如喬蘭塔所說，是「超越時空的奇蹟」。
本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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