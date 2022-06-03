土耳其聯合國成功正名「Türkiye」揮別「火雞」陰影，媒體、專家、民眾怎麼看？
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土耳其歷史學家表示，土耳其原本國民類似英文的「火雞」（turkey），確實是許多土耳其人數十年來的痛，過去也不曾有人試圖正名。然而，也非所有土耳其民眾都樂見改名。
2021年底時，土耳其官方宣布將要以較能代表土耳其的「Türkiye」取代在英文有「火雞」涵義的「Turkey」作為對外國名後，安卡拉當局於2022年5月底向國際組織提交改名申請，並在今（3）日通過。
《中央社》報導，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）5月31日去函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），要求在國際場合以Türkiye取代Turkey，而其正名一事，將從聯合國收到卡夫索格魯來函那一刻開始生效。
卡夫索格魯接受土耳其國營媒體《安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）》專訪時說：「我們和總統府通訊署已經為此事成功地奠下良好基礎，讓聯合國、其他國際組織和各國可以換用Türkiye。」
Türkiye即土耳其文的土耳其國名。
土耳其官方公報於2021年12月3日刊載總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）命令稱：「Türkiye最足以代表和體現土耳其民族文化、文明和價值。從現在起，出口品將以讓我國在國際貿易上引以為傲的Made in Türkiye（土耳其製造）取代Made in Turkey。」
公報指出，未來土耳其將在各領域運用代表「我們國家和民族擁有數千年歷史的Türkiye品牌」。為強化Türkiye品牌，各種活動與聯繫，尤其在與其他國家和國際組織機構的官方正式關係中，將以Türkiye取代Turkey、Turkei及Turquie等用詞，以凸顯其精確性。
在土耳其，包括《安納杜魯新聞社》、《土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）》等國營媒體，第一時間就在報導中全面換用Türkiye；總統府和外交部網站也都已改用Republic of Türkiye（土耳其共和國）。
同時，土耳其總統府通訊署也於今年1月推出「HELLO! Türkiye」活動，針對正名進行介紹。署長阿爾通（Fahrettin Altun）呼籲公民社會、媒體和學界支持正名說：「我們可以通過與世界各地全面團結一致，來強化Türkiye這個品牌。」
土耳其正名揮別「火雞」，媒體、專家、民眾怎麼看？
《中央社》報導中也引用獨立新聞媒體《中東之眼（Middle East Eye）》報導，支持正名人士將Türkiye與土耳其主權掛鉤。
「擺脫英文的侷限表述自己，已成為全球趨勢。」記者出身的TRT董事會成員阿特拉斯（Meryem Ilayda Atlas）說：「Türkiye是一個非常老但是對我們有意義的名稱。拜科技之賜，在英文裡使用Türkiye現在也沒什麼技術問題了。」她強調：「仇外、伊斯蘭恐懼症有關的攻擊經常把土耳其比作火雞。維護國家聲譽也非常重要。」
英文的「火雞」（turkey）確實是許多土耳其人數十年來的痛。不願意具名的土耳其史家表示，過去不曾有人試圖正名。
這名史學家說：「從媒體報導的批評中不難得知1930年代西方人把土耳其比成火雞到什麼程度，但是不曾有過正式倡議設法去解決，因為歐洲使用這名稱長達數個世紀，遠遠早於鄂圖曼帝國滅亡之前，義大利人把這個地區叫做Turkey。」
然而，並非所有土耳其民眾都樂見改名。擁有超過340萬訂閱者的YouTube頻道Asian Boss在伊斯坦堡的街訪中，就有許多土耳其人對此抱有不同的意見。
影片中，雖然許多人提到以「Turkey」為國名時，在國際足球賽或玩線上遊戲時被外國人取笑的狀況，但也有受訪者認為改名稱這件事「沒道理」。
舉例來說，人們可能已經很習慣用Turkey這個名稱，讓人接受新名字的過程需要很長的時間，在網路上搜尋的時候更可能產生誤會；也有人提到捷克共和國（Czech Republic）之前希望大家以Czechia稱呼他們，雖然自己知道有改名，但還是持續使用舊名稱。
另有受訪民眾提到，新名字裡面的「ü」可能會造成外國人使用的困擾。
不過影片中也有受訪者講到，過往自己出國的時候介紹自己國家，就已經會使用土耳其文的讀音「Türkiye」而非「Turkey」，有人講到跟火雞有關係的事情時，會和對方解釋；另有受訪者說，只要了解鄂圖曼時代的歷史，就不會有人覺得土耳其能夠和火雞類比。
此外，也有些受訪者認為現在改名其實已經太晚，而且土耳其目前有更要緊的事情該做，包括經濟、民主等當地的問題，這些事情都比改名要重要。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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