妻子因宗教理由強迫全家人吃素，可以作為離婚的理由嗎？
我們想讓你知道的是
雖然「離婚十大條件」僅規定十種較為嚴重並常見的離婚原因，但夫妻間總會有各種摩擦，如果因此造成雙方想要分開的理由，就會符合其中所列「難以維持婚姻的重大事由」。
最近在印度出現了一個有趣的新聞，有一對夫妻，丈夫不滿妻子三餐都只會煮同一款的泡麵，完全沒有做過其他的料理，不僅讓他吃到非常膩，也讓他因此擔心孩子難補充到足夠的營養來發育，會對健康造成影響，最後不得已選擇向法院訴請離婚，最後在雙方都同意之下，成功地和平分手。
雖然這樣的案例聽起來有點誇張，為了三餐吃的食物而鬧到離婚感覺應該算是特例，不過，台灣其實也有出現過類似的案例喔！
曾經有位人妻在結婚數年後接觸了某種宗教，因為該宗教的意旨就是要有慈悲心、不要殺生，而妻子也被這樣的意旨給影響，深深覺得家裡的餐桌上不應該再出現任何的肉類，以達到信奉的意旨。
之後，妻子便開始不聽勸阻，強迫全家人都要吃素，甚至還不顧孩子正在發育期，直接認為丈夫與孩子私下偷偷吃肉是非常不恰當的行為，而丈夫在妻子這樣瘋狂強逼吃素的情況下也漸漸無法忍受，不僅選擇分居，不願與妻子再連絡，甚至還選擇向法院訴請離婚。
宗教、飲食不在「離婚十大條件」，能以此當離婚的理由嗎？
以宗教信仰以及飲食問題當作是離婚理由雖然少見，並且也不是《民法》第1052條中提及的任何一項離婚事由，然而前述這對夫妻間無論是爭吵、分居、拒絕聯絡，都是因為上述兩個原因而起，兩人在分居後也都從未有想要去試著恢復婚姻關係，改善彼此緊張的狀況，明顯看出彼此都對兩人之間的婚姻，沒有絲毫挽回的意思。
在這樣的狀況下，明顯已經失去了婚姻最重要的基礎——也就是互信、互愛。客觀來看，妻子與丈夫孩子間的關係也已經無法回復，在這種夫妻二人均不想繼續這段婚姻的情況下，儘管離婚理由不在法規提及的離婚事由之中，但仍舊可以透過所謂的「雙方有難以維持婚姻的重大事由」來向法院訴離。
每個人都會有各自的想法，就算是夫妻，意見上也會有所分歧，然而這樣的分歧若是造成婚姻關係的崩裂，甚至是導致雙方都不再想要繼續維繫這段婚姻的話，或許和平分開會是對彼此最好的選擇。
因此雖然法規中所訂的離婚事由，基本上是提出十種較為嚴重並常見的離婚原因，但夫妻間總會有各種摩擦，而這樣的摩擦都可能會因為相爭不下而演變成分手的結局，而這樣造成雙方想要分開的理由，就會屬於前面提及的難以維持婚姻的重大事由。
儘管並不在法律直接列出的事由內，不過其原因已經是讓彼此無法再繼續當夫妻了，因此讓兩人分開其實也是對雙方以及孩子最好的一個結果。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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