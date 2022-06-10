俄羅斯文豪果戈里與其文化背景（上）：烏克蘭鄉村出身，隱含俄烏之間橫跨千年的歷史

文：蓮子水共同體

果戈里（拉丁名 Gogol，1809－1852）在俄國文學史上算是大名鼎鼎的人物。但由於二次大戰後，美蘇兩國開始長期冷戰，因此對於許多在鐵幕之外成長的讀者而言，果戈里筆下的聖彼得堡固然浮現出各種生動有趣的人物，卻也充斥著各式各樣不可思議的荒繆。

比如說，〈鼻子〉一文中的開場⋯⋯理髮匠一早醒來，聞到一股熱烘烘的麵包味。既想吃麵包夾蔥，又想喝咖啡的他，卻在妻子烤好的麵包中，發現一個發白的東西。他小心地用手剔了剔，又用手指按了按，最後決定把那東西拽出來，沒想到，竟是一個人的鼻子。

更糟糕的是，他有一個強勢的妻子，完全不顧那鼻子其實是她烤出來的，一味地指責是身為理髮師的他把客人的鼻子割下來了。 一番凌厲的言語攻擊之後，究竟是否真是自己把誰的鼻子給割下來了，理髮師本身也糊塗了。

不過，從震驚中回復後，他想起來了，這確實是他客人的鼻子，而這位客人是一位每星期三和星期六都會上門找他刮臉的八等文官。

所以，這麵包裡的鼻子確實是理髮師技術不佳，所以在為客人刮鬍子時意外將客人的鼻子刮下來的嗎？

類似這般荒誕突兀的情節與設定固然有趣，卻也讓人摸不清楚其說故事的用意。到底，他只是單純地想將說故事當成一種謀生的方式，還是，他有更高遠的目標，想要提醒人們注意當時俄國的社會問題，就像清代初年的吳敬梓寫《儒林外史》、《老殘遊記》一樣？

當然，按照某些「作者已死」的想法，一個作者其實毋需要太在意讀者如何解讀自身的作品。而讀者也不需要太在乎果戈里本身的思想歷程與創作理念，依憑自身的文化價值觀去理解果戈里的作品即可。

這種想法當然沒有什麼不可以。畢竟，如果一定要先了解一國的文化環境才有資格對作品發表意見，一來會讓許多人對閱讀卻步，二來會讓社會討論的風氣趨於封閉，這應當都是民主自由社會中的有識之士所不樂見的。

可是，如果任由讀者按照自己的想法任意解讀，似乎又會讓許多讀者迷失在某些刻意的誤導或誤解中，錯失了文學作品中所隱含的的文化意義。

考慮到這一點，我們可以試著先從關於果戈爾的一些文化背景切入。探討為什麼有資料顯示他對自己的俄語程度其實並沒有信心，但他的作品又會被後來的俄國人如此重視？出身烏克蘭鄉村的他又為何會被視為為俄羅斯文學的代表人物？在他所處的年代，烏克蘭和俄羅斯又是什麼關係？

很顯然地，要回答這個問題，我們得先搞清楚一些羅斯人（中文「俄羅斯」應該是早前的誤會）的歷史。

在過去的文章中，我們曾經從羅斯人的角度談過俄羅斯帝國的形成過程，這次我們要試著從斯拉夫人的角度解讀基輔羅斯的形成過程。

Photo Credit: CrazyPhunk @ CC BY-SA 3.0 以斯拉夫人為主體民族的國家。圖中右側東斯拉夫民族國家（俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭）。圖中間為西斯拉夫民族國家 （波蘭、捷克、斯洛伐克）。偏下方為南斯拉夫民族國家（塞爾維亞、保加利亞、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、蒙特內哥羅、北馬其頓）

有關斯拉夫人最早的記載，是來自6世紀中期拜占庭帝國的學者的紀錄。在他們的筆下，他們主要是居住在現在的俄羅斯南部、烏克蘭、部分東歐地區以及黑海、裏海附近，從事的主要是農業和畜牧業。基本上，這段時期的斯拉夫人不算是馳騁在歐亞草原上的馬背民族，他們傾向於定居在一個地方，擅長在湖泊以及河流中捕魚，而且有能力渡過寒冷的冬天。

從這點看，他們也許和早期的維京人有一定的交流，彼此也互相認識。

說到這裡，我們就不得不稍微提及維京人的來歷和歷史。「維京」（Viking）是一個英文名詞，詞源並不確定，主要用於指涉西元8世紀開始往外擴張的斯堪地那維亞人。對於更早期的斯堪地那維亞的狀況，中世紀的英語民族其實並不熟悉，並且大多是以「海盜」視之，所以英語中的維京與海盜往往同義。

另一方面，當時的斯堪地那維亞人並非同質性很高的群體，雖然常常共同出海，成員間卻仍保有各自的宗教和語言。他們的統治者是透過錯綜復雜的親屬、責任和義務關係，將他們聯繫在一起。不過，要在斯堪地那維亞半島長期生活，自然要善於禦寒，而且水性不能太差，所以，有可能北歐人很早就與斯拉夫人認識，彼此互換生活經驗與智慧，只是，當時雙方都沒有特別的歷史文書留下來，記錄彼此的交流，所以後人並不清楚其淵源而已。

無論如何，根據俄羅斯的《古史紀年》記載，（在西元9世紀時），「因為斯拉夫人內部失和，所以他們決定要找一位能夠依法統治和裁判大家的君主。因此找到了瓦蘭吉亞（斯堪的納維亞）的羅斯人擔此重任。」雖然也許有人會懷疑這段歷史的真偽，但後來確實從北方來了羅斯人三兄弟，其中最年長的留里克定居在諾夫哥羅德，建立了羅斯人的第一個王朝（被稱為留里克王朝），只是後來因為其繼承者認為基輔的地理位置更為優秀，所以將都城搬到基輔。

從這脈絡來看，羅斯人和維京人的關係是很深的——在某一段時間，他們可能共同在斯堪旳那維亞上一起生活，不過後來各有發展而已。

Photo Credit: Rbrechko @ CC BY-SA 4.0 基輔的聖索菲亞主教座堂

至於俄羅斯人如何看待羅斯人和斯拉夫人的關係呢？

根據《古史紀年》的說法是：「如今的諾夫哥羅德居民是瓦蘭吉人，但他們從前是斯拉夫人。」

在此，我們可以看到文明和種族的微妙關係—— 雖然，很多現代人會覺得是種族創造了文明，但其實很多時候是文明形塑了關於種族的種種認知。

按照這種說法，瓦蘭吉人應該和羅斯人與斯拉夫人的關係都很密切。至於，他們確切的關係恐怕就很難說清楚了。對華夏讀者而言，比較有意思的資訊應該是曾經在長城北方稱雄的匈奴西遷之後，有可能繼續發威，將斯拉夫人分成了東斯拉夫人、西斯拉夫人、還有南斯拉夫人三股勢力，而與羅斯人形成結盟關係的主要是東斯拉夫人。