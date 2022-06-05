【東南亞週報】特斯拉決定立足泰國設廠｜菲批准SPACEX星鏈網路服務｜緬甸逾一百萬人流離失所

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第173期，為讀者挑選2022年5月28日至6月3日期間，有關泰國、菲律賓、新加坡、越南、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。

泰國｜特斯拉首登東南亞 決定立足泰國

特斯拉已向泰國政府提交銷售電動車產品的申請，以300萬泰銖（約新台幣256萬元）初始註冊資本進軍泰國市場。泰國有望成為第一個正式設廠銷售特斯拉電動汽車的東南亞國家，應可視為泰國政府近年來大力推動電動車產業發展的重要成果之一。

泰國的傳統汽車產業原本就在東南亞國家之中享有領導地位，為眾多知名汽車品牌的生產據點，至今仍是東南亞汽車市場的重要樞紐。2021年，泰國市場售出超過75萬輛汽車，預計今年將成長到80至90萬輛。儘管這些汽車價位大多低於特斯拉汽車，該知名電動車品牌在泰國市場的潛力不容小覷。

除了電動車以外，特斯拉亦將在泰國銷售電池和太陽能產品。值得一提的是，這些產品過去僅限於美國市場。不過，特斯拉仍未公布其在泰國建設服務中心或充電樁的計畫，而此類計畫通常是特斯拉在進入市場前就會公布的消息。

事實上，特斯拉原本是打算進軍印度市場，但在5月初時擱置，因此將目光轉向泰國市場。除了泰國之外，特斯拉也對印尼深感興趣。印尼投資部長Bahlil Lahadalia透露，其政府準備和特斯拉簽署協議，建設超級工廠，最快可能在今年動工。特斯拉可能在具有豐富鎳礦的爪哇省興建生產電池和電動汽車的工廠。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 特斯拉在西班牙的展示店。

菲律賓｜菲批准SpaceX旗下星鏈網路服務 最快第四季設立

菲律賓國家電信委員會（NTC）近期宣布，已批准菲律賓星鏈網路服務公司（Starlink Internet Services Philippines, Inc.）註冊成為加值服務系統供應商，預計將在幾個月內可於菲國推出網路服務。

菲律賓貿易與工業部3月底宣布，Elon Musk旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）將在菲律賓市場提供星鏈（Starlink）的網路服務，為SpaceX在東南亞首個服務據點。星鏈計畫是以衛星寬頻互聯網系統為主要服務項目，目前擁有超過2000顆衛星，對全球30個國家或地區提供網路服務。根據《日經報導》，星鏈公司預計第四季完成設立並開始營運，星鏈公司並預計與菲國當地電信營運商Transpacific Broadband Group International合作，號稱將提供提供高速、低延遲的網路服務，下載網速在100Mbps到200Mbps之間，但目前尚未透露服務收費範圍。

菲律賓3月中下旬通過的「公共服務法」修正案，開放外資可100%持有電信、鐵路及航空業等的股權，是SpaceX進軍菲國市場的關鍵。菲律賓政府也期待，星鏈公司可以替國內帶來更好、更具成本競爭力的網路服務，尤其是鄉村、離島等偏遠地區，或是天災發生的時候。根據2021年數據，菲律賓網路滲透率約68%，國內目前有7600萬上網人口。

新加坡｜星政府耗資5千萬新幣設立新數位中心 推進科技領域發展

為推進新加坡科技領域的發展，並提升消費者對數位科技的信任，新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）和國立研究基金會耗資5000萬新幣（約新台幣10.7億元）資助成立新「數位信心中心」（Digital Trust Centre），該中心除了集中研究可信數據的共享與計算，也會培訓人才及推動公共及私人領域的國際合作。

新加坡通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明6月1日出席亞洲科技會展人工智慧會議（ATxAI）表示，科技演變的同時也會不斷出現新風險，除了建立可靠的基礎設施，新加坡也需要投資可提升信任的科技。她以人工智慧（AI）為例，指出AI系統需要依賴數據才能運行，但用戶會想知道系統是如何收集、管理和使用個人數據，「要提升用戶對AI的信任，除了加強管理，也需要確保數據系統備受信賴」。

此外，楊莉明也於同天宣布啟動「新加坡貿易數據共享平台」（Singapore Trade Data Exchange, SGTraDex）。該平台旨在提供一個通用的線上貿易數據平台，支持在當地和全球供應鏈生態系統內進行的數位共享，以解決供應鏈效率低下的問題。目前已有逾70家企業加入SGTraDex數位基礎設施，楊莉明表示，到2026年，這些業者將能在三項初始項目中獲得約1億新幣（約新台幣21.3億元）的價值。

新加坡政府早前也宣布推出兩項計畫加強在量子計算科技上的發展。其中，新設的全國量子計算中心會負責培養人才和量子科技，全國量子無廠代工（National Quantum Fabless Foundry）則會負責研發量子電腦和設備所需的組件和材料。

（新加坡通訊及新聞部長楊莉明6月1日出席亞洲科技會展人工智慧會議。）

越南｜越Vingroup與英特爾擴大電動車合作

越南Vingroup集團本週宣布與英特爾（Intel）簽署合作備忘錄，擬就智慧城市、智慧製造、汽車自動駕駛輔助系統、車用資訊娛樂等領域進行合作，擴大雙方電動車市場未來布局。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在5月底訪問越南，27日總理范明政接見基辛格，范明政期待英特爾能在越南成立研發中心；基辛格則回應，英特爾已深耕越南15年，承諾擬持續擴大在越南的投資。目前英特爾最大封裝基地位在越南，英特爾於去年1月宣布再加碼投資晶片封測廠達4.75億美元（約新台幣140億元）。