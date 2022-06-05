韓國過去30年「聯中制朝」的戰略原型，可以上溯到新羅聯合唐朝消滅高句麗的歷史

文：王臻明

在朝鮮半島的歷史上，也有一個三國時代。包括雄據朝鮮半島北方，甚至在全盛時期還占有今日中國東北地區的高句麗、與朝鮮半島西南方的百濟、東南方的新羅。

三國互相爭伐，合縱連橫，搶奪統一朝鮮半島的大業，不過多數的時候都是南方較弱小的百濟與新羅聯手，以對抗較北方強大的高句麗。雙方曾長期爭奪漢江流域一帶，因為對百濟與新羅來說，高句麗在控制漢江流域後，大軍能隨時南下，對百濟與新羅的威脅極大，所以百濟與新羅非常希望能奪下漢江流域一帶的戰略要地。

但對高句麗來說，控制漢江流域一帶的重要性，除了肥沃的耕地能提供大量的糧食外，還是天然的防禦緩衝區，可以阻止百濟與新羅揮軍北上。特別是高句麗的主要敵人在北方，與中國各朝代的衝突頻繁。

最早甚至能追朔到東漢時期，接下來三國時期的曹魏、西晉、五胡十六國的北燕、南北朝時期的北魏與北周、隋朝與唐朝，都與高句麗爆發過大大小小的戰爭。而中國北方的遊牧民族不只威脅中國，也常常入侵過高句麗，更是隱患。如曾與高句麗聯手入侵中國遼東地區的突厥，本身也與高句麗爆發過戰爭。

所以對高句麗而言，東方、東北方的敵人強大而危險，或戰或合，都必需要全力與之周旋。相反的，南方的百濟與新羅，威脅性較小，甚至很多時候都是高句麗先發動攻擊，才引發戰事。

但高句麗最後是亡於新羅，原因有二：遠因是高句麗在後期爆發嚴重內亂，宮中的政爭演變成兵戎相見，讓新羅與百濟有機可趁，奪下了漢江流域一帶，使高句麗痛失戰略要地。連曾在遼東戰場上奮勇擊退北周入侵的名將溫達，也在漢江一役中陣亡。

丟失了大部份漢江流域地區的高句麗，元氣大傷，接下來又與隋朝進行了頻繁的戰事。雖然隋朝非常快就被唐朝所取代，但更為強大的唐朝，一樣沒有放鬆對高句麗的征伐。唐朝還採取了一個新策略，與新羅結盟，先聯手併吞了百濟，再採南北夾擊的方式來圍攻高句麗。

Photo Credit: Historiographer， KEIM @ public domain 朝鮮半島的三國時代

高句麗最後亡國，國土由唐朝與新羅瓜分。新羅一開始先做為唐朝的屬國，但不久後成功驅逐唐朝的勢力，正式統一整個朝鮮半島，史書上稱這段時期為「統一新羅」。

新羅在最後能擊垮強大的北方強敵高句麗，關鍵在於「聯唐制高」。這樣的策略後來多次被朝鮮半島上的政權所使用，如聯絡宋朝來平衡契丹、女真、蒙古等東北方強權的壓力。當17世紀女真人再度崛起時，又與明朝結盟來對抗女真人的進逼。

對朝鮮半島上的政權來說，中國很多時候是朝鮮半島的保護國，是用來抵禦威脅的重要槓桿，但有時也是威脅來源，兩種角色常常同時存在，尤其是朝鮮半島本身陷入分裂，或中國出現政權更替之時。這也讓朝鮮半島上的政權，常必需隨局勢變化，快速轉換策略，

若從這個角度來看今日中國、北韓與韓國的關係，或許會更為清晰明朗。中國目前的共產黨政府，是北韓金家政權的長期保護者。中國從韓戰以後，就以支持北韓來平衡美、日兩國的軍事壓力。這在那個壁壘分明的冷戰時代，非常明顯。

韓國身為美國所扶植成立的政權，並沒有多少選擇，只能依賴美、日兩國的軍事支援，來對抗北韓的威脅。這樣的情勢一直維持到冷戰結束，由蘇聯一手建立的共產集團瓦解為止。

冷戰一結束的隔年，韓國立刻與中華民國斷交，其實就說明了這個反共體制的崩解。

韓國與中國建立外交關係，利用中國做為槓桿，以牽制北韓的策略開始逐漸成形，新羅與唐朝結盟，以對付高句麗的故智，又被重新啟用，差別只在於中國當時與北韓的關係更為緊密。但這套戰略觀認為，通往平壤最近的道路，是通過北京，因為北韓的金家政權不管在經濟上、國防上都極為依賴中國，只要韓國可以拉攏中國，就可以影響北韓。

韓國這種「聯中制朝」的戰略，在某種程度上是對的。特別是在冷戰結束後接近30年的歲月裡，美中兩國關係良好，美國一方面垂涎中國龐大的市場，另一方面認為可以透過交往，來慢慢改變中國的制度，引導中國走向民主化。

而對韓國來說，與中國來往的經濟利益一樣誘人，同時透過北京來牽制北韓，在一開始時的確有不錯的成效。也讓韓國認為在美、日、韓同盟架構下，學習過去新羅的策略，不止行的通，還非常聰明的。

韓國現任總統尹錫悅｜Photo Credit: AP / 達志影像

這樣的策略與觀點，在文在寅當上韓國總統時，達到了最高峰。韓國總統一任5年，不得連任。文在寅是在2017年5月就職，當時美國總統川普也才剛上任，與中國仍未撕破臉，全世界都還不知道接下來美中關係將會有巨變。

文在寅不止接續這種透過北京來影響北韓的策略，還繼續加碼。一方面希望擴大與中國的經濟合作，並對北韓採取開放策略，不只先促成北韓與美國的和談，還緊接在川普之後與金正恩進行會晤，可說是這個策略的最具體展現。

但這個策略所出現的最大問題，在於讓中國有趁機操弄北韓與韓國，並從中獲取利益。最好的例子，就是已顯露出擴張野心的中國，利用北韓問題與經濟利益來逼迫韓國，要求文在演政府對美國部署薩德飛彈的問題，做出三不承諾，成功離間美、日、韓同盟。

但北韓的威脅並沒有因此減弱，反而食髓知味，不斷加速核武與洲際彈道飛彈的研發與試射。文在寅的策略不只完全失敗，更在很大的程度上，削弱了韓國的戰略地位與影響力。