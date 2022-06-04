王毅出訪太平洋10島國出師不利，稱簽署安全協議是「假新聞」
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面對簽署區域協安全議的挫敗，王毅表示個別媒體渲染中國要同島國地區簽署地區安全協議是假新聞。他也說明中國前往南太平洋地區是為了改善民生的道路和橋樑，而不是駐軍或建立軍事基地。
中國外交部長王毅日前出訪太平洋島國，期望在10日之行中與各國簽屬「安全與經濟議題區域協議」。未料本次中國欲合作的10個國家皆不買帳，對於安全協議均未達成共識。對此，王毅於昨（3）日表示，簽屬地區安全協議「是一個假新聞」。
面對簽署區域協議的挫敗，王毅表示個別媒體「渲染」中國與太平洋島國簽署地區安全協議，是假新聞。他也說明中國前往南太平洋地區是為了改善民生的道路和橋樑，而不是駐軍或建立軍事基地。
上個月由外媒揭露的安全與經濟議題區域協議中，顯示中國有意籌辦警務培訓、參與網路安全、擴大政治聯繫；進行敏感的海洋地圖繪製，並且取得更多地面和海洋的自然資源；擴張軟實力，建立孔子學院。
中國如此大力拉攏太平洋島國，被認為無疑是想要尋求更多盟友，並更加接近這些在地緣政治中，往往能發揮戰略作用的島鏈。最重要的是對抗美國近日加強亞太地區聯盟的動作。
與多國進行視訊會議後，王毅指出各國需要進一步討論以達成更多共識，目前就疫情後的經濟復甦、農業和災害中心等5個領域達成一致，卻不包含安全項目。
然而這樣的結果並非無法預見，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）在王毅出訪前曾就該協議發表評論，認為簽署協議可能會加劇地緣政治的緊張局勢並威脅區域穩定，甚至開啟中國與西方國家之間的「新冷戰」局面。
記者會上，面對與索羅門群島先前簽屬安全架構協議的提問，王毅強調該協議是「應索方要求」，根據雙方需求並經平等協商後才達成，目的是協助所羅門維護社會穩定。最後更指出「中國從不做強加於人的事，那不是我們的行事風格」。
王毅也在記者會解釋，中國與太平洋島國以及其他發展中國家打交道的原則。包含與各國平等相待，不會如同某些大國，動輒要以實力地位出發；互幫互助，協調並強化共同立場，反對一切強權霸凌；聚焦發展各國實力，不只在乎地緣競爭，不把中小國家當作政治利用的棋子。
最後，王毅也就中澳這幾年陷入困境的關係發表看法。他表示改善中澳關係沒有「自動駕駛」模式，重啟需要採取實際行動，這符合兩國人民的期望，也順應時代發展的潮流。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
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王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
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