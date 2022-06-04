王毅出訪太平洋10島國出師不利，稱簽署安全協議是「假新聞」

中國外交部長王毅日前出訪太平洋島國，期望在10日之行中與各國簽屬「安全與經濟議題區域協議」。未料本次中國欲合作的10個國家皆不買帳，對於安全協議均未達成共識。對此，王毅於昨（3）日表示，簽屬地區安全協議「是一個假新聞」。

面對簽署區域協議的挫敗，王毅表示個別媒體「渲染」中國與太平洋島國簽署地區安全協議，是假新聞。他也說明中國前往南太平洋地區是為了改善民生的道路和橋樑，而不是駐軍或建立軍事基地。

上個月由外媒揭露的安全與經濟議題區域協議中，顯示中國有意籌辦警務培訓、參與網路安全、擴大政治聯繫；進行敏感的海洋地圖繪製，並且取得更多地面和海洋的自然資源；擴張軟實力，建立孔子學院。

中國如此大力拉攏太平洋島國，被認為無疑是想要尋求更多盟友，並更加接近這些在地緣政治中，往往能發揮戰略作用的島鏈。最重要的是對抗美國近日加強亞太地區聯盟的動作。

與多國進行視訊會議後，王毅指出各國需要進一步討論以達成更多共識，目前就疫情後的經濟復甦、農業和災害中心等5個領域達成一致，卻不包含安全項目。

然而這樣的結果並非無法預見，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）在王毅出訪前曾就該協議發表評論，認為簽署協議可能會加劇地緣政治的緊張局勢並威脅區域穩定，甚至開啟中國與西方國家之間的「新冷戰」局面。

記者會上，面對與索羅門群島先前簽屬安全架構協議的提問，王毅強調該協議是「應索方要求」，根據雙方需求並經平等協商後才達成，目的是協助所羅門維護社會穩定。最後更指出「中國從不做強加於人的事，那不是我們的行事風格」。

王毅也在記者會解釋，中國與太平洋島國以及其他發展中國家打交道的原則。包含與各國平等相待，不會如同某些大國，動輒要以實力地位出發；互幫互助，協調並強化共同立場，反對一切強權霸凌；聚焦發展各國實力，不只在乎地緣競爭，不把中小國家當作政治利用的棋子。

最後，王毅也就中澳這幾年陷入困境的關係發表看法。他表示改善中澳關係沒有「自動駕駛」模式，重啟需要採取實際行動，這符合兩國人民的期望，也順應時代發展的潮流。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航