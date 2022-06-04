迥異的身分認同和歷史記憶，缺乏在地論述連結的台灣能接棒香港紀念六四嗎？

（中央社）香港維園再無燭光下，台灣能否接棒成為紀念「六四」的重鎮受關注。但台灣的身分認同已轉向，又不同於香港對「六四」有共同記憶，缺乏與在地連結的論述，恐難讓議題生根。

去（2021）年底，香港大學拆除校園悼念六四死難者的作品「恥辱柱」後，民間團體「華人民主書院協會」發起募款，希望能在台灣重建。即便他們已選用作品原名，而非在香港廣為人知的稱呼「國殤之柱」，依然引來輿論抨擊，質疑是哪個「國」？台灣為何要紀念中國的民主運動？

這起風波凸顯出台灣歷經20多年的本土化後，在紀念「六四」上無法迴避的身分認同問題，也進一步影響議題能否在台灣生根。

身分認同轉向後，六四難生根

不同於香港知名的維多利亞公園燭光晚會，台灣過去沒有大型的「六四」紀念活動。2009年前，主要由「血脈相連大陸民主運動後援會」（血援會）舉辦紀念，但在社會環境變化下，「血脈相連」不再是主流，活動規模不大。

近年自由廣場「六四」晚會的前身，是2010年在國立台灣大學校內舉辦的紀念活動。當年就讀哲學系三年級的凃京威和幾名香港、澳門學生一起主辦，之後也參與籌辦多屆自由廣場的晚會。

凃京威接受中央社採訪時說，身分認同的分歧，也存在於當年的主辦團隊。一派學生主張關注中國民主化，「三民主義統一中國」；另一派學生則主張以「六四」凸顯中國的人權問題，批評當時政府的兩岸政策。

後來，前者逐漸淡出「六四」晚會。凃京威觀察到，「平反六四」的口號越來越少出現在活動中，參與者認為「我不認同中國共產黨，也不受你統治，為什麼需要你平反？」

身分認同分歧也出現在社會質疑中。曾參與籌辦晚會的NGO工作者梁偉源（化名）受訪時說，2016年其中一個主辦單位「台灣人權促進會」就曾被質疑，作為立足台灣的人權團體，為何不優先關注台灣議題？

之後幾年，活動的論述轉向普世的人權價值，主張台灣作為獨立實體，應關注其他國家的人權狀況，並聲援在囚的中國維權律師和李明哲。「反送中」爆發後，又增添了「抵抗極權擴張」。

這讓活動的色彩繽紛：有人要「抗中保台」，也有人關心中國民主化；有人主張台灣獨立，也有人高喊「香港加油」。

「所以『六四』是個爭執的場域，不是悼念，每個團體都在爭取主要論述」，梁偉源說。

晚會的主辦單位沒有正式統計歷年參加人數。但據多名曾參與主辦的成員表示，參加人數很受時事影響，少則百人；遇上香港「傘運」、「反送中」的一兩年，人數會暴增至3000人。

這除了反映晚會的「抗中」基調，也顯示這項紀念活動沒有大而穩固的社會基礎。

凃京威說，紀念活動常常面對一個不容易回答的問題：如果關心的是普世的人權問題，為什麼是紀念「六四」，而不是泰國、緬甸等國家的民主運動？

「六四就好像是浮在水面上的油」，凃京威說。他比較了室友藍士博舉辦紀念「二二八」事件的「共生音樂節」，指「六四」在台灣社會沒有認同和情感的基礎，很難生根。

台港歷史差異大，缺乏六四的共同記憶

香港近年也因為年輕人身分認同的轉變，出現了紀念「六四」與否的世代差異。但有趣的是，曾經抗拒紀念的本土派青年，移居台灣後卻年年參加活動。

「雨傘運動」後的2015年，香港多所大學學生會因不認同維園晚會主辦單位「支聯會」的「建設民主中國」理念，陸續退出。當時在香港讀大學的Stella對此相當理解，她說：「當時就覺得中國不可能民主化了，但我是香港人，不是應該先爭取香港的民主嗎？」

不過2020年移居台灣後，她卻年年參加紀念活動。Stella依然不認為自己是中國人，她說：「紀念六四，是讓我感覺自己還在香港，也提醒我是香港人。」

香港社會對「六四」的情結，不僅於推動中國民主化的使命。當年150萬人大遊行、全社會動員支持天安門學運，也是許多港人的政治啟蒙；延續30年的維園晚會，則宣示香港在「一國兩制」下仍保有的自由空間和特殊地位。

「這些共同的歷史記憶，成為香港人身分認同的一環」，專研民族主義的中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人說。而近10年間，香港紀念「六四」的意義也出現轉化，論述逐漸與本地抗爭結合，他認為，這也是北京和港府禁絕紀念「六四」的原因。

因此，像Stella這樣的海外港人紀念「六四」，可能不是寄望中國民主化，而是離散港人藉紀念「六四」這樣熟悉且獨特的儀式，來凝聚和強化群體認同。

「台灣就不存在這樣的情感和記憶基礎」，吳叡人說，1990年代的快速本土化，讓社會形成以台灣為中心的思考模式。凃京威也認為，在台灣民主化的敘事中，「六四」被視為他者。

因此吳叡人認為，台港的歷史經驗差異大，「六四」在台灣的重要性並非不證自明的，加上兩岸之間各種複雜難解的情感，不能單方面批評台灣人不關心「六四」。

他認為，若有心讓台灣社會關注這個議題，就不能只是複製香港模式。每年行禮如儀地開記者會宣傳，作用不大。必須找到和台灣民主傳統及歷史記憶結合的論述，並透過扎實的傳遞，說服社會，才可能在一段時間後看到效果。

但吳叡人也坦言，這難度相當高。

台灣的政治環境固然可年年舉辦「六四」晚會而不受阻礙，但在迥異的身分認同和歷史記憶下，若缺乏連結在地的論述，未必能接棒香港，讓「六四」議題在這塊土地落地生根。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航