迥異的身分認同和歷史記憶，缺乏在地論述連結的台灣能接棒香港紀念六四嗎？
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去年底，香港大學拆除校園悼念六四死難者的作品「恥辱柱」後，民間團體「華人民主書院協會」發起募款，希望能在台灣重建，卻引出台灣為何要紀念中國民主運動的疑問。這起風波凸顯出台灣歷經20多年的本土化後，在紀念「六四」上無法迴避的身分認同問題，也進一步影響議題能否在台灣生根。
（中央社）香港維園再無燭光下，台灣能否接棒成為紀念「六四」的重鎮受關注。但台灣的身分認同已轉向，又不同於香港對「六四」有共同記憶，缺乏與在地連結的論述，恐難讓議題生根。
去（2021）年底，香港大學拆除校園悼念六四死難者的作品「恥辱柱」後，民間團體「華人民主書院協會」發起募款，希望能在台灣重建。即便他們已選用作品原名，而非在香港廣為人知的稱呼「國殤之柱」，依然引來輿論抨擊，質疑是哪個「國」？台灣為何要紀念中國的民主運動？
這起風波凸顯出台灣歷經20多年的本土化後，在紀念「六四」上無法迴避的身分認同問題，也進一步影響議題能否在台灣生根。
身分認同轉向後，六四難生根
不同於香港知名的維多利亞公園燭光晚會，台灣過去沒有大型的「六四」紀念活動。2009年前，主要由「血脈相連大陸民主運動後援會」（血援會）舉辦紀念，但在社會環境變化下，「血脈相連」不再是主流，活動規模不大。
近年自由廣場「六四」晚會的前身，是2010年在國立台灣大學校內舉辦的紀念活動。當年就讀哲學系三年級的凃京威和幾名香港、澳門學生一起主辦，之後也參與籌辦多屆自由廣場的晚會。
凃京威接受中央社採訪時說，身分認同的分歧，也存在於當年的主辦團隊。一派學生主張關注中國民主化，「三民主義統一中國」；另一派學生則主張以「六四」凸顯中國的人權問題，批評當時政府的兩岸政策。
後來，前者逐漸淡出「六四」晚會。凃京威觀察到，「平反六四」的口號越來越少出現在活動中，參與者認為「我不認同中國共產黨，也不受你統治，為什麼需要你平反？」
身分認同分歧也出現在社會質疑中。曾參與籌辦晚會的NGO工作者梁偉源（化名）受訪時說，2016年其中一個主辦單位「台灣人權促進會」就曾被質疑，作為立足台灣的人權團體，為何不優先關注台灣議題？
之後幾年，活動的論述轉向普世的人權價值，主張台灣作為獨立實體，應關注其他國家的人權狀況，並聲援在囚的中國維權律師和李明哲。「反送中」爆發後，又增添了「抵抗極權擴張」。
這讓活動的色彩繽紛：有人要「抗中保台」，也有人關心中國民主化；有人主張台灣獨立，也有人高喊「香港加油」。
「所以『六四』是個爭執的場域，不是悼念，每個團體都在爭取主要論述」，梁偉源說。
晚會的主辦單位沒有正式統計歷年參加人數。但據多名曾參與主辦的成員表示，參加人數很受時事影響，少則百人；遇上香港「傘運」、「反送中」的一兩年，人數會暴增至3000人。
這除了反映晚會的「抗中」基調，也顯示這項紀念活動沒有大而穩固的社會基礎。
凃京威說，紀念活動常常面對一個不容易回答的問題：如果關心的是普世的人權問題，為什麼是紀念「六四」，而不是泰國、緬甸等國家的民主運動？
「六四就好像是浮在水面上的油」，凃京威說。他比較了室友藍士博舉辦紀念「二二八」事件的「共生音樂節」，指「六四」在台灣社會沒有認同和情感的基礎，很難生根。
台港歷史差異大，缺乏六四的共同記憶
香港近年也因為年輕人身分認同的轉變，出現了紀念「六四」與否的世代差異。但有趣的是，曾經抗拒紀念的本土派青年，移居台灣後卻年年參加活動。
「雨傘運動」後的2015年，香港多所大學學生會因不認同維園晚會主辦單位「支聯會」的「建設民主中國」理念，陸續退出。當時在香港讀大學的Stella對此相當理解，她說：「當時就覺得中國不可能民主化了，但我是香港人，不是應該先爭取香港的民主嗎？」
不過2020年移居台灣後，她卻年年參加紀念活動。Stella依然不認為自己是中國人，她說：「紀念六四，是讓我感覺自己還在香港，也提醒我是香港人。」
香港社會對「六四」的情結，不僅於推動中國民主化的使命。當年150萬人大遊行、全社會動員支持天安門學運，也是許多港人的政治啟蒙；延續30年的維園晚會，則宣示香港在「一國兩制」下仍保有的自由空間和特殊地位。
「這些共同的歷史記憶，成為香港人身分認同的一環」，專研民族主義的中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人說。而近10年間，香港紀念「六四」的意義也出現轉化，論述逐漸與本地抗爭結合，他認為，這也是北京和港府禁絕紀念「六四」的原因。
因此，像Stella這樣的海外港人紀念「六四」，可能不是寄望中國民主化，而是離散港人藉紀念「六四」這樣熟悉且獨特的儀式，來凝聚和強化群體認同。
「台灣就不存在這樣的情感和記憶基礎」，吳叡人說，1990年代的快速本土化，讓社會形成以台灣為中心的思考模式。凃京威也認為，在台灣民主化的敘事中，「六四」被視為他者。
因此吳叡人認為，台港的歷史經驗差異大，「六四」在台灣的重要性並非不證自明的，加上兩岸之間各種複雜難解的情感，不能單方面批評台灣人不關心「六四」。
他認為，若有心讓台灣社會關注這個議題，就不能只是複製香港模式。每年行禮如儀地開記者會宣傳，作用不大。必須找到和台灣民主傳統及歷史記憶結合的論述，並透過扎實的傳遞，說服社會，才可能在一段時間後看到效果。
但吳叡人也坦言，這難度相當高。
台灣的政治環境固然可年年舉辦「六四」晚會而不受阻礙，但在迥異的身分認同和歷史記憶下，若缺乏連結在地的論述，未必能接棒香港，讓「六四」議題在這塊土地落地生根。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：