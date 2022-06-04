今日新增6萬8151例，死亡152例、中重症496例雙創新高，6/6起學齡前幼兒免費領5劑快篩
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中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6萬8151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另新增中重症496例、死亡152例，雙創新高。6月6日起政府也將免費提供所有學齡前幼兒家用抗原快篩試劑。
中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增6萬8151例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。
指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為87例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史、71例無疫苗接種；中重症患者則是新增496例。
莊人祥說明其中一名未滿10歲的死亡個案，本身有先天性心臟病病史且長期住院。5月28日出現呼吸困難、低血氧等情況後，採檢後結果為陽性，被診斷為呼吸窘迫與右側肺炎，轉至醫院負壓加護病房隔離。住院期間以瑞德西韋、類固醇、抗生素等藥物治療，最終病況不佳不幸過世。
另外，6月6日起政府將免費提供所有學齡前幼兒家用抗原快篩試劑，民眾領取請注意以下事項：
- 領取時間：6月6日至6月30日
- 領取對象：2015年9月2日（含）以後出生者爲限，每人5劑。（原則需於6/6-6/30間完成領取；另針對政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取）
- 分流機制：依身分證字號尾數，單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日皆可領取。
- 領取地點：全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。
- 領取方式：攜帶學齡前幼兒的健保卡至實名制銷售藥局或衛生所領取免費家用抗原快篩試劑1份（5劑）。
- 其他：家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼兒。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。