今日新增6萬8151例，死亡152例、中重症496例雙創新高，6/6起學齡前幼兒免費領5劑快篩

創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。

2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。

小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效

接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。

其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。

特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。

借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案

王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。

photo credit: 遠傳 龍巖總經理王群中指出，遠傳身為大型公司的實質經驗，對龍巖在推動轉型和系統建置會更貼切、務實。

「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。

而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。

優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長

遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。



「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」

王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。

photo credit: 遠傳 遠傳洞察各業態需求，聚焦大數據（Big Data）、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）三項技術，發展「遠傳大人物」，2019年聯手博弘雲端科技，持續提供創新的數位服務解決企業面臨的問題，致力成為企業數位轉型的最佳夥伴。

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