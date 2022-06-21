林智堅宣布7月中辭去新竹市長，將戶籍遷到桃園為選舉備戰
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林智堅必須提前離開新竹市長崗位，被國民黨、民眾黨等批評是「落跑市長」，趙少康更指有許多工作仍待完成，包括林智堅日前拋出的「縣市合併大新竹」。
民進黨選對會日前拍板新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，目前正在確診隔離中的林智堅昨（20）日晚透過直播表示，自己將展開各項交接工作，預計7月中前提出辭呈，將戶籍遷到桃園市為選戰工作準備；而林智堅力挺的新竹市副市長沈慧虹也將投入選舉工作。桃園確定將成國民黨張善政、民眾黨賴香伶和林智堅的三腳督局面。
林智堅：不管人在哪都會繼續關心新竹
林智堅今天晚間透過臉書（Facebook）直播表示，他在6月16日確診COVID-19，後來他一家5口有4人確診，目前居家隔離中，也藉由直播向關心他的市民報平安。
林智堅說，過去，在2014年受總統蔡英文鼓勵參選新竹市長，感謝市民支持當選；這次，民進黨團需要他前往桃園市征戰，「責任來了就勇於承擔」，對他來說，也是重大的轉折與決定。
林智堅指出，新竹市的建設如兒童醫院、公道三路道路新闢工程與棒球場等，都會在今年完成，原本他很期待能參加啟用，但因任務來了，無法一起見證啟用，但無論他在哪裡，都會持續關心新竹。
他肯定，副市長沈慧虹將接棒新竹市，沈慧虹很有同理心，也很為別人設想，由沈慧虹擔任市長，能無縫接軌，相信也能做得比他好。
對於未來，新竹市長、副市長皆投入不同選舉，市政工作要如何進行？林智堅說，他的離開是必然，原本他就在今年底任期屆滿，雖然距離年底還有段時間，不過市政所需規劃與爭取的經費、計畫等，皆已拍板定案，現在僅是將工作推進。
林智堅說，因為現在居家隔離期間，等到6月30日居隔結束，他將進行市政最後盤整和交接，預計在7月中前，他會提出辭呈，將戶籍遷到桃園，開始進行參選工作。
林智堅先前曾承諾會把任期做滿，不過現在接受黨中央徵召，必須提前離開新竹市長崗位，被國民黨、民眾黨等批評是「落跑市長」，趙少康更指有許多新竹的工作仍待完成，包括林智堅日前拋出的「縣市合併大新竹」，這下「五星市長」形象瞬間崩壞，桃園市民也都看在眼裡。
對此林智堅表示，他相信新竹縣市民的眼睛是雪亮的，攸關縣市合併的《地方制度法》修法過程是國民黨在占領主席台、不讓議程順利進行，現在反過來說他推動到一半就跑去桃園。他強調修法的工作是在立法院，而未來他不管在哪個位置也會持續支持並推動大新竹合併升格的議題。
林智堅和張善政、賴香伶成三腳督
民進黨19日選對會拍板北部的基隆市、新竹市、桃園市2022九合一選舉的首長提名，根據轉述，黨主席蔡英文表示，必須肯定基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，及新竹市長林智堅的執政成績卓越，不僅翻轉在地藍綠的結構，施政更是超越藍綠，獲得市民高度肯定，在各項施政評比皆名列前茅，堪稱「綠色執政、品質保證」的典範。
蔡英文指出，在基隆市讓優秀立委蔡適應延續優質市長林右昌；在桃園市，讓五星級市長林智堅接棒五星級市長鄭文燦；在新竹市，讓交通專業副市長沈慧虹無縫接軌五星級市長林智堅。「延續綠色執政、延長品質保固」是民進黨的目標，更是民進黨的責任。
林智堅現任新竹市市長，從25歲起擔任立法委員柯建銘的國會議員助理長達9年，2009年首度參選新竹市議員選舉，在競爭激烈的新竹市第一選區（東區）以第二高票當選。2014年，獲民進黨提名由議員轉戰新竹市長選舉，以1014票的差距擊敗尋求連任的國民黨籍候選人許明財，以39歲之齡為該屆最年輕的縣市長；2018年順利連任，成為新竹市第一位連任的民進黨籍市長。
2021年林智堅拋出「大新竹合併」的倡議，但後來遭到在野黨強力反對並批評林智堅是為了自己的職涯鋪路後，林智堅主動宣示他不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望促成各黨一起支持新竹人對大新竹合併的訴求。但後來該升格計畫遭到擱置。
後續一度傳出林智堅在黨內「1人卡3縣市」，因為林智堅一直堅持由現任新竹市副市長沈慧虹接棒新竹市，不過蘇系的柯建銘子弟兵、行政院顧問鄭宏輝也想要選新竹市；後來鄭宏輝主動退出，表示願意配合黨內布局，僵局得以解套，林智堅才順利出線桃園市，而沈慧虹也將加入民進黨批戰袍出征新竹市；沈慧虹將會比林智堅先辭去副市長職務，全力投入選戰。
桃園市長被視為2022年九合一大選中極為關鍵的縣市選戰，可能會連帶牽動北部地區的台北市、雙北市、新竹市長選情；國民黨日前已提名張善政，民眾黨也在本次加入戰局提名賴香伶，民進黨拍板林智堅之後，將形成三腳督局面。
根據《TVBS》民調，張善政支持度為34%，領先林智堅的29%，雙方差距只有5個百分點，賴香伶則為8%，另外28%沒有表示意見。另外，交叉分析顯示，20-29歲年輕選民對張善政及林智堅支持度相當，分別為29%及30%，但30-39歲及40-49歲支持林智堅的比例則略高於張善政；而在50歲以上，張善政則明顯領先林智堅。
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核稿編輯：翁世航
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」