林智堅宣布7月中辭去新竹市長，將戶籍遷到桃園為選舉備戰

民進黨選對會日前拍板新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，目前正在確診隔離中的林智堅昨（20）日晚透過直播表示，自己將展開各項交接工作，預計7月中前提出辭呈，將戶籍遷到桃園市為選戰工作準備；而林智堅力挺的新竹市副市長沈慧虹也將投入選舉工作。桃園確定將成國民黨張善政、民眾黨賴香伶和林智堅的三腳督局面。

林智堅：不管人在哪都會繼續關心新竹

林智堅今天晚間透過臉書（Facebook）直播表示，他在6月16日確診COVID-19，後來他一家5口有4人確診，目前居家隔離中，也藉由直播向關心他的市民報平安。

林智堅說，過去，在2014年受總統蔡英文鼓勵參選新竹市長，感謝市民支持當選；這次，民進黨團需要他前往桃園市征戰，「責任來了就勇於承擔」，對他來說，也是重大的轉折與決定。

林智堅指出，新竹市的建設如兒童醫院、公道三路道路新闢工程與棒球場等，都會在今年完成，原本他很期待能參加啟用，但因任務來了，無法一起見證啟用，但無論他在哪裡，都會持續關心新竹。

他肯定，副市長沈慧虹將接棒新竹市，沈慧虹很有同理心，也很為別人設想，由沈慧虹擔任市長，能無縫接軌，相信也能做得比他好。

對於未來，新竹市長、副市長皆投入不同選舉，市政工作要如何進行？林智堅說，他的離開是必然，原本他就在今年底任期屆滿，雖然距離年底還有段時間，不過市政所需規劃與爭取的經費、計畫等，皆已拍板定案，現在僅是將工作推進。

林智堅說，因為現在居家隔離期間，等到6月30日居隔結束，他將進行市政最後盤整和交接，預計在7月中前，他會提出辭呈，將戶籍遷到桃園，開始進行參選工作。

林智堅先前曾承諾會把任期做滿，不過現在接受黨中央徵召，必須提前離開新竹市長崗位，被國民黨、民眾黨等批評是「落跑市長」，趙少康更指有許多新竹的工作仍待完成，包括林智堅日前拋出的「縣市合併大新竹」，這下「五星市長」形象瞬間崩壞，桃園市民也都看在眼裡。

對此林智堅表示，他相信新竹縣市民的眼睛是雪亮的，攸關縣市合併的《地方制度法》修法過程是國民黨在占領主席台、不讓議程順利進行，現在反過來說他推動到一半就跑去桃園。他強調修法的工作是在立法院，而未來他不管在哪個位置也會持續支持並推動大新竹合併升格的議題。

林智堅和張善政、賴香伶成三腳督

民進黨19日選對會拍板北部的基隆市、新竹市、桃園市2022九合一選舉的首長提名，根據轉述，黨主席蔡英文表示，必須肯定基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，及新竹市長林智堅的執政成績卓越，不僅翻轉在地藍綠的結構，施政更是超越藍綠，獲得市民高度肯定，在各項施政評比皆名列前茅，堪稱「綠色執政、品質保證」的典範。



蔡英文指出，在基隆市讓優秀立委蔡適應延續優質市長林右昌；在桃園市，讓五星級市長林智堅接棒五星級市長鄭文燦；在新竹市，讓交通專業副市長沈慧虹無縫接軌五星級市長林智堅。「延續綠色執政、延長品質保固」是民進黨的目標，更是民進黨的責任。

林智堅現任新竹市市長，從25歲起擔任立法委員柯建銘的國會議員助理長達9年，2009年首度參選新竹市議員選舉，在競爭激烈的新竹市第一選區（東區）以第二高票當選。2014年，獲民進黨提名由議員轉戰新竹市長選舉，以1014票的差距擊敗尋求連任的國民黨籍候選人許明財，以39歲之齡為該屆最年輕的縣市長；2018年順利連任，成為新竹市第一位連任的民進黨籍市長。



2021年林智堅拋出「大新竹合併」的倡議，但後來遭到在野黨強力反對並批評林智堅是為了自己的職涯鋪路後，林智堅主動宣示他不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望促成各黨一起支持新竹人對大新竹合併的訴求。但後來該升格計畫遭到擱置。

後續一度傳出林智堅在黨內「1人卡3縣市」，因為林智堅一直堅持由現任新竹市副市長沈慧虹接棒新竹市，不過蘇系的柯建銘子弟兵、行政院顧問鄭宏輝也想要選新竹市；後來鄭宏輝主動退出，表示願意配合黨內布局，僵局得以解套，林智堅才順利出線桃園市，而沈慧虹也將加入民進黨批戰袍出征新竹市；沈慧虹將會比林智堅先辭去副市長職務，全力投入選戰。

桃園市長被視為2022年九合一大選中極為關鍵的縣市選戰，可能會連帶牽動北部地區的台北市、雙北市、新竹市長選情；國民黨日前已提名張善政，民眾黨也在本次加入戰局提名賴香伶，民進黨拍板林智堅之後，將形成三腳督局面。

根據《TVBS》民調，張善政支持度為34%，領先林智堅的29%，雙方差距只有5個百分點，賴香伶則為8%，另外28%沒有表示意見。另外，交叉分析顯示，20-29歲年輕選民對張善政及林智堅支持度相當，分別為29%及30%，但30-39歲及40-49歲支持林智堅的比例則略高於張善政；而在50歲以上，張善政則明顯領先林智堅。

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核稿編輯：翁世航