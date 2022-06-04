六四悼念的最後避風港——香港教會陷兩難
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六四33週年，在燭光難以燃點的香港，教會成為少數仍舉辦悼念活動的地方。香港的天主教和基督教素來是最積極為六四事件發聲的宗教，但如今難度愈來愈高，仍然希望以信仰紀念六四的教徒如何自處？
文：《德國之聲》中文網
多年以來，由五月下旬到六四前夕，香港天主教和基督教部分教會和團體，會各自舉辦悼念六四聚會。自從2020年起，政府以疫情為由禁止支聯會在維園舉行晚會後，這些以往不太受公眾注目的教會聚會，成為極少數仍可較安全地集體哀悼的地方，甚至吸引非信徒出席。
有消息顯示香港警方在如今六四33年紀念日到來的前一天，以「有人透過不同途徑，煽動其他人在維多利亞公園一帶非法集結，可能利用有關場地進行非法活動」為由，宣佈關閉維園部分範圍。踏入第三個沒有維園燭光晚會的年頭，教會由避風港變為風眼中一員。
天主教香港教區傳播處在五月下旬表示，今年不會舉辦六四追思彌撒，因為前線同工及天主教正委對該活動會否觸犯《國安法》感到憂慮。傳播處稱根據天主教信仰，可用不同方式紀念亡者，私下為亡者祈禱也非常有意義。
同一天早上，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機到法庭應訊，晚上他在教堂親自主持年度的「為中國教會祈禱日」彌撒，數百信眾早早到場排隊，坐滿教堂，媒體蜂擁而至。「我們仍要受點磨練、受點苦，是為了忠於我們的信仰。」90歲的陳日君在講道時如此勉勵會眾：「可能是在黑暗中，但不要緊，我們等待黎明的到來。」
李先生（化名）是正接受神職人員培訓的修生，他接受《德國之聲》訪問時說，參加這次彌撒有更深切的感受：「（陳日君）樞機被捕一定會憤慨，有火燒眉毛的感覺，但也更激勵教友堅持信心。」對於教區不辦六四彌撒，他坦言感到有點愕然但表示理解。「去年六四彌撒的字眼已經很隱晦，今年的情況反映白色恐怖惡化，是有壓力的。這是一個警號，當局雖然不是硬性禁止做某些事，但所用的方法正在影響宗教自由。」
今年六四適逢星期六，是不少教堂舉辦恆常彌撒的日子，信徒王小姐說會在當天的彌撒中自行悼念。她向《德國之聲》表示：「因為紅線不明朗，不希望聖堂為我們蒙上風險或犧牲，實在太多人被捕了，空間已經收得很窄。」
陳日君身為「612人道支援基金」信託人之一，早前因涉嫌串謀勾結外國或境外勢力，被國安處拘捕。獲保釋後，他與一眾信託人被指沒有為基金註冊社團而遭票控。
「每一次當作最後一次」
至於基督教，相關主題的聚會也大幅減少，或以更低調方式進行。其中，舉辦六四祈禱會多年的循道衛理教會，今年以「為國民求平安」為題，舉行僅限數十名教友參加的閉門祈禱會。活動簡介指五四運動和六四事件，都在人民心中留下難以磨滅的印記，他們祈願上主彌補撕裂、醫治創傷。
與會者阿豪告訴《德國之聲》：「現實是在香港已經沒什麼其他渠道表達哀悼，其他活動都冇沒了，祈禱會彷彿變成唯一。」他認為祈禱會的內容很溫和，但擔心這些少數仍會關注敏感議題的教會，日後面對的危險會愈來愈大。他慨嘆：「現在參與的心態是，每一次都當作最後一次。《國安法》實施後，曾經以為很慣常的事情，都有心理準備它忽然會成為禁忌。」
支聯會曾經連續30年在維園舉行大型燭光晚會，被視為香港容納異見的標誌。陳日君樞機、朱耀明牧師等，以往都高調為平反六四發聲。經歷公民組織瓦解潮，今年是支聯會解散後首個六四紀念日，亦是第一次沒有團體申請在維園辦悼念活動。
昔日每逢五月底，支聯會領袖們總是忙於籌辦活動，今年此時卻因被控煽動顛覆國家政權罪身陷囹圄，前副主席鄒幸彤只能在法庭犯人欄中高喊「毋忘六四」口號。座落於大學校園的六四地標，包括香港大學的國殤之柱、中文大學的民主女神像等，已一一被移除。
今年在六四前一週，318名基督教領袖和信徒實名聯署刊登紀念禱文，稱：「悼念這個不能忘記，不能磨滅的歷史記號。好讓渴求和平，公義與自由的初心與熱忱，不在危難和壓力下消散。」禱文寫道：「我們的眼涙並未流乾，我們的憂思仍未抹除。每當記起八九年的景象和面容，在那個傷心的六月天，夢斷京華，天涯路遠，我們豈能沉默閉口。我們哭泣，我們忐忑，但我們仍能堅持，期待著化苦難為祝福的黎明來臨。」
大局意識主導教廷取態
教會是否敢於悼念六四，被評論者視為香港宗教自由狀況的風向標之一。《明報》報導，立法會議員、香港聖公會教省前秘書長管浩鳴近期表示，他不認為《國安法》為教會帶來壓力，若只為個別事件祈禱毋須太擔心，但「當中不是鼓吹什麼，不是要翻舊帳」。
不過事實上，《國安法》在香港實施接近兩年，它對教會的影響也漸漸浮現。投入天主教群體多年的信徒余小姐認為，普遍教會關心政治的意識並不強，本來也不太多神父會觸碰相關問題。可是在《國安法》下，教會內僅餘的敢言聲音都慢慢消減。她向《德國之聲》表示：「大家都默默地感受到，禱文少了社會議題，神父講道時更加忌諱。」
部分天主教團體以往積極關注公共政策，並走在前線組織行動。余小姐指，教區內的關社小組、勞工小組等轉趨不活躍，當中很多成員因社會局勢而移民他國。她舉例：「甚至有支援求職的小組都解散了，除了成員離開，也有恐懼的因素，因為不清楚禁區在哪而解散，即使工作不敏感，也為求安全至上。」她認為，香港政治環境急速轉變，教會作為其中一員不可能獨善其身，現在教會的社會參與，更加側重社會和慈惠服務，例如派物資、探訪弱勢，而非政策倡議。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：