強尼戴普勝訴之後，專家憂「寒蟬效應」：受害者擔心被視為像安柏赫德一樣的騙子

演員強尼．戴普（Johnny Depp）與前妻安柏．赫德（Amber Heard）的誹謗官司，以陪審團認定安柏赫德的行為帶有真實惡意，判定強尼戴普勝訴告終。許多民眾歡欣鼓舞認為司法終於還給強尼戴普一個公道的同時，卻有專家開始擔心判決的結果，可能會對其他希望公開反對施虐行為的受害者產生寒蟬效應。

為期六週的審判全程選擇以直播的方式呈現，上百萬觀眾除了每天像在追劇一般關注案情，這場由陪審團為之判決的案件，也不知不覺成為一場全民公審。《NPR》報導，Youtube、TikTok、Twitch等網站上皆出現大量內容對審判的來龍去脈進行解釋，無論是對客觀事實的論述，或是主觀的評論，都經常將安柏赫德描繪成騙子。

美國喬治亞州提供家暴受害者法律諮詢的診所主任斯卡茨（Christine Scartz)）向《美聯社》透露，受害者尋求協助時就曾表示，擔心自己被視為與安柏赫德一樣的騙子。對此，斯卡茨說道人們不想在透露個人生活中最私密的細節後，被認為是說謊的人。

有鑑於這次的案件由兩位名人組成，且過程中互揭瘡疤、相互指控虐待對方，加上社群媒體上無情的厭女情節，斯卡茨擔心這些複雜的因素，都可能對現實世界中公開指控家暴的女性產生寒蟬效應。

全國反家庭暴力聯盟（National Coalition Against Domestic Violence）執行長格倫（Ruth Glenn）表示，此案更為受害者和倖存者處理問題時，增加了另一道障礙，因為他們必須謹慎決定如何獲得他們需要的支持和安全。

格倫進一步認為，當家庭暴力事件以一種近乎娛樂的模式呈現時，會產生一種滾動、累積式的影響。害怕被嘲笑、不被理解的感受將讓倖存者沉默，更讓他們憂心為自己發聲後，很可能會吃上毀謗官司。

根據《NPR》，專家曾警告，反女權主義團體正在利用這次的審判，以毀謗訴訟作禁聲家庭暴力受害者的手段。

「當你已經面臨恐懼，想挺身而出尋求支持時，還有一個重要的元素必須考慮，那就是自己會被相信嗎？」格倫說道。

不過也有專家持有不同意見，美國打擊性暴力的全國性組織RAINN（Rape, Abuse & Incest National Network）則是注意到審判期間，熱線電話的數量明顯增加。RAINN表示，與去（2021）年5月相比，今年5月組織幫助的人數增加了28%，並將這樣的成長歸因於新聞媒體對於議題的關注。發言人羅賓遜（Erinn Robinson）補充，在判決當天，公司提供協助的人數更比往常的平均高出35%。

此外，曾代表7名女性起訴資深影星比爾．寇斯比（Bill Cosby）長年以藥物迷姦超過60名女性、並代表公務員瓊斯（Paula Jones）起訴美國前總統柯林頓（Bill Clinton）性騷擾的律師卡瑪拉塔（Joseph Cammarata）則是說道，可以理解被施虐的受害者越來越擔心他們挺身而出後會遭到起訴，但他相信真相仍然會佔上風。

他表示這次的審判是關於強尼戴普與和安柏赫德的故事。「一個受到傷害的女人，應該有一個上法庭的機會。她的案件將以該案的事實作為依據，不是強尼戴普的判決結果，或是任何其他的事件，而是她自己的案件。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航