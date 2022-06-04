俄烏戰火下的生態劫難：黑海沿岸發現數百具海豚屍體，科學家懷疑軍艦聲納是兇手

俄烏戰爭開打至今100天，戰火從人類間延燒至海洋生態。近期黑海沿岸被發現有數百具海豚屍體被衝上岸，研究人員高度懷疑與戰爭中使用的軍用聲納技術有關。

《紐約時報》報導，科學家認為，目前在烏克蘭海岸線上進行的戰鬥已經對環境造成難以估計的損害，並且干擾了海豚的棲地。由於戰爭本身已經讓資訊難以蒐集，造成大量海豚死亡的原因暫時成謎。

不過，土耳其錫諾普大學（Sinop University）海洋生物首席研究員奧山迪奇（Uğur Özsandıkçı）則是向《NBC》表示，從2月至5月中，土耳其的海岸已經有100多隻海豚被沖上岸，與往年相比增加許多。

此外，生活於同一條海岸線上、不同國家中的海豚，行為也開始出現異常。許多當地的海洋生物學家都懷疑可能是被北方軍艦製造出的噪音汙染影響。

烏克蘭施馬豪森動物研究所（Schmalhausen Institute of Zoology）的海豚專家戈爾丁（Pavel Goldin）解釋，軍艦與潛水艇的低頻聲納會直接干擾海豚的回聲定位系統。失去導航能力的海豚，便無法辨認獵物位置，暴露於挨餓的風險。

低頻聲納也會造成海豚困惑以及恐慌，一不小心就會撞上岩石或跑到岸上，嚴重情況可能還會游向水雷，引發爆炸或直接被炸死。

Photo Credit: Tuzlivski lymany自然公園研究員魯塞夫（Ivan Rusev）臉書

保加利亞、土耳其和烏克蘭最近的研究也都發現，戰爭為海洋生物多樣性帶來越趨顯著的威脅，無論是投擲在沿海餵食區的炸彈、沈船的石油還是彈藥中的化學汙染，都會對生物造成傷害。

在某些地區中，靠近岸邊的活海豚雖然沒有感染或曾經掙扎的跡象，卻出現明顯虛弱、脫水的情況；有的病例也存在聽覺創傷。

戰爭開打前，代表國際鯨類保護條約組織的 100 名科學家就曾經對黑海和地中海地區的海洋生物進行調查。科學家發現黑海其實是25萬3000隻海豚的家園，如此龐大的數量為整個生態系統提供了一個正向的指標。

然而，俄羅斯海軍如今控制著烏克蘭黑海沿岸，與2014年併吞克里米亞時相比，這次軍艦的數量更多、航行時間更長，讓海豚受到聲納干擾的機率又向上攀升。

戈爾丁也說道，噪音汙染會擾亂許多魚群，導致他們遷徙到很遠的地方。如此除了會破壞生態系統，還會讓身在黑海食物鏈頂端的海豚大量死亡，並且威脅到整個亞族群，想讓整體數量恢復更需耗費數年。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航