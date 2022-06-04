職場反性騷擾政策紙上談兵？受害只因無旁人在場？探討香港平機會性騷擾報告
我們想讓你知道的是
有不少受害人在事件持續發生或惡化的情況下，才會選擇向外求助。由此可見，不管是平機會的調查結果，還是風雨蘭的個案數字，性騷擾受害人所面對的處境依然令人憂慮。
日前，平等機會委員會發表了一項研究報告，探討職場及網絡性騷擾問題在港的狀況。該份報告是平機會就性騷擾問題而推行的首個具代表性全港調查，涵蓋了不少重要的議題，包括公眾對於性騷擾的認知、公眾在職場及網絡遭受性騷擾的經歷詳情、以及旁觀者的反應等等。該份研究報告長達百多頁，當中有不少重要的發現值得我們進一步探討，我們亦關注平機會會否就受害人的求助經驗和結果作出跟進。
受害人不再啞忍，挺身舉報侵犯者？
有關香港職場性騷擾的普遍程度，平機會的報告指出，有11.8%的受訪者在過去兩年曾在工作時遭到性騷擾，亦即每八位受訪者便有一位是職場性騷擾的受害人。而針對曾經遭受職場性騷擾的受訪者，報告亦有進一步探討這些受害人的回應策略。在463名職場性騷擾受害人當中，有接近8成的受訪者表示有採取若干行動應對性騷擾事件或反擊侵犯者，從表面上看，受害人的反應頗為積極正面。
然而，當再仔細閱讀受害人所採取的回應策略時，研究發現最經常採取的行動是「避開騷擾者」（佔60.9%），其次是「斥責或要求騷擾者停止騷擾行為」（佔49.5%），而曾經就事件作出「正式舉報」（例如向警方、平機會、或上司舉報事件）的受訪者僅約有一成半（14.7%）。值得留意的是，有6.4%的受訪者採取的回應策略是「辭職」。儘管大部份的受害人表示有採取行動作回應，但是相關的回應策略以消極做法為主，情況令人不敢樂觀。慶幸的是，約8成的受訪者表示，這些行動還是有令到侵犯者停止了性騷擾的行為。
受限於研究框架，該份研究報告未有機會再深入探討受害人在遭遇性騷擾後的整個求助過程。參考風雨蘭過往的個案數字，受害人延遲求助的情況甚為普遍，以性騷擾的個案為例，受害人在首次經歷性騷擾事件之後，平均延誤超過一年才向風雨蘭求助，超過一半的個案更涉及多於一次的性騷擾經歷。這些數字或許意味著，有不少受害人在事件持續發生或惡化的情況下，才會選擇向外求助。由此可見，不管是平機會的調查結果，還是風雨蘭的個案數字，受害人所面對的處境依然令人憂慮。
揭露了舉報了申訴了，得到卻太少 ？
承上，除了舉報率低的問題外，受害人在作出「正式舉報」後的經歷亦值得社會關注。平機會的該份報告指出，在作出「正式舉報」的受害人當中，只有不足兩成人遇到較負面的後果，例如遭到報復或排斥，或被視為製造麻煩的人。相比起一些海外調查發現受害人舉報後通常得到負面結果，香港的情況似乎不算太壞。
然而，根據風雨蘭處理個案的過往經驗，受害人的求助經歷往往是一個迂迴又曲折的漫長旅程。儘管受害人在揭露事件或作出舉報後的即時結果是正面的（例如獲得身邊朋友的認同和支持），但與此同時，事件的後續發展（例如受害人被司法人員要求一再覆述事件）卻有可能將受害人的整體經驗變成負面，甚至造成二次傷害。以風雨蘭接獲的性騷擾個案為例，過往有不少受害人向平機會挺身作出申訴，卻因為漫長且複雜的申訴程序而深感情緒困擾，這個情況在近年因應疫情更趨嚴重。
譬如，風雨蘭的一位求助人Candy（化名）就性騷擾經歷向平機會作出投訴，唯疫情期間的申訴程序越見繁複。例如，面對面的調解會議因疫情而無法安排，最後改以書面進行，但是每次「對話」大概等待兩個星期才得到回覆，令原來幾小時便可以完成的會議，拉長至三個多月才完成調解程序。Candy表示：「調解會議變成文件來來回回，我一個普通人怎會懂得如何下筆書寫這些申訴文件，程序是吃力和令人無奈的，幸好有輔導員和義務律師的 幫忙，否則我可能早就要放棄追究了。」
其實，面對冗長的行政程序和繁複的司法手續，就連平機會也早在2009年向政府當局提出設立「平等機會審裁處」以作為一個擁有本身法定權限及法例框架的獨立司法機關去審裁調解未能處理的性別歧視和性騷擾等申訴個案。「平等機會審裁處」的設立將有助大幅改善受害人在進行申訴時所面對的程序複雜耗時、訴訟費高昂等問題，以進一步方便受害人進行申訴。唯有關建議最後被政制及內地事務局拒絕，受害人現時仍需徒費不少心力去面對本質被動的調解程序及手續，情況極不理想。
性騷擾之所以發生，只因沒有旁人在場？
針對職場性騷擾的情況，平機會的研究報告更有特別探討到旁觀者的角色。調查結果發現，約五分之二的職場性騷擾受害人（41.4%，共191人）表示，在性騷擾事件發生的時候，有最少一名旁觀者目擊事件，又或者受害人曾經向他人透露過該次性騷擾事件。這些目擊者或傾訴對象的身份，當中包括有受害人的僱主、直屬上司、同事、甚至客戶。而令人錯愕的是，在這些個案當中，近七成的受害人卻表示，旁觀者未有嘗試介入或停止性騷擾事件的發生。如果受害人是男性，更有超過8成個案未獲旁觀者出手施援，或許意味著男性遭受性騷擾的情況更不受人所重視。
這些調查結果反映，旁觀者的冷漠現象非但存在而且普遍。旁觀者的不作為非但間接助長性騷擾事件的持續發生，導致受害人受到持續的傷害，另一方面，更會滋生出鼓勵性騷擾行為的職場文化，其他人或會利用旁人的沉默而對不同人士進行騷擾行為，成為性騷擾的加害者。雖然按照現行的法例，旁觀者對於性騷擾事件的發生所承擔的法律責任甚輕（僱主除外），但是要有效預防性騷擾的發生，旁觀者的角色和責任的推廣也是重中之重。
在職場制定反性騷擾政策是紙上談兵？
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。