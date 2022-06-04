李明哲現身悼念六四：「六四從未結束」，台灣紀念的意義在於認清中共本質

（中央社）遭中國囚禁3年的NGO工作者李明哲今（4）天現身自由廣場悼念「六四」。他認為六四運動從未結束，因中共在那之後縮緊控制社會至今。台灣紀念六四的意義，在於認清中共的本質。

公民團體4日在中正紀念堂民主大道舉辦「六四33週年悼念晚會」，李明哲下午到場悼念。

李明哲接受中央社採訪時說，「六四是一個從未結束的運動」，因為中共在那之後不斷縮緊對社會輿論的控制至今。

他以自己繫獄3年的經驗為例，指出中共至今心態未變。

李明哲說，在中國坐牢期間，發現許多獄政並不符合中國法律，他曾多次向獄方抗議，但獄警說：「我是管理者，你是被管理者，就算你說得有道理，我也不能聽你的。」

「這和中共一樣，從建國到文革，六四到現在，他的心態從沒有改變過，我是管理者，你不聽話，我就鎮壓，」李明哲說。

對於台灣紀念六四的意義，他認為是要「認清中共的本質，並結合在地的行動，抵抗中國侵略」。

李明哲以香港為例，指香港本土派前幾年以自己的方式悼念六四，認識中國，賦予六四本土的詮釋，並把這個精神運用在香港民主抗爭的運動上，「六四精神在香港就活下來了」。

他不認為台灣現在承接舉辦香港維多利亞公園燭光晚會，也對重建「恥辱柱」持保留態度，「因為那是和香港在地精神結合在一起的，移到其他地方就沒意義了」。

李明哲表示，台灣應有自己對六四的論述，並以自己的方式甚至雕塑悼念，「我們繼承的是六四的精神，而這個精神是普世價值」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航