年耗十億、月訪客不到十萬，國際影音平台「TaiwanPlus」為何走不出去？

去（2021）年八月底，由文化部委託《中央通訊社》承製的國際影音平台「TaiwanPlus」，以全英文的線上平台形式風光上線，第一年挹注十億預算，並邀請許多資深國際媒體工作者加入，期望能夠「將台灣的節目、新聞和故事帶到全世界」，打造為台灣對外發聲的管道。

然而，今年5月11日文化部長李永得至立法院教育及文化委員會進行專題報告時，社會大眾才得知這個年花十億、金額比《公視》每年受政府捐贈金額還高的計畫，成效如此不彰。原先TaiwanPlus初期APP下載數的目標，設定為100萬的下載數，不過專案報告呈現的，僅有5.5萬的下載數；另外，平台有五成五的點擊都來自台灣，與預期的「讓世界看見台灣」的遠大目標有所落差 。

離奇的低流量，卻號稱觸及3000萬人次

今年1月份，有外媒記者以流量統計網站Similarweb的數據，指出一月的流量只有2萬6千人次 。TaiwanPlus隨即對外駁斥 ，外媒使用的流量統計網站，機制是透過爬蟲粗估流量，數字並不正確，並指道TaiwanPlus在其經營的社群平台，已經到了觸及3000萬人次的里程碑。

不過，這3000萬人次究竟是如何計算，我們顯然從外部資料不得而知。我們可以確定的是，這3000萬人次的觸及，並沒有替TaiwanPlus平台帶來顯著的流量。因為以TaiwanPlus在今年1月提供的訪客資料來看，月訪客數只有6萬多。

TaiwanPlus也在駁斥質疑的新聞稿中，說明平台團隊仍然不滿意於當前的流量，會繼續以介面改版優化、社群行銷策略來嘗試增長流量。但說實話，這些回應如同頭痛醫頭、腳痛醫腳，問題真的只有這些嗎？或許，問題來自於先天不足、後天失調的平台本質。

定位不明：先射箭、再畫靶？

對外行銷的困境，揭示了在推出TaiwanPlus之前，我們尚且未完全理解「需求」，就趕鴨子上架，直接決定平台定位。在錯誤的定位下發現諸多問題，再來逐一針對問題想辦法，如同先射箭、再畫靶。在設定定位之時，就應該思考如何突顯TaiwanPlus的獨特定位，與此同時，該定位又能在國際中立足。

TaiwanPlus目前在新聞方面，主打播台灣新聞、也播全球新聞；然而，這樣的設定在國際媒體中，顯然沒有立足點，一來是全球新聞規模無法與其他國際媒體抗衡，二來是僅聚焦台灣相關的內容，不足以累積可觀的黏著受眾，台灣在國際戰略中很重要沒錯，但很難有為數眾多的人們，因此長期持續關注TaiwanPlus平台。非常現實的點是，沒有足量的訪客、可能就難以達到政策想要達成的「讓世界看見台灣」。

以位在中東地區、由卡達政府出資成立的《半島電視台》（Al Jazeera）為例，其內容定位不僅侷限於卡達相關，而以阿拉伯世界為主要基地與定位，《半島電視台》在阿拉伯世界開了一扇窗，讓阿拉伯世界視野的資訊也能與全球其他地區對話。其報導的新聞中，能夠呈現與其他國際媒體不同的中東觀點，是他無法被其他主流國際媒體取代的原因，填補了世界對於中東觀點、視野資訊的需求。

1996年《半島阿語台》（Al Jazeera Arabic）成立，在2001年「九一一事件」後，率先播出賓拉登談話，讓這個位於伊斯蘭世界的媒體聲名大噪；2006年半島英語台成立（Al Jazeera English），日後「阿拉伯之春」的相關報導，更讓《半島電視台》廣為被國際看見，無疑讓世界看見「半島效應」，打破了過往西方媒體的話語霸權，擁有「草根」、「南方」的特色。

同理，TaiwanPlus也應該找到適合的定位，而這個定位不應該只是把台灣的故事用英文述說；對此，應該進一步分析在國際媒體市場中，哪裡還有TaiwanPlus生存的利基，或許是立基「台灣」，並聚焦「亞洲」或「東亞」（當然，這也需要進一步的市場需求研究才能夠斷定）。

公共媒體經營、影響《公視》獨立性？

面對外部的質疑聲浪，文化部長李永得也在5月11日的委員會專題報告中，回應「會重新設定更實際的目標，且會對表現不如預期的部分自請處分，並持續努力改善」 。文化部TaiwanPlus一年期的委託案，也即將於6月9日屆滿，據報導消息指出，今年文化部邀請《公視》來限制性招標，未來將規劃由《公視》繼續承接該平台營運、並於國內頻道播出內容。

《公視》經營TaiwanPlus看來已是勢在必行，《公視》已於四月底通過董事會、提出服務建議書，李永得也在委員會指出，因為是第一次建置純英文平台，所以希望先在國內營運頻道成熟後，再到海外落地；他也說，未來長遠目標，也會配合《公視》法修法，將其納入《公視》。

此外，值得注意的是，TaiwanPlus作為國家整體對外宣傳政策下的媒體平台，在尚未修《公視法》之前，短期內以標案形式加入《公視》，是否會因此而對公共電視的獨立性本身產生影響，是當前最為顯見的問題。長期而言，又如何透過法律制度、經費的保障提升平台的公共性？公共性與TaiwanPlus平台核心目標能夠透過怎樣的制度兼具？都有待日後在《公視法》修法過程中，各種聲音的辯論。

掌握台灣優勢，了解需求才是解方

整體而言，期許TaiwanPlus在《公共電視》的營運下，在短期內能夠順利完成營運的轉移、內部的調整與適應，並在長期推動公共性的鞏固與提升；此外，更應該直面目前的困境，嘗試透過進一步整體性的研究，理解國際整體需求、利基，進而提出更實質的解方與定位策略調整。