比起印太經濟架構，為什麼「台美21世紀貿易倡議」對台灣反而是更好的結果？

文：劉又銘

俄烏持續鏖戰，但世局的腳步並沒有因此滯留在歐亞大陸上。白宮近期在印太地區頻頻出招，與東南亞國家舉辦東協峰會、出訪東北亞日韓，出席四方安全會談（QUAD）、在海軍學院矢言帶領民主對抗極權。多數觀察家都認為，美國在印太這「好大一盤棋」，目的都在宣示「重返」本區，代表美國已經準備好，重新在此部屬，對抗中國。

關於台灣的部分，除了拜登在日本「失言」協防台灣外，近期最重要的台美動向，就在於近兩周。從台灣未被列入印太經濟架構（IPEC），再到台美確定啟動「21世紀貿易倡議」的驚奇起伏。但為什麼未被納入IPEC，而單獨以「21世紀貿易倡議」，對台灣來說反而是較佳的結果呢？這一切得從IPEC的內涵與問題說起。

「印太經濟框架」（IPEF）是美國2017年退出「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）後，拜登政府為重建與印太地區國家經貿關係而做出的努力。IPEF共有四大主題：貿易、供應鏈、清潔能源、去碳化和基礎設施，以及稅收和反腐敗。

IPEF目前有13個成員國參與，包括美、日、韓、澳、紐、印度、印尼、泰、新、馬、菲、越與汶萊。東協國家除與中國關係密切並加入「東亞區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）的中南半島國家寮國、緬甸與柬埔寨未參加外，其他國家都已確定加入IPEF。

行政院政務委員鄧振中。Photo Credit: 中央社 行政院政務委員鄧振中30日出席台美第11屆TIFA會後記者會。 （行政院提供） 中央社記者賴于榛傳真 110年6月30日

一、印太經濟架構的戰略背景

事實上，美國國內民粹主義興起，對外盛行保護主義與孤立主義，自由貿易區與廣義的對外經貿整合，都被視為偷走美國工作機會與勞動果實的禍首。這點無論左右紅藍，在2016年總統大選中即已成為共識，就算是希拉蕊，也在選舉後半段明白反對TPP。川普正是挾著這股「兩黨共識」下的高民意退出TPP，也讓美國在全球經貿版圖上以TPP對抗RCEP的想法落空。

自然厭惡真空，權力亦然。美國勢力退出世界舞台的同時，正好是「相信美中國力必然黃金交叉，中華民族必然復興」的北京當局大展鴻圖之時。RCEP的積極進取，或許還有各國尋求中國市場開放的利多誘因；但「一帶一路」的籌畫，尤其是「一路」這個海上絲路，針對南太平洋、印度洋地區港口與鐵路建設的融資放貸租借，更是對該區國家有高度的資金吸引力。

川普連任失敗後，以拜登為首的民主黨再主白宮，看似是對外政策建制派勢力的重新回歸，美國已經為重返世界做出了萬全準備；但作為一個擊潰右翼民粹主義的總統，拜登必須兼顧國內民意強大的「保護主義」。

也就是要用一種「民粹語言」推行「中產階級外交政策」，強調自己的施政方針是要「保障美國國內就業、產業、智財，避免中國對美國的偷竊與霸凌」，以一種「美國優先」或「美國必將勝利」的姿態，作出一個「重商主義」的對外宣洩。

在強調美國利益的前提下，國際經貿政策不再主動談「開放市場」的「自由貿易協定」與「多邊主義」的大範圍「自由貿易區」，成為華盛頓政策圈的兩黨共識。基於「雙邊先於多邊、合作先於開放」的對外經貿信條，IPEF誕生。

但IPEF既要做到滿足美國國內政治期待，讓國內民眾有感、符合美國國家利益的對外經貿政策；又必須是一個讓其它印太地區國家能夠接受的地緣經濟戰略。不過各國都不是吃素長大的，絕對都是「何以利吾國」放在第一優先。這種相互爭利的狀況，正是IPEF最大的問題。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

二、印太經濟架構的顯著問題

IPEF的創設，旨在數位、綠能、反貪各領域上提升整體標準，拉開包含美國「先進集團」與包含中國「落後集團」的差距。

但在IPEF的高標準技術合作前提下，東北亞國家日韓以及印太區域紐澳，因為本國產業技術較為進步，數位化程度高，國內法制化亦較為完整，甚至在外交傳統上，上述國家與美國本就是較為堅定的盟友（南韓或許較為搖擺，但本屆新任南韓政府路線較上屆親美），集合這些有利因素，IPEF對上述國家來說較無與美國整合的困難，因此也是較有吸引力的。

但扣除上述已開發國家，除新加坡以外的東協國家與印度，作為開發中國家，多數在技術面和法制面上，與IPEF的要求仍有距離。

「合作先於開放」對準備接收中國轉單，成為世界新製造基地的東協國家或印度，其實吸引力較小。因為這些初階製造業為主的國家，最想要的還是美國開放市場、降低關稅，而不是美國的先進技術規範與法制約束；加上東協與印度都有外交上「不結盟主義」的傳統，要這些東南亞國家改變長久以來的外交路線，是讓他們相當躊躇的。

這種已開發和開發中國家兩大集團間對IPEF參與意願的落差，讓美國與日本一開始針對IPEF如何進行談判就有了分歧。美國希望已開發國家集團能先展開正式談判，日本則希望確保開發中國家廣泛參與。

最後雖然是日本路線勝出，但一方面，IPEF的原則與內容還是以美國的發想為基礎，依據美國的國家利益來進行分工。未來若是在勞權、環境、氣候、共應鏈等政策的設計上還是以美國觀點出發，則市場開放不僅不太可能，甚至其它參與IPEF的中型國家，也很難對IPEF的議程與規則有所置喙。

另一方面，在IPEF強調先進技術與法制主軸不吸引開發中國家的情況下，領域多元化、選擇彈性化的原則成為共識，而各國也根據這樣的共識，選擇加入對自己最有利、犧牲最小且門檻最低的協定，就成為常態。也就是說，為了極大化印太地區國家，尤其是東南亞與印度等開發中國家的參與，華盛頓將IPEF從只有固定套餐的菜單，變成了可以單點還另給折扣的菜單。