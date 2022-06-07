普亭發動俄烏戰爭，正在重蹈2400多年前波斯帝國薛西斯一世的覆轍
我們想讓你知道的是
2400多年後，普亭重蹈薛西斯一世的覆轍，阿爾達班的預測完全應驗在普亭身上。古希臘史家希羅多德批評薛西斯一世的作風是「出於完全的傲慢」。普亭入侵烏克蘭不僅是傲慢，還愚蠢、背離現實、自戀成狂。
文：卜大中
如果你是普亭的國安顧問，站在莫斯科洋蔥頭建築的尖塔上俯瞰紅場時，普亭告訴你已決定攻打烏克蘭。你會做出什麼諫言？
遙遠的波希戰爭可為殷鑑
西元前480年代，波斯王薛西斯一世對心腹大臣阿爾達班表達決心要進攻希臘，阿爾達班明白指出：我們將會付出代價，精力耗盡、補給困難、通訊受阻、士氣低落；在率領大軍橫越任何一塊大陸或水域時，所有可能會犯的錯誤會讓我們付出龐大的代價，將受到神的雷劈電斬。因此阿爾達班力主拆毀浮橋、解散軍隊、讓所有的人回家。
2400多年後，普亭重蹈薛西斯一世的覆轍，阿爾達班的預測完全應驗在普亭身上。古希臘史家希羅多德批評薛西斯一世的作風是「出於完全的傲慢」。普亭入侵烏克蘭不僅是傲慢，還愚蠢、背離現實、自戀成狂。
如今俄國侵入烏克蘭已滿百日，戰況出人意表。令人詫異的發展有：西方原以為俄軍戰力全球第二，應可速戰速決，不料竟損兵折將，曠日費時。俄軍對烏軍的抵抗能力與意志也大感意外、全球對烏克蘭的優異表現和俄軍的無能完全出乎預料。從此俄國成為二流國家，除了核武已遭人看破手腳。
世界上有一個大家都想不透的問題，普亭究竟為什麼去攻擊烏克蘭？他的目標是什麼？達成沒有或已達到幾成？
簡單來看，他的短期目標是佔領烏克蘭作為俄國的緩衝地帶，以防阻北約東擴，並警惕芬蘭、瑞典等欲加入北約的國家。中期目標是完成俄國對所有大俄羅斯境內共和國身心靈的控制。長期目標是重新恢復蘇聯時期的光榮，成為一個超越美國的超級獨一強權。（這一點與習近平心心相映）
但是這樣的解釋似乎太過簡化普亭及其民族主義菁英們的意識與潛意識的複雜結構。他可以逕自走強國之路，不必去侵入烏克蘭來打草驚蛇。烏克蘭一定在普亭心中是個難以釋懷的塊壘，是他的創傷症候群。
美國好不容易等到俄國犯了天下之大不諱，入侵聯合國的會員國，自然見獵心喜，給提供烏克蘭情報、資訊、武器、彈藥、訓練找出正當性，目的在削弱俄國的實力，企圖拖垮普亭政權，使俄國菁英中的親美派或溫和派系得到執政的機會，再來聯合俄國一同反中。俄中的矛盾與宿怨人盡皆知。所以，把俄烏戰爭「阿富汗化」就是北約、尤其美國很大的戰略利益。
俄國幾個階段的戰術轉移
俄國侵烏的第一階段的戰術是採大軍團集結作戰的俄式傳統戰法，圍攻基輔失利後撤出，轉向第二階段進攻東烏克蘭的頓內斯克和盧干斯克。這兩地方俄籍人士佔多數，原以為俄軍可輕易戰勝，沒料到烏軍抵抗激烈，雙方勝負互換多次。至今俄國雖佔領多處重要地點，但還沒有全勝，烏軍還在戰鬥。
北頓內斯克市長斯特約克5月31日說：「這座城市的一半已被俄羅斯拿下，正進行激烈巷戰」，「情況非常危急。」俄軍集中火力與兵力攻打小城鎮，希望取得一次勝利，讓俄軍可以大內宣說：已達成在烏東的戰鬥目標。
佔領烏東以及打勝了血腥慘烈的南部亞速營鋼鐵廠戰役後，戰事進入第三階段，俄軍吸取教訓，將敵人的範圍併入包括美國在內的北約諸國，並在戰場管理方面從內線作戰轉換為俄軍擅長的外線作戰。以優勢兵力為要旨的大砲兵及大坦克主義的正面攻擊戰術，從東南及東北兩條戰線夾擊烏軍，迫使烏軍最終只好渡河，放棄前進到對岸的雙子市立西昌斯克的計畫。
同時，俄軍已逐步堵截了北約祕密送進烏克蘭軍備的管道，造成烏軍武器彈藥的短缺漸趨嚴重。5月14日，俄國外長拉夫羅夫在俄烏戰爭第80天演講中表示，俄羅斯已成為西方國家「全面混合戰」的主要目標。俄軍正在緩慢地奪回優勢。
第四階段烏軍能否重回優勢，就看5月29日在南部的反攻，是否能奪回赫爾松。從大局來看，烏東鄰近俄羅斯，使烏軍越來越難獲得西方的軍備，因此烏東的全面淪陷似乎是合於邏輯的預測。戰事如果拖延到一年以上，應有利於俄方，而不利於烏方。然而就北約與俄羅斯的長期鬥爭來看，則對俄方不利。
俄羅斯在戰略上已失敗
所以俄方沒能以閃電戰快速征服烏克蘭，是戰略上的大失敗；而打成目前這個爛樣子，則是烏克蘭大戰略的暫時成功。對北約而言，平白加入了瑞典、芬蘭兩個高GDP的民主國家外加一個放棄中立的瑞士，北約有如吃了大補丸，而俄國則上吐下瀉，即使戰勝烏克蘭，也虛不受補。
薛西斯一世失敗的原因，在於無法在他想達成的目標與手段之間建立正確的關係。目標只存在想像之中，故可無窮無盡；但手段絕對有限，兩者絕對對不可能互換。普亭在俄烏戰爭上發生的問題，和薛西斯一世一模一樣。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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