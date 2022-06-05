六四33年在香港：警方封鎖維園嚴防、截查拘捕悼念者
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今天是「六四事件」33週年，香港當局嚴防紀念活動，不但封閉維多利亞公園，還在周圍部署大批警力，強勢截查身穿黑衣或有可疑舉動的民眾
（中央社）昨日（4日）是「六四事件」33週年，香港當局嚴防紀念活動，不但封閉維多利亞公園，還在周圍部署大批警力，強勢截查身穿黑衣或有可疑舉動的民眾；民運人士劉山青因戴著「悼念六四」口罩遭拘捕。
香港當局今年再度封閉以往舉辦六四燭光晚會的維園，警方此前揚言，6月4日即使是一人到維園悼念，但當場有一批人同時表達訴求，都可能觸犯未經批准集結罪。
綜合獨立媒體、香港01、明報網等港媒報導，港警今天在維園一帶及鄰近的銅鑼灣區域加強巡邏，大批身穿防刺背心的警員及機動部隊在場戒備，也有便衣警員駐守，並封鎖部分街道範圍，實施人流管制。
據報導，多名身穿黑衣的行人遭到警員截查，被要求出示隨身物品及身分證，出言警告後才放行；接近維園封閉區域的民眾，也被要求立即離開。
下午3時，前支聯會常委趙恩來手持鮮花到銅鑼灣，旋遭警員截查並帶入封鎖線內查問。警員要求他將鮮花收在背包內，並盤問目的地；大約10分鐘後，他被警員帶到港鐵站要求離開。
趙恩來事後表示，自己身上沒有任何六四文宣，但警員質疑他手持6枝白玫瑰和4枝紅玫瑰，稱他的玫瑰有可能煽動非法集結，要求他離開銅鑼灣，這毫無法律理據。
下午近4時30分，一名身穿印有「香港加油」黃色上衣，及戴上黃色口罩的女子，手持一疊A4白紙向行人派發，稱白紙代表祝福，也被警員帶入「搜身區」。
傍晚，一名身穿寫著「毋忘初衷」黑色T恤的15歲青少年，被4名便衣警察截查搜身，警察搜出寫有「8964」的白絲帶及一疊百貨公司宣傳單，警告如果宣傳單張出現6和4組合就犯法。警員透過對講機確認沒有案底後，將他放行。
晚上約7時，民運人士劉山青身穿印有已逝中國民運人士李旺陽肖像的上衣，戴著寫有「悼念六四」的口罩，站在維園南庭廣場。
據報導，警員隨即上前，警告他口罩上的字眼可能已構成煽惑他人參與非法集結，要求他立刻離開維園。但劉山青不服，並高喊「毫無理由」，也拒絕出示身分證，隨後被警方拘捕。
香港泛民主派社民連主席陳寶瑩、外務副主席周嘉發及成員余煒彬，晚上戴著印有X的口罩，欲到銅鑼灣記利佐治街默站，隨即被警方要求離開，余煒彬還被強行帶上警車送走。
入夜後，因為持續有民眾自行到維園及銅鑼灣一帶。晚上8時許，警方宣布擴大封鎖整個維園，但仍陸續有民眾到銅鑼灣，當中有人身穿「人民不會忘記」字句的黑衣，持有未點燃的蠟燭。
有市民表示，以往32年都有到維園參與六四集會，今年未能舉辦，擔心市民的自由被剝削，但認為老百姓不會忘記六四事件。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：