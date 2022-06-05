美韓航母聯合軍演剛結束，北韓就在35分鐘內發射8枚短程彈道飛彈
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北韓這次一口氣發射多枚飛彈，很有可能是針對前一天剛結束的韓美聯合軍演。韓國軍方4日表示，剛結束為期3天的韓美聯合軍演，這次還睽違4年多出動航空母艦。
（中央社）韓國合同參謀本部6月5日表示，北韓從平壤順安一帶發射8枚短程彈道飛彈，軍方正在分析相關數據，總統辦公室也立即召開國家安全保障會議（NSC）。
《韓聯社》報導，韓國軍方6月5日上午偵測到北韓向東部海域發射飛彈，這次試射是尹錫悅政府就任後第3次，也是今（2022）年第18次武力示威行動。
北韓先前在5月25日發射洲際彈道飛彈（ICBM）及短程彈道飛彈（SRBM）等3枚飛彈，當時美國總統拜登（Joe Biden）剛結束亞洲行歸國。
韓國合同參謀本部向媒體表示，軍方偵測到北韓從上午9時8分至9時43分左右，從平壤順安一帶陸續發射8枚短程彈道飛彈，瞄準2個以上目標物；軍方仍在分析射程、高度等相關數據。
北韓這次一口氣發射多枚飛彈，很有可能是針對前一天剛結束的韓美聯合軍演。韓國軍方4日表示，剛結束為期3天的韓美聯合軍演，這次還睽違4年多出動航空母艦。
此外，美日韓對北韓代表3日在首爾舉行的三方會議也可能觸動平壤當局敏感神經。當時會議譴責北韓多次發射飛彈的行動，要求北韓立即停止這種威脅區域和平的行動，無條件回歸談判桌。
《韓聯社》報導，對應此次北韓試射飛彈，韓國國家安保室長金聖翰召開了尹錫悅就職以來第三次國安會「常委會議」。前兩次分別是在4月19日，討論北韓第7次核試驗。以及5月25日，在北韓混合發射洲際彈道飛彈和短程彈道飛彈之後，隨即緊急召開國安會議。
美韓剛結束為期3天的航母聯合軍演
《韓聯社》報導，6月5日剛結束的美韓聯合軍演，韓國動員了海軍兩棲攻擊艦「馬羅島號」（LPH，1.45萬噸級）、神盾驅逐艦「世宗大王號」（DDG，7600噸級）、驅逐艦「文武大王號」（DDH-Ⅱ，4400噸級）。
美軍方面則派出核動力航母「雷根號」（CVN-76，10萬噸級）、巡洋艦「安提耶坦號」（CG-54，9800噸級）、神盾驅逐艦「班福特號」（DDG-65，6900噸級）、補給艦「大號角號」。
雙方從6月2日開始，進行為期3天的航母戰鬥群聯合演習。
《日經亞洲》報導，韓國參謀長聯席會議表示，美韓聯合軍演在日本沖繩附近的國際海域進行，內容包括防空、反艦、反潛和海上攔截行動。這是韓國總統尹錫悅上任以來，首次與盟國進行聯合軍演，也是自2017年11月以來，美韓首次進行航母的雙邊演習。
韓國參謀長聯席會議在聲明中說：「這項演習鞏固了兩國對北韓的任何挑釁，作出嚴厲回應的決心。同時表明了美國提供擴大威懾的承諾。」
美日韓三方將重啟「擴展核威懾」談判
《日經亞洲》6月1日報導，美國總統拜登在5月亞洲行期間和日、韓領導人確認，三方願意重啟加強「擴展核威懾」的談判。通過擴大核威懾，美國可以將核武能力提供給非核盟友，也就是美國未來將擴大核保護傘的範圍，涵蓋日韓兩國。具體可能涉及韓國重啟以美國戰略轟炸機為主角的聯合軍事演習。
對美國、日本和韓國來說，會重新審視核威懾戰略，起因於近期中國、北韓和俄羅斯構成的核武威脅，在俄烏戰爭後顯得更加強烈。
新聞來源
- 美韓聯合軍演剛結束 北韓一口氣發射8枚彈道飛彈（中央社）
- 韓國國安會召開常委會議討論朝鮮射彈（韓聯社）
- 韓美動員核航母實施聯合軍演（韓聯社）
- South Korea, U.S. stage drills with aircraft carrier（Nikkei Asia）
- Japan, U.S. and South Korea poised to enhance nuclear umbrella strategy（Nikkei Asia）
延伸閱讀
- 韓國過去30年「聯中制朝」的戰略原型，可以上溯到新羅聯合唐朝消滅高句麗的歷史
- 拜登亞洲行晤尹錫悅：首次未順訪中國，設法打破北韓外交僵局、向台灣傳遞「擴大嚇阻」訊息
- 尹錫悅就任前夕北韓二度發射飛彈，美國務院：最快本月準備核試
- 金與正罵韓國防部長「垃圾」，稱韓國若採先發制人戰略攻擊北韓將面臨嚴重後果
- 親美的尹錫悅可能改變東北亞地緣政治，但這會是台灣的外交機會嗎？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺
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