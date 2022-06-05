中國003型新航母未如預期下水，傳出美軍偵察機飛近上海「時機相當微妙」
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國防院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲表示：「所謂的有技術上的問題，譬如說它船段之間的管道，可能還需要進行整修，或者是說美軍的RC－135偵查機在附近盤旋，我想這都不是主要問題。很可能是因為基於政治上的考量，就是所謂的六四紀念日，所以它可能會延宕。」
原本外界預期，中國第3艘航空母艦003型會在端午節下水。但根據上海海事局臨時發布的公告，下水時間可能延至6月底之後。此時傳出一架美軍偵察機曾在端午節當天飛近上海，雖然不知道這跟003型航母下水延期是否有關，但仍是引發討論。
（中央社）共軍第3艘航空母艦6月3日未如外界預期在端午節下水。據航班追蹤應用程式Flightradar24，一架美軍RC-135偵察機上午曾抵近上海，中國航空自媒體質疑這是為了「偷窺」003型航艦。
華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）2日發文引述衛星照片指出，中國已準備好其最大、最新進的第3艘航艦下水。
照片顯示，上海江南造船廠正在建造003型航艦的乾船塢，其他造船項目已經清空並拆除了船塢作業裝置，為航艦進入長江留下了一條暢通的道路。10天前，這些船隻和作業裝置還在。
如同近期多家外媒報導，CSIS也預測，中國經常將軍事里程碑與現有的假期和紀念日相結合，003型最早可能在6月3日下水，因為恰逢中國的端午節和江南造船廠成立157週年。
網路社群訊息顯示，中國網友原本也高度期待003型航艦在端午節風光下水，成為「中國最大的龍舟」。但至截稿，許多網友提問「003呢？不是今天下水嗎？」多表失望。
一些網友引述上海海事局2日發布的航行通告，研判003型航艦下水延期。通告稱，江南造船公司港池挖深工程作業，因作業需要，延期至2022年06月30日。
就在中國軍事迷引頸期盼003型航艦下水之際，航空自媒體《航空視界》6月3日引用Flightradar的截圖發文稱，一架美軍RC-135U偵察機自日本沖繩嘉手納基地起飛後，直接穿越東海防空識別區，然後逼近了上海，距離領海線在90海里左右。
文章稱，美軍偵察機逼近上海的時機相當微妙，因為最近網傳003航空母艦在6月3日可能要下水，質疑美軍在第一時間就抵近上海進行「偷窺」。
截圖顯示，美軍這架未顯示呼號（call sign）的偵察機上午9時許抵近上海後，往北沿著江蘇、山東飛行。
共軍003型航艦預估排水量超過8萬噸，且搭載先進的電磁彈射系統（EMALS），下水後將成為世界最大的常規動力航艦。未來計畫搭載匿蹤戰機殲20的艦載型殲35。
《華爾街日報》中文網6月3日報導，引述CSIS中國國力計畫（China Power Project）高級研究員福納樂（Matthew Funaiole）說，003型航艦下水反映出中國在擴大海軍艦隊方面的穩步進展，但該航艦可能還需要數年時間才能完全投入使用。
報導引述一名美國官員表示，003型航艦貌似下水在即。但他提醒說，建造工作仍在進行中。該官員稱：「在這艘航母能夠出海並開始試航之前，還有很多重要的工作要做。」
外界預期，共軍003型航艦即便近期下水，最快也要到2023至2024年才完工服役。
003型下水經歷數次延宕
《ETToday新聞雲》報導，早在2022年初《南華早報》就報導，003型下水日期可能是4月23日解放軍海軍建軍73週年紀念日，但隨著3月爆發疫情，原定的下水計劃只能延後。
而在4月22日解放軍海軍成立73週年的前夕，解放軍上傳一部航母發展歷程的影片，結尾時畫面呈現海軍航母編隊某中心主任陳建，接到來自母親的電話，並回應說「三胎」。接著，鏡頭又被帶往標有「16」及「17」的兩處飛行甲板，以及一處畫面留白。「16」與「17」代表舷號16、17的遼寧艦與山東艦，留白處則暗示003型航母即將問世。
不過也有分析認為，003型航母這次延遲是因為政治考量。《民視新聞》報導，國防院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲表示：「所謂的有技術上的問題，譬如說它船段之間的管道，可能還需要進行整修，或者是說美軍的RC－135偵查機在附近盤旋，我想這都不是主要問題。很可能是因為基於政治上的考量，就是所謂的六四紀念日，所以它可能會延宕。」
003型航母就算下水，要發揮戰力也還需數年
《華爾街日報》報導，哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）分析，新航母的好壞取決於它發射的飛機，而要讓下一代戰鬥機殲-20與航母兼容，中國還有很長的路要走。
克拉克說：「這不是一個重大進展，因為中國航母能力的弱點是艦載機聯隊。」但他也表示，一旦3、4年後中國航母在這方面取得重大進步，美國可能會在該地區面對一支擁有有效作戰能力的中國海軍。
除了美方，中國與台灣方面的分析也指出，003型航母就算下水，距離「發揮初始戰力」（IOC）仍有漫漫長路。《中時新聞網》報導，北京海軍分析家李杰表示，目前包括飛彈，還有精密的雷達等武器系統都還沒安裝。以「遼寧號」為例，在2012年服役後，花了6年才發揮初始戰力。
北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明認為，003型需要5年才能發揮初始戰力。《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫說，003型可能需要10年才能徹底發揮戰力。不過003型和「遼寧」「山東」艦相比，在品質和做工上要好得多。
新聞來源
- 共軍003航艦沒在端午節下水 美軍偵察機曾抵近上海（中央社）
- 陸「003型航母」傳端午節下水！造船廠大動作「下水10多艘大船」（ETToday新聞雲）
- 003航母端午下水喊卡 傳因美軍反潛機抵近偵查（民視新聞）
- 衛星圖像顯示中國最先進的航母即將下水（華爾街日報）
- 說好的003型航母下水呢？發揮戰力有得等（中時新聞網）
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。