中國003型新航母未如預期下水，傳出美軍偵察機飛近上海「時機相當微妙」

原本外界預期，中國第3艘航空母艦003型會在端午節下水。但根據上海海事局臨時發布的公告，下水時間可能延至6月底之後。此時傳出一架美軍偵察機曾在端午節當天飛近上海，雖然不知道這跟003型航母下水延期是否有關，但仍是引發討論。

（中央社）共軍第3艘航空母艦6月3日未如外界預期在端午節下水。據航班追蹤應用程式Flightradar24，一架美軍RC-135偵察機上午曾抵近上海，中國航空自媒體質疑這是為了「偷窺」003型航艦。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）2日發文引述衛星照片指出，中國已準備好其最大、最新進的第3艘航艦下水。

照片顯示，上海江南造船廠正在建造003型航艦的乾船塢，其他造船項目已經清空並拆除了船塢作業裝置，為航艦進入長江留下了一條暢通的道路。10天前，這些船隻和作業裝置還在。

如同近期多家外媒報導，CSIS也預測，中國經常將軍事里程碑與現有的假期和紀念日相結合，003型最早可能在6月3日下水，因為恰逢中國的端午節和江南造船廠成立157週年。

網路社群訊息顯示，中國網友原本也高度期待003型航艦在端午節風光下水，成為「中國最大的龍舟」。但至截稿，許多網友提問「003呢？不是今天下水嗎？」多表失望。

一些網友引述上海海事局2日發布的航行通告，研判003型航艦下水延期。通告稱，江南造船公司港池挖深工程作業，因作業需要，延期至2022年06月30日。

It’s not everyday you see a US RC-135 Combat Sent in Chinas backyard but here it is… This is absolutely unbelievable to see this. pic.twitter.com/gtus0wlD1Z — Common Sense (@NateHessT) June 3, 2022

就在中國軍事迷引頸期盼003型航艦下水之際，航空自媒體《航空視界》6月3日引用Flightradar的截圖發文稱，一架美軍RC-135U偵察機自日本沖繩嘉手納基地起飛後，直接穿越東海防空識別區，然後逼近了上海，距離領海線在90海里左右。

文章稱，美軍偵察機逼近上海的時機相當微妙，因為最近網傳003航空母艦在6月3日可能要下水，質疑美軍在第一時間就抵近上海進行「偷窺」。

截圖顯示，美軍這架未顯示呼號（call sign）的偵察機上午9時許抵近上海後，往北沿著江蘇、山東飛行。

共軍003型航艦預估排水量超過8萬噸，且搭載先進的電磁彈射系統（EMALS），下水後將成為世界最大的常規動力航艦。未來計畫搭載匿蹤戰機殲20的艦載型殲35。

《華爾街日報》中文網6月3日報導，引述CSIS中國國力計畫（China Power Project）高級研究員福納樂（Matthew Funaiole）說，003型航艦下水反映出中國在擴大海軍艦隊方面的穩步進展，但該航艦可能還需要數年時間才能完全投入使用。

報導引述一名美國官員表示，003型航艦貌似下水在即。但他提醒說，建造工作仍在進行中。該官員稱：「在這艘航母能夠出海並開始試航之前，還有很多重要的工作要做。」

外界預期，共軍003型航艦即便近期下水，最快也要到2023至2024年才完工服役。

003型下水經歷數次延宕

《ETToday新聞雲》報導，早在2022年初《南華早報》就報導，003型下水日期可能是4月23日解放軍海軍建軍73週年紀念日，但隨著3月爆發疫情，原定的下水計劃只能延後。

而在4月22日解放軍海軍成立73週年的前夕，解放軍上傳一部航母發展歷程的影片，結尾時畫面呈現海軍航母編隊某中心主任陳建，接到來自母親的電話，並回應說「三胎」。接著，鏡頭又被帶往標有「16」及「17」的兩處飛行甲板，以及一處畫面留白。「16」與「17」代表舷號16、17的遼寧艦與山東艦，留白處則暗示003型航母即將問世。

不過也有分析認為，003型航母這次延遲是因為政治考量。《民視新聞》報導，國防院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲表示：「所謂的有技術上的問題，譬如說它船段之間的管道，可能還需要進行整修，或者是說美軍的RC－135偵查機在附近盤旋，我想這都不是主要問題。很可能是因為基於政治上的考量，就是所謂的六四紀念日，所以它可能會延宕。」

003型航母就算下水，要發揮戰力也還需數年

《華爾街日報》報導，哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）分析，新航母的好壞取決於它發射的飛機，而要讓下一代戰鬥機殲-20與航母兼容，中國還有很長的路要走。

克拉克說：「這不是一個重大進展，因為中國航母能力的弱點是艦載機聯隊。」但他也表示，一旦3、4年後中國航母在這方面取得重大進步，美國可能會在該地區面對一支擁有有效作戰能力的中國海軍。

除了美方，中國與台灣方面的分析也指出，003型航母就算下水，距離「發揮初始戰力」（IOC）仍有漫漫長路。《中時新聞網》報導，北京海軍分析家李杰表示，目前包括飛彈，還有精密的雷達等武器系統都還沒安裝。以「遼寧號」為例，在2012年服役後，花了6年才發揮初始戰力。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明認為，003型需要5年才能發揮初始戰力。《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫說，003型可能需要10年才能徹底發揮戰力。不過003型和「遼寧」「山東」艦相比，在品質和做工上要好得多。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺