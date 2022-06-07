「Taketla拿票趣」大改版再出發，新世代的活動售票整合平台
我們想讓你知道的是
關鍵評論網媒體集團今（7）日宣布，與巨靈股份有限公司攜手合作，將集團 的票券平台「Taketla拿票趣」做出全新改版。整體設計包含不同領域之活動售票入口，更加強消費者對於活動本身「知」的需求，打造不同的內容以及最新消息區塊，希望對活動有興趣的消費者與活動主辦方有更深層之互動。
關鍵評論網媒體集團今（7）日宣布，與巨靈股份有限公司攜手合作，將集團2020年推出的票券平台「Taketla拿票趣」整合新世代線上與線下活動做出全新改版。不僅更貼近台灣使用者的消費習慣，更整合關鍵評論網媒體集團之數位資源，以及巨靈旗下專注精緻風味領域的「Flavor風格美食指南」深度策展專業，替消費者及活動廠商帶來雙贏局面。
Taketla整體設計包含不同領域之活動售票入口，更加強消費者對於活動本身「知」的需求，打造不同的內容以及最新消息區塊，希望對活動有興趣的消費者與活動主辦方有更深層之互動。
Taketla更是業界首創採用LINE串接搭配品牌專屬報名頁的購票機制，並可於台灣超高滲透率的通訊平台LINE做介接，舉辦會員專屬活動，讓品牌與會員之間產生緊密的互動方式。
在現代尊重與保護隱私權益的趨勢下，所有消費者都可依據自身需求開啟或關閉平台之cookie追蹤，活動主辦方更可結合關鍵評論網媒體集團每月1800萬國內外使用者去中心化的數據資料，並在消費者允許之不同數據層面，更了解消費者之喜好。
巨靈執行長暨創辦人吳威賦（William）表示：「我們很高興成為關鍵評論網媒體集團合作夥伴，持續建立深入的行銷、內容和技術面合作。藉由共享Flavor風格美食指南的策展實務經驗和平台技術，結合關鍵評論網流量資源與行銷科技，相信Taketla拿票趣將提供客戶更深入的行銷效果，以及更多元、豐富的活動體驗。」
關鍵評論網媒體集團執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey）表示：「非常高興能與巨靈股份有限公司技術合作，讓TNL Media Group除了能提供有價值的內容之外，還能提供其他數據與資訊相關的數位服務。透過活動平台，以及數據系統的串聯，集團將能串連讀者線上和線下的行為。我們也期待未來能提供讀者更多元的線上服務，以及將相關的服務輸出到日本等海外。」
關鍵評論網媒體集團近期不僅推出關鍵評論網日文版，也期待 Taketla 的改版優化能為數位世代提供更完整的服務。集團旗下媒體品牌包含關鍵評論網、INSIDE、eld、Cool3c、運動視界、電影神搜、歐搜哇，而集團更於2019年至2021年間相繼併購大數據市調公司EK2A、數位廣告公司AD2、士奇傳播整合行銷、以及與愛酷智能科技合資成立的 DaEX達思智能科技，在擁有的每月1800萬國內外使用者及5000萬頁瀏覽量的資源下，成為華人世界以媒體為核心，結合科技力與數據力，成為閱聽大眾與企業行銷與數位轉型最重要的信賴夥伴。
如需更多資訊，請洽
Street Hung
Email：street.hung@thenewslens.com
關於關鍵評論網媒體集團
關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。
所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。
藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。
集團旗下共有7個媒體品牌及10間子公司，在台北和香港共有230多名員工；投資者包含North Base Media 基金、Youtube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper 之投資基金Draper Associates。欲了解更多資訊，請至集團官網。
核稿編輯：楊士範
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。