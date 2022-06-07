「Taketla拿票趣」大改版再出發，新世代的活動售票整合平台

關鍵評論網媒體集團今（7）日宣布，與巨靈股份有限公司攜手合作，將集團2020年推出的票券平台「Taketla拿票趣」整合新世代線上與線下活動做出全新改版。不僅更貼近台灣使用者的消費習慣，更整合關鍵評論網媒體集團之數位資源，以及巨靈旗下專注精緻風味領域的「Flavor風格美食指南」深度策展專業，替消費者及活動廠商帶來雙贏局面。

Taketla整體設計包含不同領域之活動售票入口，更加強消費者對於活動本身「知」的需求，打造不同的內容以及最新消息區塊，希望對活動有興趣的消費者與活動主辦方有更深層之互動。

Taketla更是業界首創採用LINE串接搭配品牌專屬報名頁的購票機制，並可於台灣超高滲透率的通訊平台LINE做介接，舉辦會員專屬活動，讓品牌與會員之間產生緊密的互動方式。

在現代尊重與保護隱私權益的趨勢下，所有消費者都可依據自身需求開啟或關閉平台之cookie追蹤，活動主辦方更可結合關鍵評論網媒體集團每月1800萬國內外使用者去中心化的數據資料，並在消費者允許之不同數據層面，更了解消費者之喜好。

巨靈執行長暨創辦人吳威賦（William）表示：「我們很高興成為關鍵評論網媒體集團合作夥伴，持續建立深入的行銷、內容和技術面合作。藉由共享Flavor風格美食指南的策展實務經驗和平台技術，結合關鍵評論網流量資源與行銷科技，相信Taketla拿票趣將提供客戶更深入的行銷效果，以及更多元、豐富的活動體驗。」

關鍵評論網媒體集團執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey）表示：「非常高興能與巨靈股份有限公司技術合作，讓TNL Media Group除了能提供有價值的內容之外，還能提供其他數據與資訊相關的數位服務。透過活動平台，以及數據系統的串聯，集團將能串連讀者線上和線下的行為。我們也期待未來能提供讀者更多元的線上服務，以及將相關的服務輸出到日本等海外。」

關鍵評論網媒體集團近期不僅推出關鍵評論網日文版，也期待 Taketla 的改版優化能為數位世代提供更完整的服務。集團旗下媒體品牌包含關鍵評論網、INSIDE、eld、Cool3c、運動視界、電影神搜、歐搜哇，而集團更於2019年至2021年間相繼併購大數據市調公司EK2A、數位廣告公司AD2、士奇傳播整合行銷、以及與愛酷智能科技合資成立的 DaEX達思智能科技，在擁有的每月1800萬國內外使用者及5000萬頁瀏覽量的資源下，成為華人世界以媒體為核心，結合科技力與數據力，成為閱聽大眾與企業行銷與數位轉型最重要的信賴夥伴。

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關於關鍵評論網媒體集團

關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。

所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。

藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。

集團旗下共有7個媒體品牌及10間子公司，在台北和香港共有230多名員工；投資者包含North Base Media 基金、Youtube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper 之投資基金Draper Associates。欲了解更多資訊，請至集團官網。

核稿編輯：楊士範