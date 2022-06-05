神舟十四號太空船升空，目標是完成中國首個「天宮太空站」組裝建造
我們想讓你知道的是
搭載神舟十四號載人太空船的長征二號F遙十四運載火箭，在酒泉衛星發射中心點火發射，這次的任務是要完成整個中國首個太空站組裝建造。
（中央社）中國神舟十四號載人太空船在6月5日上午10時44分升空，3名太空人預計進駐核心艙並在軌駐留6個月。這次的飛行任務主要是完成中國首個太空站組裝建造。
據《新華社》、《中新社》等媒體報導，6月5日上午10時44分，搭載神舟十四號載人太空船的長征二號F遙十四運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約577秒後，神舟十四號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得成功。
這次的任務是要完成整個中國首個太空站組裝建造。據航太科技集團五院空間站（太空站）任務總設計師楊宏此前表示，中國太空站總體構型是3個艙段，包括天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，整體呈T字構型。
當中，天和核心艙已於去（2021）年4月發射成功。
根據任務計畫，2022年將實施6次飛行任務，分別是：5月發射天舟四號貨運飛船；6月發射神舟十四號載人太空船，3名太空人進駐核心艙並在軌駐留6個月；7月發射太空站問天實驗艙，與天和核心艙對接；10月發射夢天實驗艙與核心艙對接，之後太空站三艙形成T字基本構型，完成中國太空站在軌建造。
神州十四號的3名太空人為陳冬、劉洋、蔡旭哲，他們接受的任務繁重艱巨。
中國載人航太工程太空人系統總設計師、中國太空人科研訓練中心研究員黃偉芬表示，在6個月的飛行中，太空人要經歷包括9種組合體構型，5次交會對接，3次分離撤離，2次轉位任務。
此外，還要進行狀態監視，必要的時候實施手控操作進行交會對接；首次進駐問天艙和夢天艙2個實驗艙來完成載人環境的建立；要在這2個艙完成10幾個科學實驗機櫃的解鎖、安裝等工作；以及日常組裝、建造、維護維修等各方面工作。
黃偉芬並指，他們要首次利用氣閘艙進行出艙活動。計畫要做2至3次的出艙，是首次利用問天實驗艙的小機械臂進行出艙。之後會用小臂和大臂的組合臂進行出艙活動。
她稱，「這些都是全新的狀態，對太空人而言挑戰很大。」
神舟十四號將面對多個難關與亮點
《解放軍報》報導，和神舟十三號的任務相比，神舟十四號任務的困難在於實現多個「首次」。
神舟十四號飛行乘組將和地面配合完成問天實驗艙、夢天實驗艙與核心艙的交會對接和轉位；首次進駐問天實驗艙和夢天實驗艙，建立載人環境；配合地面開展兩艙組合體、三艙組合體、大小機械臂、氣閘艙出艙等相關功能的測試工作；首次利用位於問天實驗艙的氣閘艙實施2至3次出艙活動；完成問天實驗艙和夢天實驗艙10餘個科學實驗機櫃解鎖、安裝。
除了上述任務《聯合新聞網》報導，神舟十四號將會和神舟十五號進行「在軌乘組輪換」，首次完成天宮太空站不間斷駐留，6名太空人將在太空站共處5到10天。為了因應輪換，除了天和艙，問天艙也能提供3位太空人睡眠及生活空間。
中國航天科工集團二院研究員楊宇光曾受訪指出，如果正常的話，從神舟十四和十五號之間的交接開始，後續的神舟十五和神舟十六的交接依此類推，都是在太空進行交接，「能夠在極大程度上提高工作交接的效率」。
《澎湃新聞》報導，神舟十四號此行有4大看點：中國空間站完全體將亮相、「出差3人組」全是70後太空人、任務最為繁重艱巨、第一次在太空過中秋佳節。
成員之一為「中國首位進入太空的女太空人」
中國《央視》報導，這次任務的02號太空人劉洋，是中國首位進入太空的女性太空人。她上一次上太空是10年前，這次她也成為第一批參與建造太空站的太空人。還要完成孩子交給她的「三個任務」。
劉洋說：第一個任務「我要安安全全順順利利完成任務，我想我一定能做得到」；第二個是「希望我在太空多拍一些照片回來，可以和同學們共同分享宇宙美麗景色」；第三個任務「我對他們有很多美好的祝福祝願，我也有很多心裡話，我答應他們在這183天時間裡，我會把這些寫進滿天的星辰，我答應他們的事情，我相信我一定會做到。」
新聞來源
- 神舟十四號升空 中國首個太空站即將建造（中央社）
- 神舟十四號載人飛行任務將實現多個首次（解放軍報）
- 陸神舟14號升空 建太空實驗室（聯合新聞網）
- 築夢“天宮”｜出征在即！神舟十四號任務有四大看點（澎湃新聞）
- 劉洋：為國出征 把祝福寫進滿天星辰（中國央視新聞）
延伸閱讀
- 專制政府的設施要用來做什麼？美國南方司令部：阿根廷境內的中國太空監測站「令人擔憂」
- 馬斯克SpaceX星鏈衛星2次險撞中國太空站，網民怒批「太空垃圾」，北京已向聯合國通報
- 俄羅斯試射飛彈炸出太空碎片，電影《地心引力》災難場景險上演？
- SpaceX成功把人送上國際太空站，無法再「壟斷」市場的俄羅斯每年可能損失2億美元
- 《我在太空的340天》：對我來說，國際太空站上的太空人就是全人類
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺
Tags：
月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。