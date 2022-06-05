神舟十四號太空船升空，目標是完成中國首個「天宮太空站」組裝建造

（中央社）中國神舟十四號載人太空船在6月5日上午10時44分升空，3名太空人預計進駐核心艙並在軌駐留6個月。這次的飛行任務主要是完成中國首個太空站組裝建造。

據《新華社》、《中新社》等媒體報導，6月5日上午10時44分，搭載神舟十四號載人太空船的長征二號F遙十四運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約577秒後，神舟十四號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得成功。

這次的任務是要完成整個中國首個太空站組裝建造。據航太科技集團五院空間站（太空站）任務總設計師楊宏此前表示，中國太空站總體構型是3個艙段，包括天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，整體呈T字構型。

當中，天和核心艙已於去（2021）年4月發射成功。

根據任務計畫，2022年將實施6次飛行任務，分別是：5月發射天舟四號貨運飛船；6月發射神舟十四號載人太空船，3名太空人進駐核心艙並在軌駐留6個月；7月發射太空站問天實驗艙，與天和核心艙對接；10月發射夢天實驗艙與核心艙對接，之後太空站三艙形成T字基本構型，完成中國太空站在軌建造。

神州十四號的3名太空人為陳冬、劉洋、蔡旭哲，他們接受的任務繁重艱巨。

中國載人航太工程太空人系統總設計師、中國太空人科研訓練中心研究員黃偉芬表示，在6個月的飛行中，太空人要經歷包括9種組合體構型，5次交會對接，3次分離撤離，2次轉位任務。

此外，還要進行狀態監視，必要的時候實施手控操作進行交會對接；首次進駐問天艙和夢天艙2個實驗艙來完成載人環境的建立；要在這2個艙完成10幾個科學實驗機櫃的解鎖、安裝等工作；以及日常組裝、建造、維護維修等各方面工作。

黃偉芬並指，他們要首次利用氣閘艙進行出艙活動。計畫要做2至3次的出艙，是首次利用問天實驗艙的小機械臂進行出艙。之後會用小臂和大臂的組合臂進行出艙活動。

她稱，「這些都是全新的狀態，對太空人而言挑戰很大。」

此次參與任務的3位中國太空人｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

神舟十四號將面對多個難關與亮點

《解放軍報》報導，和神舟十三號的任務相比，神舟十四號任務的困難在於實現多個「首次」。

神舟十四號飛行乘組將和地面配合完成問天實驗艙、夢天實驗艙與核心艙的交會對接和轉位；首次進駐問天實驗艙和夢天實驗艙，建立載人環境；配合地面開展兩艙組合體、三艙組合體、大小機械臂、氣閘艙出艙等相關功能的測試工作；首次利用位於問天實驗艙的氣閘艙實施2至3次出艙活動；完成問天實驗艙和夢天實驗艙10餘個科學實驗機櫃解鎖、安裝。

除了上述任務《聯合新聞網》報導，神舟十四號將會和神舟十五號進行「在軌乘組輪換」，首次完成天宮太空站不間斷駐留，6名太空人將在太空站共處5到10天。為了因應輪換，除了天和艙，問天艙也能提供3位太空人睡眠及生活空間。

中國航天科工集團二院研究員楊宇光曾受訪指出，如果正常的話，從神舟十四和十五號之間的交接開始，後續的神舟十五和神舟十六的交接依此類推，都是在太空進行交接，「能夠在極大程度上提高工作交接的效率」。

《澎湃新聞》報導，神舟十四號此行有4大看點：中國空間站完全體將亮相、「出差3人組」全是70後太空人、任務最為繁重艱巨、第一次在太空過中秋佳節。

3名太空人蔡旭哲、陳冬、劉洋參加行前記者會，最右側為中國第一位上太空的女太空人劉洋｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

成員之一為「中國首位進入太空的女太空人」

中國《央視》報導，這次任務的02號太空人劉洋，是中國首位進入太空的女性太空人。她上一次上太空是10年前，這次她也成為第一批參與建造太空站的太空人。還要完成孩子交給她的「三個任務」。

劉洋說：第一個任務「我要安安全全順順利利完成任務，我想我一定能做得到」；第二個是「希望我在太空多拍一些照片回來，可以和同學們共同分享宇宙美麗景色」；第三個任務「我對他們有很多美好的祝福祝願，我也有很多心裡話，我答應他們在這183天時間裡，我會把這些寫進滿天的星辰，我答應他們的事情，我相信我一定會做到。」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺