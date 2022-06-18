阿滴《按下暫停鍵也沒關係》：像重新學習走路，生病改變我最多的是「工作的價值觀」

我們想讓你知道的是
我拋棄過去的思考模式與工作習慣，抬起頭來發現，生了一場病，我所活的，也不是以前的生活了，我不需要生活裡每件小事都拿來拍影片。
文：阿滴（都省瑞）
重新學習走路
如果我要活下來，我要解決什麼問題？
生病後重新經營一份生活，就像是重新學習走路，
調整成自己舒服的姿勢，一步一步站穩。
二○二一年一月至二月期間，我做了一個「壓力來源處理進度表」，用Excel將所有我要解決的問題記錄下來，想要透過這個行動去客觀理解我的問題。這個表格列下的欄位分別是：壓力項目、重要程度、解決先後順序、解決手法難度、解決方法。
當時留下的壓力項目有：「憂鬱症使日子過得煎熬，不斷感受到漫長壓抑悲傷跟無動力，工作能力下降」「每個月的支出經濟壓力：薪資、稅、房貸」「作為公眾人物出什麼錯都會被放大檢視，社會責任壓力」「各種投資的事業的收益都不太理想甚至虧錢」「不做YouTuber的話，未來職業要做什麼」等。
列下這些主觀感受後，我開始做一些客觀的梳理，在「解決方式」欄填下可能的處理方法，讓自己覺得沒有這麼可怕。
我還記得二○二一年的農曆過年時，我花了很長的時間在思考：如果我要活下來，我要解決什麼問題？開始一一把問題與方法記錄下來後，對我的好轉有很大的幫助。三月時，我的外婆走了，我意外地沒有太深陷在情緒裡；如果是之前的我，想必會滿糟的。能夠控制自己的情緒讓我感覺到了進步，慢慢長出了力量。
我也決定回到補習班上課，從備課開始重新練習教學這件事。一開始講話還是會有點卡卡的，但實體教課時，得到了立即的迴響。學生們的反應很熱烈，一起玩遊戲的過程也很開心與單純。由於病況，我感覺自己的英文能力下降，這件事也重建了我在英文能力上的自信。我認為找到「用低成本方式能得到好的回饋」的事物是重要的，當時下課，我還會去附近妹妹的飲料店發傳單，路人給我的即時反應與好感，也讓我建立起小小的成就感。
我的藥量在十到十一月是快速增加的，十一月躁的症狀更明顯，最高劑量時我每天吃的藥是一顆血清素、一顆多巴胺、一顆抗精神病藥，同時吃兩種不同的鎮定劑跟一顆安眠藥。接著到一月之後，醫生看我的狀態有好轉，就讓我慢慢地開始減藥，到了五月，我只需要吃血清素跟安眠藥就能運作了。
大約在二○二一年二、三月，我開始恢復使用社群的能力。我也把煮飯、瑜伽等放進我每天的日程中，視為一件重要的事，並且因此更重視自己的時間。有個朋友介紹我一個瑜伽頻道Yoga with Adriene，我跟著一起做，雖然不至於感受到冥想，但也覺得跟隨舒服的節奏伸展自己很棒。在身體上達到放鬆的狀態，也讓我在當下專注感受，可以緩解當時劇烈的頭痛。我總是覺得自己要當一個有用的人，做的事情要有效果，所以瑜伽這件很有對價感的事，就讓我覺得很不錯。不過，所有成效都要耐心等待，不可能立竿見影，也是在生病中領悟的事。
四月時，我停止了諮商，但仍持續用藥；五月開始，生活幾乎回到了正軌。五月二十日，疫情在台灣開始爆發，很多工作都得停擺，一開始，我就像往常很焦慮，但有趣的是，我並沒有像病時災難化思考，而是嘗試跟自己的情緒相處，找方法去填空時間，學更多料理。疫情也養成了我進擊的廚藝，再次陷入下廚的坑！
有時我覺得，這就像是《鋼之鍊金術師》的等價交換。我曾向黑暗交付出我的靈魂，日以繼夜在內心跟自己決鬥，我為自己犯過的錯贖罪著。看見真理之門的人，既不幸，又幸運。愛德華得到了懲罰，右臂和左腿裝上了機械鎧，像嬰孩重新學習走路，他說：「站起來，往前走。你不是還有兩條完整的腿嗎？所以不要浪費它們啊！你明明還可以走出更多自己的路的。」
生病後重新經營一份生活，就像重新學習走路，
調整成自己舒服的姿勢，一步一步站穩。
生病以前，我是個完全不煮飯的人。剛開始學習這個技能，是為了可以省一點餐費。當時我一直覺得自己會破產，外送一餐兩百塊，我自己煮一餐控制在七、八十塊就可以很飽。結果沒想到，煮飯的過程很療癒，要去採買、找食譜、備料；如果同時煮很多道料理，腦袋還會布局，什麼東西要先下、要先煮什麼，所有事都要安排順序，沒有其他閒暇的空間去想很煩的事，這件事又幫助我回到當下了，這個投入的過程就是「心流」。
在我漫長難捱的日子裡，煮飯讓時間過得很快，我只要花時間，就會有成品，除了自己吃之外，身邊的人如果吃了，也會很開心地稱讚我，成為我一個穩定的成就感來源。另外料理這件事，只要你持續煮，每次都會有點進步，多少心血就會有多少回饋。
我大多都是看YouTube學習煮飯的技巧，比方說，我會看「梅納反應如何影響料理的原則」這種科學原理，專心在那個時間裡，做完就會得到實體成果。可以學習的事物沒有止盡，比方學習油跟水的關係、火候大小的拿捏、油的煙點是什麼、爆香的先後順序等。做這件事的成就感很立即，因為不管煮得好不好吃，大家會瘋狂稱讚你。
第一次煮一桌料理給全家人吃，四菜一湯，大家稱讚我的料理，我發覺，家裡好久沒有這樣，平靜滿足地圍繞一桌吃飯了，而這樣平凡的一刻，是多麼的珍貴。
瑜伽、料理這些事，都不是為了拍片而做。我的生活，不是為了拍片而過。
我拋棄過去的思考模式與工作習慣，抬起頭來發現，生了一場病，我所活的，也不是以前的生活了，我不需要生活裡每件小事都拿來拍影片。三、四月時，我開始有能力應付更多工作，雖然工作的時間感還是很長，仍然感到日常生活很壓抑，但至少工作上的能力是有恢復的。
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
- 收聽管道如下：
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
本集節目為《馬力歐陪你喝一杯之工商星期二》系列，這是不定期在週二上架，由《馬力歐陪你喝一杯》與喜歡我們的贊助廠商共同推出的番外系列。不變的是，我們仍會以輕鬆有趣的方式，提供聽眾朋友有價值的精彩內容。而您的聆聽，能大大幫助《馬力歐陪你喝一杯》更長遠的走下去！