阿滴《按下暫停鍵也沒關係》：「我是否會好起來？」給鬱友的病時備忘錄
我們想讓你知道的是
以後康復的你，會感謝現在的你，正在嘗試這條遙遠一些的道路。原來可以有不用死就能結束痛苦的路，只是需要走得久一點。儘管比別人緩慢，也是沒關係的。
文：阿滴（都省瑞）
作者 Q&A：給鬱友的病時備忘錄
原來可以有不用死就能結束痛苦的路，只是我們需要走得久一點。儘管比別人緩慢，也是沒關係的。
Q：我是否會好起來？
A：我在生病時，是這樣深深相信著──無論如何，我都不會好起來。不過像是前面講到的，憂鬱症是可以好起來的。除了要積極就醫，並且嘗試各種可以好起來的方式之外，我覺得以下三個行為與心態在康復的路上，會給予你很大的助力。
（1）找到適合自己的行為
深陷憂鬱症的當下，一切都會變得很難很辛苦。但因為這樣就什麼都不做、只是把時間留白，並不會讓病情改善。每一天的生活還是要過下去，也要找到適合自己做的事。在病情比較嚴重的時候也不一定要嘗試新事物，可以尋找熟悉的事物，讓自己靜下心來。可能是以前你很喜歡的一部電影或一本小說，透過這些媒介去練習找回喜歡一件事的感覺。
當病情比較穩定時，成就感多元化就相當重要。去試試看以前沒有做過的事物吧！其中一定有可以持之以恆做下去的、尚未發現過的興趣。養成自己新的習慣跟行為，有助於讓身體與意志保持專注，類似一種鍛鍊心靈肌肉的方法—依據你當時的病情、階段，嘗試不同難度的事物，大約是能夠專注百分之九十的事情。以我自己的例子，跟「手作」有關的行為特別有效果：煮飯、畫畫、拼樂高、模型上色等，從身體的勞動、持續的動作，完成一段專注的時間，摒除掉雜念。行為完成以後，會有一種「到達了某處」的小成就感，也可以在這個「完成」之下稍微休息、喘口氣。
（2）找到自我價值感
發病時會嚴重地貶低自我價值，我每天都覺得自己一無是處，討厭自己。我了解你的感受，養成健康的心態是很困難的，試著找到自己的「自我價值感」，那無關別人是否覺得你很棒，而是你自己也相信、無需他人評價的。
「自我價值感」像是一棟大樓，一個一個堆疊上去，完成了一個「別人／自己」理想中的「我」。比方說，第一層是好學歷，第二層是好工作，第三層是穩定的親密關係等，一個崩塌以後、還有下一層可以接住，但生病時，你會覺得這些東西都是沒有價值的，一下子就從很高的地方摔下來。我們從小就被教育要一直往上爬，爬得越高越多層就代表越成功。因此當我們失去一切掉到最底部時，甚至會懷疑自己身而為人是有價值的嗎？這時候就會考慮死亡。
但是，那些你覺得有價值的東西，必須不是比較而來的，而是放進「絕對值」裡，不經他人評價、無論如何都具有價值的。要找到評斷自己的這種客觀標準，對自己說話的方式是至關重要的！會生病就是因為對自己太苛刻了，所以要無條件對自己仁慈一點。「無論如何，我已經很棒了！」希望你們也可以這樣看待自己。
（3）找到正面的觀點
生病的時候，我們的思考會無法控制的負面、悲傷，這也是一種習慣的累積。但是同一個水杯，可以把它看作半空的，也可以視為半滿的。這種看待事情角度的轉變，可以用「房貸」對我的壓力舉例。
病時的我，覺得房貸很貴，我沒辦法二十年都維持這麼高的收入。房貸付不出來的話，房子最後會被法拍，而且會損失一大筆錢，我還會無家可歸。後來的我覺得，沒關係啊，房貸繳不出來，把房子賣掉就好，沒什麼大不了的，還可以拿頭期款回來；我也可以不要住在台北啊，住在遠一點、便宜一點的地方，生活也是過得下去的。
生病時我一直覺得，我是被迫要去做這些事的，但生活方式是有各種選擇的。要給自己更多餘地，未來就會有可能性：要不要繼續做影片、要不要賺很多錢，這些都是我可以選擇的。把放在自己身上的責任轉換成意願，思考這件事的角度就會不同。
二○二一年二、三月時，我開始確信自己會慢慢變好，那是二○二○年九月病發時，我不可能相信的事！當時在這個想法卡了半年之久，當下的體驗也確實就是這樣，藥也吃了，諮商也看了，還是沒有什麼成效。但現在的我也無法跟當時那個狀態的我說「你要正向思考」，因為我知道，這太強人所難了。這段痛苦是必然的經歷，只有倚靠自己的力量才能走過……但我想跟當時的自己說：「會慢慢好的，你一定要相信這件事。」
以後康復的你，會感謝現在的你，正在嘗試這條遙遠一些的道路。原來可以有不用死就能結束痛苦的路，只是需要走得久一點。儘管比別人緩慢，也是沒關係的。
相關書摘 ▶阿滴《按下暫停鍵也沒關係》：像重新學習走路，生病改變我最多的是「工作的價值觀」
書籍介紹
本文摘錄自《按下暫停鍵也沒關係：在憂鬱症中掙扎了一年，我學到的事》，如何出版
作者：阿滴（都省瑞）
繪者：小鬱亂入
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那年，阿滴寫了一封公開信給WHO，並發起了《紐約時報》募資活動為台灣發聲，未料之後卻慢慢陷入了憂鬱症的痛苦裡……
人生不可能永遠站在頂峰，
當心無法承受時，勇敢按下暫停鍵，
即使痛苦、哭泣、失能、陷入負面思考迴圈，
但凝視過深淵後，心會變得強大、變得更完整！
一向給大眾陽光開朗形象的知名YouTuber阿滴，2021年突然公布一支影片〈在憂鬱症中掙扎了一年，我學到的事〉，自曝罹患憂鬱症，震驚各界。這支影片除了創下150多萬次的高點閱數，鬱友更是紛紛留言感謝，表示看到了康復的希望：「謝謝你的勇敢分享，讓躲在黑暗角落掙扎的人知道，我們並不孤單。」「非常感動阿滴不怕被貼上標籤，勇敢說出自己的經驗。」「謝謝你提供很棒的改善方法。」
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
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