魏晉風雲之石勒英雄傳（上）：失去家庭與部族的外籍少年，如何成為晉末群雄人中傳奇？

文：阿前

石勒，字世龍，上黨武鄉羯人。正所謂五胡亂華，匈奴、鮮卑、羯、氐、羌。 羯，其實是一個過去並不存在的稱呼。西晉的《三國志》沒有，北魏的《水經注》則現。「夷甫雖體荷俊令，口擅雌黃，汙辱君親，獲罪羯勒。」 夷甫，是竹林七賢老么王戎的堂弟，王衍。而這邊的「羯勒」，其實就是石勒。

關於「羯」的出現，定義，學界多有研究，這裡不做辯論。單純以《水經注》來看，有個很簡單的答案就是，羯不是大民族，僅僅就是小部族，氏族。上黨武鄉位於太原東南方，在魏晉屬并州。

這件事情很無聊，但是不得不一再重複。漢朝是一個國際化的大國，在漢武帝成為東亞霸主之後，漢朝的「國境邊界」就變得很模糊了。不論西漢還是東漢，不同血統、國籍、文化的人，都居住在這個國家。

根據《晉書》所述，羯這支氏族，出自匈奴羌渠部。羌渠就是於夫羅、呼廚泉的父親。匈奴的血統王室本身意義不大，自羌渠所出代表的意義，主要是跟漢人的交流非常深。是的，石勒不姓石，而是這支「蠻族移民」羯的一份子。他的祖父，叫做耶奕于，父親乞冀加，這是「胡名」。乞冀加的漢名則是「周曷朱」，姓周的。

石勒的本名，是㔨，音從背。由於是洋名字，所以我們無須思考「㔨」的中文意涵是啥，搞不好只是「bear」呢。石勒他們家，是這支羯族的領袖，但乞冀加的脾氣很不好，沒有辦法被族人信服。

部落政治跟國家政治是不同的，國家的領導人不直接處理政務，即使性格上有多樣缺點，只要整個政府機構不失能，就不會出大錯。部落族長跟長老則是需要直接出面，擔任法官、警官、和事佬等等，這時候有性格上的缺點，就相當致命了。

那怎麼辦呢？年歲已長的阿㔨兒就出來幫忙公斷，一次兩次，族人對阿㔨兒更加信賴，後來乾脆這些拋頭露面的事情，都交給阿㔨兒了。想當年軻比能也是這樣起家的，沒毛病。 但阿㔨兒沒碰上部族大戰，反而遭遇了并州饑荒，任憑他再有斡旋能力，族人也是四散離開了。

還好，這是一個劉備神話興起的時代。就像少年劉備有兩大馬商貴人，阿㔨兒也有兩個貴人，一個名叫寧驅，另一個則是郭敬。真貴不是假貴，是出錢贊助他們事業的貴人。不過阿備有大志，拿來武裝傭兵集團，阿㔨沒有，阿㔨努力種田想報答人家。碰到饑荒，阿㔨兒只好回去跟投資者報告，您的錢都打水漂了。

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這時候，正是八王之亂，齊王司馬冏被杯葛的時期。全國各地叛亂蜂起，群雄努力徵兵擁兵自重。阿㔨兒先去造訪寧驅，又碰上當時官府正在抓捕壯丁，有匈奴血統虎背熊腰的阿㔨兒，那可是上佳兵源。原本在兩漢魏晉，有正常國民人權的「胡人」，這時候首先被當成奴隸一樣可以抓捕跟販賣。

寧驅連忙把阿㔨兒藏了起來，躲過一劫。在寧驅的建議下，阿㔨兒決定主動去找納降都尉李川，被當成貨物買賣，還不如自己找個好主子。只是才走沒多久，就遇上了另一個恩人郭敬，郭敬雖然手頭也不寬裕，仍是贊助了阿㔨兒一些食物與衣服。阿㔨兒很感激，就跟郭敬說：

面對這樣的大饑荒，坐吃山空不是個方法。現在山西的胡人都沒飯吃，如果可以把他們聚集起來，「賣」給山東……胡人有飯吃，山西有收入，山東也能增加人力，才是兩全其美的好法子。

郭敬知道阿㔨兒不一般，但沒想過這個羯族小帥見事，竟能以「天下」的角度思考。 事實上，西晉的建威將軍，也正在研究這個方案的可行性。而負責執行的一個將軍，就是郭敬的堂哥郭陽。 郭敬當時不知道軍事機密，等到阿㔨兒抵達冀州收攏胡人的地方，成為了待售的奴隸，郭敬才曉得情況，請堂兄對阿㔨兒多加關照。

胡奴集中營的待遇不是很好，我是說對胡人。晉人對胡人多所折辱打罵，加上胡人數量太多，索性每兩個胡人共用一個腳枷。兩人三腳，行動起居不便，要管制起來也容易得多。可以說擬定這套「賣胡計劃」執行細節的人，並不是個笨蛋。

同樣的，隊伍中的阿㔨兒，也有著相同的智慧…… 隊伍中大多數的胡人，仍是不能飽食，生病也得不到治療。還好阿㔨兒有郭陽的關照，也算平安無事，而且很早就找到了買家。阿㔨兒在這裡沒有工作太久，因為一些神異的現象，讓主人有點不敢繼續養他 剛好，這個主人家的隔壁，是善於養馬賣馬的「牧民」所在。 這個「牧」其實應該也是一個部族。 因為他們也有個牧帥，名叫汲桑。

被主人「放生」的阿㔨兒，就前去拜訪汲桑，表示自己善於相馬。對於牧民來說，這就是個基本技能，倒也沒甚麼特別。汲桑當時正在往冀州拓展勢力，就讓阿㔨兒去前線養馬打雜，差不多就是當年項羽與秦軍進行決戰的那一帶。前線不是有一定風險，而是一定有風險，阿㔨兒等人就被附近的遊軍打敗擒獲。

然而，不知道從哪裡突然跑出了鹿群，遊軍們紛紛逐鹿而去，阿㔨兒連忙趁機逃跑。走不多時，阿㔨兒碰到了一個阿伯，跟他說：「鹿是我放的，你有天子命格，所以我非救你不可。」 這已經是石勒傳第四次的異象了，前面我能跳過就跳過，但這次不行，這次就跟劉秀的人生一樣，阿㔨兒決定要跟天下挑戰。

阿㔨兒前後召集了18個人，一起當強盜，搶奪珍寶，好馬，去送給汲桑。在中國，人們靠著行政成績，學習名聲，戰場功績，逐漸進入政府核心，當上高官大爵；在大草原，人們憑著財富跟勇猛，進入部落核心。阿㔨兒沒有自己的部族，但驍勇善戰，來去如風的十八騎，已經足以讓他贏得汲桑的信賴。

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這段時間，八王之亂仍在持續著。 王浚引鮮卑鐵騎入關，匈奴挾劉淵為王。成都王司馬穎從神壇跌落的同時，河北又興起了一股支持司馬穎的勢力。當然，這只是政治上的藉口，那個名為公師藩的男人自然知道，朝廷不可能還政於司馬穎。正所謂想鬧事，就要喊出不可能被達成的願望。在鮮卑鐵騎跟公師藩之間，汲桑必須做出選擇。