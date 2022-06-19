魏晉風雲之石勒英雄傳（下）：看懂大局不扮曹操，走劉秀「敷衍朝廷，立足河北」的路子
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看懂大局，尋求平衡，謀取利益，是石勒的專長。去跟劉聰作對，當劉淵的忠臣，絕對是沒有半點利益的行為。石勒扮不起曹操，走劉秀的路子，還大有可為，敷衍朝廷，立足河北。這才是石勒需要的。
文：阿前
羯人石勒，西晉末年最傳奇的人物。本是胡帥之子，居於山西，隨著西晉排胡意識興起，石勒淪為奴隸。接下來，先去牧馬，後為馬盜，掌握了好馬，掌握了牧民的經濟命脈，石勒終於受到牧民之長「汲桑」的重用。跟汲桑合作，取得河北霸權的石勒，並未就此登上康莊大道，汲桑很快就被晉朝正規軍鏟除，而石勒則決定投靠當時反晉第一大國：「漢」。
這是匈奴人劉淵所建的漢。
石勒從小就相當有大局觀，再加上某方面來說，他對於西晉朝廷的怨恨至深，這讓他不僅僅是選擇「能讓自己活命」的勢力。石勒需要的，是能夠滅絕西晉的勢力，即使所有人都知道匈奴漢國的實力雄厚，石勒卻認為還不夠。
西晉再爛，也曾經是個統一天下的大國。在國家沒有致命性危險的時候，諸侯分崩離析，並不表示當皇帝受到威脅，那些人不會突然團結起來。一旦西晉諸王團結，當此之時所有的反叛勢力，肯定是不夠打的。說到底，憑著河套匈奴地為根基的漢國，不是西晉天下的對手，至少，漢國必須更強大。
這是任何一個粗通三國的人，都能立刻發現的事實。可惜更多人，總是認為匈奴劉淵，羯人石勒，只是進入中國燒殺擄掠的蠻族頭頭。壓根不願意承認，他們也是西晉大中國下的一份子。五胡亂華不是外族入侵，而是群雄割據，是軍閥戰爭。所以，被晉軍打得狼狽逃竄的石勒，並不急著前往匈奴地。
石勒先往上黨，前去拜訪當地部落的兩個族長。其中一個，名叫㔨督，跟石勒的「羯名」倒是相同。雙方一見如故，石勒也不客氣，有話直說：「現在匈奴單于起兵抗晉，大哥您拒絕和匈奴合作，難道覺得自己能夠獨立消滅西晉嗎？」㔨督搖搖頭：「不能吧，三國時期都說『靜觀天下之變』，我們就是看看有甚麼變化再做打算啊。」
石勒又道：「那可不妙啊，我聽說四周大多的部落，都已經接受了匈奴單于的徵召，正在商議聯合起來將您打倒，把您的部落牛羊人馬，都送給匈奴。如果您覺得不能，那更應該要盡快想好對策啊。」
㔨督大驚，道：「那該如何是好？」石勒連忙站了起來：「為了避免打草驚蛇，不如大哥親自跟我走一趟匈奴吧，千萬別讓其他人知道了。」就這樣，石勒不費一兵一卒，就「挾」上黨部族頭領族長，去跟匈奴劉淵領功了。
劉淵非常高興，立刻封㔨督為「親漢王」，石勒則為「輔漢將軍」。㔨督也很高興，石勒也很高興，兩人索性結為兄弟。石勒幫㔨督也取了一個漢名，既為兄弟，一起姓石，而為了紀念兩人相逢，取名為「會」。
這邊最精彩的地方，我敢打賭沒有人會注意到，就是石勒的「輔漢將軍」。
「輔漢將軍」一下，你就會知道劉淵的「漢文化功底」有多麼深厚。要知道，劉淵是第一個承認劉備（季漢）政權的後代。而輔漢將軍一職，也是劉備政權發明的，並非兩漢所有。蜀漢只有三個人領過，分別是李嚴、張裔，以及姜維。這並不是一個正式的將軍職，性質上比較類似「特進」，屬於榮譽職務，介於爵位跟官職之間。
八卦是，李嚴是個降將，姜維是個降將，張裔更是當年劉璋降於劉備的主使者。而石勒所為，就是跟三位大前輩一模沒有兩樣的「輔漢」動作呢，所以說你真的能感覺到，劉淵對於三國故事的極為了解（笑）。
石勒在山西河北，是薄有威名的「胡」將，認真說，其實應該是大馬賊。劉淵在河北不是沒有影響力，問題在於他其實是「晉」將。匈奴立漢，那是匈奴貴族拱他劉淵，河北胡人可不買這個帳。除了㔨督石會，烏丸這邊又有個兩千人族長伏利度，不願意與匈奴合作。
要說明一下，㔨督跟伏利度，在這裡的職稱都是「張」，不是他們姓張。姑且當「長」來看，因為是常見字卻實在不太常見的用法，難找。
面對這支千人勁旅，石勒又設了「輔漢」之計。
先是假裝得罪了劉淵出逃，投奔伏利度。伏利度知道石勒，很開心，直接就跟石勒結為兄弟，把族人交託給石勒，要石勒多去搶點好東西回來。打劫本是石勒拿手好戲，伏利度的收入直線上升，烏丸族人的口袋也飽飽的。草原勇士很現實的，大家很快就發現，跟著石勒，生活比跟著伏利度好啊。
石勒見時機成熟，就找機會抓住伏利度，跟烏丸勇士們說：「現在只有起來反抗晉朝才有活路了，你們要跟我走？還是跟著伏利度？」就這樣，石勒收了這批烏丸勇士，回去找劉淵報到。
劉淵再不疑他，命石勒主管太行山東戰事。不是，問題是漢國的勢力，還沒翻過太行山啊。石勒這就像東吳周泰被任命為漢中太守，說穿了，就是準備開戰，你當先鋒。
一場壺關之戰，於焉展開。三國時代的壺關之戰也算小有名氣，不過都是東側往西打，這回是西側要往東進。
在這之前，河北已大致為晉將劉琨平定，劉琨此時便是在并州與劉淵勢力僵持。而隨著壺關行動的成功，劉琨再也攔不住漢國入侵河北。再次回到河北的石勒，下令不得侵擾老弱百姓，只挑選強壯男丁補充兵源，一時間，竟也頗得河北人支持。
也就在這個時候，劉淵突然稱帝了。漢光文帝劉淵立刻派出使者，前來給石勒加符節，上平東大將軍。石勒得到皇上指示，加緊攻破鄴城，更狠狠的修理了過去的死對頭們，很快幾乎平定冀州。而劉淵的聖旨再臨，要石勒開府置吏。
對於一個遠征型大將軍，劉淵給石勒的權責，那是堪比阿斗對待諸葛亮了，這絕對不是單純的因為石勒或諸葛亮好棒棒。
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站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
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