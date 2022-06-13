鐵幕裡的「指揮帝王」穆拉汶斯基：媲美卡拉揚，冷戰時期社會主義陣營最具權威的指揮家
我們想讓你知道的是
自西元1938年到1988年間職掌蘇聯首屈一指的「列寧格勒愛樂」長達半個世紀。穆拉汶斯基被推崇為西元20世紀中葉，美蘇冷戰時期裡，社會主義陣營最具權威跟象徵性的指揮家。
捨棄音樂，其實就等同於放棄了「幸福」。我始終堅信，那音樂超凡的力量。
「鐵幕指揮帝王」穆拉汶斯基（Yevgeny Aleksandrovich Mravinsky，1903－1988），6月4日知名壽星。
彷若奧地利指揮大師卡拉揚（Herbert von Karajan，1908－1989）的投射鏡像，自西元1938年到1988年間職掌蘇聯首屈一指的「列寧格勒愛樂」（Leningrad Philharmonic Orchestra，現在的「俄羅斯聖彼得堡愛樂」）長達半個世紀。穆拉汶斯基被推崇為西元20世紀中葉，美蘇冷戰時期裡，社會主義陣營最具權威跟象徵性的指揮家。
出生在聖彼得堡名門之後，青少年時期遭逢反沙皇革命運動的穆拉汶斯基，家裡因為被指控是腐敗墮落的權貴階級，所以眼目所及的資產都被反動人士查封。一家大小雖然躲過清算死劫，但也被迫窩在狹窄的公寓中，讓穆氏後來在大學修習生物學之際，還要在空閒的時候到劇院打工，補貼家裡的開銷。
但也藉此機緣，西元1924年，年僅21歲的穆拉汶斯基，毅然放下了生物學的教科書，選擇進入音樂學院修習指揮和作曲學。同時也升格在劇院裡擔任芭蕾舞劇音樂解說員的工作。
西元1931年，他首度與「列寧格勒愛樂」展開合作計畫。雖然以是非正式的客座身分演出，但已讓許多蘇聯愛樂者注意到這位年輕指揮家的實力。
7年之後，西元1938年，穆拉汶斯基在蘇共官方辦理的第一屆全蘇聯指揮大賽（All-Union Conductors Competition）中獲得了首獎，也取得了評審團空前一致的好評。並在共黨幹部的指派下，正式接任列寧格勒愛樂的首席指揮和音樂總監的位置，從此開啟日後50年的輝煌指揮生涯。
穆拉汶斯基，作為精準控制管弦樂聲響，調整演奏速度來放大音符效果的指揮家。除了帶領樂團度過了第二次世界大戰的艱困時期外，更讓整個樂團的演奏水準與詮釋質素足以和西歐各大交響樂團所抗衡。再加上他對於排演的要求極為重視，對於團員掌握樂器的練習近乎到「瀕臨極限」的嚴苛，因此他也被「帶有敬意」地封為鐵幕裡的「指揮帝王」。
冷戰時期的古典音樂界，當年流傳著一個有趣的笑話：來自德國的「指揮帝王」卡拉揚，是西方民主陣營的「穆拉汶斯基」，而穆拉汶斯基呢，就是共產世界裡的「卡拉揚」。雖然比喻起來有點不倫不類，但由此可知，不論在共產陣營或是西方民主世界裡，穆、卡兩人都擁有十分崇高的地位。
尤其在複雜、詭譎的國際地緣政治因素下，長年都待在蘇聯的穆拉汶斯基，幾次的出訪公演，著實也引起西歐音樂界的轟動。在莫斯科「以（音）樂領政」的前提裡，穆氏四度造訪日本，亦成為了當地古典樂壇的年度盛事。
留下了不少珍貴錄音的穆拉汶斯基，最主要的名盤首推蕭士塔哥維奇（Dmitri Dmitriyevich Shostakovich，1906-1975）和柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky，1840－1893）這兩位俄羅斯名作曲家的曲目。
尤其是柴可夫斯基的最後三首：第四（Symphony No. 4 in F minor, Op. 36）、第五（Symphony No. 5 in E minor, Op. 64）和第六號交響曲（Symphony No. 6 in B minor, Op. 74,《Pathétique》），更是經典中的經典。
尾聲
- 逸事一
有位西方著名的音樂評論家，也是近代蘇聯（俄羅斯）音樂的研究學者，如此評論道：
「列寧格勒愛樂」就像一匹野馬，只是被「主人」的意志力所羈絆著。每一個最小的動作，再再都擁有著強烈的自豪感；它（列寧格勒愛樂）隨時都可能爆發出瘋狂的疾馳，以至於你幾乎不知道，接下來該感到興奮還是害怕。
- 逸事二
西元1988年4月，一場針對卡拉揚80歲大壽的特別專訪。
奧斯本（R. Osborne）：「你曾經指揮過列寧格勒愛樂嗎？」卡拉揚：「不，但如果我有時間的話，我真的會很高興；但他們（俄羅斯）總是說，如果你來，帶上你自己的管弦樂團！」
- 逸事三
……最後的排練完美到令人難以置信，樂章的高潮就像一個嶄新的世界。但最讓人無法理解的是，他（穆拉汶斯基）取消了這場演出，因為他說：「正式演出時不可能再像排練時一樣順利，這樣的詮釋我們再也做不到了。」
——列寧格勒愛樂小提琴手
當時的曲目為布魯克納（Anton Bruckner）《第七號交響曲》（Symphony No. 7 in E major, WAB 107）。
延伸閱讀
- 《古典音樂之愛》：無論作曲家或表演者的意圖是什麼，你才是音樂最終的詮釋者
- 《指揮家之心》：要讓全樂團的人都高興是不可能的，但指揮必須喜歡自己
- 《指揮家之心》：很多樂手寧可跟指揮相敬如賓，也不想稱兄道弟
- 《大指揮家與古典音樂》：指揮可以變成愛因斯坦，透過演奏證明時間和空間是同樣的東西
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
【圖解】貓貓狗狗怎麼吃最健康？如何挑選優質飼料？寵糧成分分析四大重點一次看懂！
我們想讓你知道的是
毛小孩的飲食與健康息息相關，大部分飼主選擇以乾糧做為主食，但走進寵物店，貓貓狗狗的乾糧品牌琳琅滿目，內容物也五花八門，該如何挑選？掌握四大要訣，貓貓狗狗吃得飽又吃得好可以很簡單！
大部分飼主生活忙碌，選擇以價格相對便宜、餵食方便且營養充足的乾糧做為貓貓狗狗的主食，但是你家毛小孩吃的飼料健康嗎？你看得懂飼料袋上的標示嗎？如何挑選優質的飼料？掌握寵糧成分分析4大重點，教你輕鬆選對飼料，守護毛小孩健康！
看清成分、選擇優質的動物性蛋白質
挑選飼料的第一步，必須認識主成分的標示。找到飼料包裝袋上的主成分（Composition）或主原料說明，通常佔比越高的食材，排序越前面，有些優質飼料甚至會標示出該食材的比例，因此從成分標示的順序，可以大致了解飼料的原料組成多寡。
由於貓狗都是肉食性動物，貓狗飼料中最重要的成分就是含有蛋白質的食材，而蛋白質來源又分為動物性蛋白質（如脫水乾燥肉類、肉類、肉粉、蛋等）與植物性蛋白質（如豌豆、扁豆、鷹嘴豆、黃豆、大豆等），因肉類所含的必需胺基酸組成更能符合貓狗的營養需求，所以動物性蛋白質會比植物性蛋白質更適合做為貓狗的主食。我們可以從主成份的食材排序判斷蛋白質大多來自於動物性還是植物性，有些優質飼料更會特別強調動物性蛋白質佔全蛋白質的比例。
優質飼料會以「脫水乾燥肉類」（Dehydrated meat）、「新鮮肉類」（Meat）做為動物性蛋白質的食材來源，例如脫水雞肉、去骨雞肉。其中「脫水乾燥肉類」是指以微溫的環境下長時間帶走食物中的水份，經過乾燥處理的肉品，其水分含量低、蛋白質比例相對高，也保有更多的營養價值；而「肉粉」（Meat meal），例如雞肉粉、鮭魚茸，是以高溫榨過油乾燥的肉品，比脫水乾燥肉類、新鮮肉類成本較低的動物性蛋白質來源，也是大多數飼料會使用的原料。
有些飼料成分標示「肉類副產品」（Meat by-products）、「副產品肉粉」（by-product meal），指的是純肉以外的剩餘物，例如肺、脾、腎、肝、腦、血、骨等部位（通常不包括毛髮、蹄、甲、角、齒），「副產品」雖可食用，但作為飼料的原料較為廉價。若主成份標示裡，肉類、肉類副產品、肉粉、脂肪等沒有說明來源或部位，例如僅列出「家禽肉」、「禽肉副產品粉」、「動物脂肪」等，而不是標示「鴨肉」、「雞肉副產品粉」、「雞脂肪」等，則可能是來路不明的原料，應避免購買。
低碳水很重要，碳水化合物的來源也很重要！
貓狗主要營養來自動物性蛋白質，對碳水化合物的需求較低，然而製作飼料時，為了增加貓狗的飽足感、飼料的緊實度，以及補足微量營養素、增加特殊機能，仍會添加少量的碳水化合物。一般來說，提供給健康的犬貓食用，建議貓飼主挑選碳水化合物含量低於25%，狗飼主挑選碳水化合物含量35%以下的飼料；若是特殊疾病，例如腎功能不全的處方飼料，則不在此要求。但絕大多數飼料包裝袋上的營養含量分析（Analytical constituents）沒有標示碳水化合物，要如何知道碳水化合物的比例呢？最簡單的方式，利用公式計算：
碳水化合物計算公式：100%－粗蛋白質%－粗脂肪%－粗纖維%－水分%－粗灰分%＝碳水化合物%
優質飼料應具有高蛋白質、低碳水化合物的比例，蛋白質來源也需以優質的動物性蛋白質為主，而碳水化合物的來源也有很多種，其中穀物，例如大豆、玉米、小麥等，較容易引起貓狗皮膚或腸胃敏感，應避免使用，因此建議優先選擇不含穀物成分的飼料。
若是貓狗腸胃對蛋白質消化能力較差，則可挑選肉含量較低，碳水化合物比例稍高一些的飼料，這時建議碳水化合物的來源以低升糖指數（Glycemic index，GI）的食材為佳，例如地瓜、南瓜含有豐富的膳食纖維幫助腸胃道健康，對血糖波動影響較小，不易造成身體不適或者長期健康影響；容易消化的藜麥則富含貓狗必需的胺基酸，不含麩質亦不屬於穀物，是極為珍貴的超級食物。除了地瓜、南瓜、藜麥外，燕麥、斯佩爾特小麥這兩種升糖指數較低的穀類，也是比較好的碳水化合物來源。
吃好油，健康有活力，吃對油，皮毛更亮麗
飼料的營養組成除了優質的蛋白質與優質的碳水化合物，更需要脂肪提供貓狗活動時所需的熱量，優質的脂肪更能幫助貓狗皮膚健康、毛色亮麗。挑選飼料時，應選擇來源明確的脂肪，例如雞脂肪、豬脂肪、鯡魚油、亞麻籽油；若來源標示不清，應避免選購。
多數飼料會添加魚油，因魚油富含Omega-3脂肪酸，Omega-3中的EPA與DHA，能幫助減緩發炎反應、保護神經，有些優質飼料更會將Omega-3與Omega-6調整至最佳比例，讓食用後的貓狗健康達到最平衡的狀態。
天然蔬果與保健食材，營養更均衡
優質的動物性蛋白質、低升糖碳水化合物，加上優良的脂肪來源組成飼料最基礎的成份，接下來飼料會添加豐富的天然蔬果與食材，以增加香氣、適口性、機能性，同時補充維生素、礦物質、植化素、微量元素，讓飼料的保健效果再加分。常見的蔬果有石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、蔓越莓等，提供維生素A、維生素C、鐵質、抗氧化物等的天然來源。而薑黃、迷迭香、蘆薈、綠茶、苜蓿等，適量攝取都有支持貓狗健康的功效。
額外添加的營養素像貓咪無法自行合成的牛磺酸，是幫助貓咪維持心臟、眼部健康的必要營養；提供益生菌養分的益菌生，例如菊糖（菊苣纖維）、果寡醣（FOS）、甘露寡醣（MOS）、洋車前子等，能夠幫助貓狗消化道健康。此外，使用天然具抗氧化效果的維生素C、維生素E取代人工防腐劑，幫助飼料維持新鮮狀態，並提供貓狗營養，更是一兼二顧的優秀選擇。
毛小孩的專業營養顧問－法米納
義大利獸醫師推薦的天然寵糧法米納，全系列食材採用義大利放山雞肉、放牧野豬肉、紐西蘭草飼羊肉、歐洲鹿肉、鵪鶉肉、鴨肉與北歐現捕鯡魚、鱈魚等脫水乾燥肉類與新鮮肉塊製成，多種肉品來源符合貓狗的喜好與體質。以天然頂級無穀貓糧系列GC2全齡貓雞肉石榴配方為例，主成份中去骨雞肉佔30%，脫水雞肉佔28%，動物性蛋白質比例最高可達98%；營養分析中粗蛋白質44%，碳水化合物僅17.7%，擁有極高蛋白質，極低碳水化合物比例。
法米納也推出以低升糖、低敏、安全無基改的燕麥、斯佩爾特小麥作為碳水化合物來源的低穀系列；Omega-3脂肪酸含量最高的海洋系列；高纖高抗氧的南瓜無穀系列；加強腸胃、皮毛、體態、泌尿道保健的藜麥無穀機能系列；以及堅持不採用殘忍動物實驗，世界第一支以新鮮原肉塊製作、完整學術研究與科學實證功效的獸醫處方系列等六大系列，供全球各地犬貓家長選擇。
法米納全系列皆選用高品質的鯡魚油、雞脂肪，Omega脂肪酸Omega6:Omega3比例5:1以內；依各系列配方營養完整性，添加石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、菊糖、果寡醣、甘露寡醣、薑黃、牛磺酸、左旋肉鹼、葡萄糖胺、軟骨素等健康食材與營養素；法米納更特別使用礦物質與胺基酸結合的「螯合營養素」，比一般常見的無機型態礦物質更容易被吸收；並以綠茶萃取物、迷迭香萃取物、維生素E等天然抗氧化劑保存，不添加人工防腐劑，貓貓狗狗吃得安全又安心。
製程上，「雙螺桿擠出技術」大幅提昇飼料的消化率，「真空鍍膜技術」將油脂與營養鎖在飼料內提升營養價值，加上避免氧化的「充氮調氣保鮮」、「即時生產」，都是讓飼料營養能被保存更好更久的關鍵。法米納以60年的經驗與專業團隊，用優良的食材與優秀製程製作貓狗飼料，不僅完美符合犬貓營養需求，更擁有絕佳的適口性，獲得國際知名期刊高度評價與肯定，Dog Food Advisior（DFA）五星滿分評鑑，Truth About Pet Food 優質推薦，The Whole Dog Journal（WDJ）每年最佳推薦品牌更是連年榜上有名。
為毛小孩家人選擇合適的飼料，其實一點都不難，掌握四大挑選重點，看清標示、挑對原料，做好「食」的功課，就能幫貓狗選到最佳飼料，毛小孩營養充足、身體更健康，一起享受更多的美好時光！