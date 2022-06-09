Maverick、Iceman、Wolfman⋯⋯《捍衛戰士》最不真實的部份，就是角色的無線電呼號「太酷了」
我們想讓你知道的是
曾經在某個戰鬥機飛行員的訪問影片裡聽到，他覺得《捍衛戰士》最不真實的部份其實是角色的無線電呼號「太酷了」。真實的呼號（callsign）大多會跟飛行員幹過的蠢事有關，不然就是在開他們名字的玩笑。
曾經在某個戰鬥機飛行員的訪問影片裡聽到，他覺得《捍衛戰士》最不真實的部份其實是角色的無線電呼號「太酷了」：Maverick獨行俠、Iceman冰人、Wolfman狼人⋯⋯。真實的呼號（callsign）大多會跟飛行員幹過的蠢事有關，不然就是在開他們名字的玩笑。
有某個網站收集了很多真實的無線電呼號，以及背後的故事。以下是幾個我比較喜歡的：
- Lube（潤滑劑）
這飛行員的本名縮寫是K.Y。
- Alphabet（字母）
本名叫做Varsonofy Krestovozdvizhensky。因為單位裡沒有人知道怎麼唸，所以乾脆叫他「字母」。
- Bambi（小鹿斑比）
某次降落時意外輾死一隻懷孕的母鹿。
- Berlin（柏林）
在地面滑行時讓飛機撞到圍牆。
- Vincent
法文「vingt centimètres」的縮寫，意思是20公分。因為這飛行員有全飛行學校最大的XX。
- Drone（無人機）
中隊裡第一個女性飛行員，所以她飛的戰鬥機都算是「unmanned aircraft」無（男）人機。
- Emu（鴯鶓）
一種又醜又不會飛的鳥。
- Excel
在飛行學校時期熱愛使用excel作筆記。
- Gucci
曾經在酒吧裡醉到不小心吐在某個女生的Gucci包裡。
- Handsome
據說是全空軍最醜的飛行員。
- Moe Lester（molester，性騷擾者）
駐紮韓國的時候不小心搭訕到未成年韓國女生。
- Pampers（幫寶適）
F-14後座武器官，曾經不小心在機上閃尿。
- Rambo（藍波）
全中隊最瘦小的飛行員。
- Snocone（snow cone美式剉冰）
因為這個飛行員說他想要用捍衛戰士裡面的Iceman當呼號。
- Thor（雷神索爾）
修東西的時候不小心用鐵鎚敲到自己的拇指，而且整個過程被地勤人員目擊。
最後是我的個人最愛：
- Frodo（佛羅多）
在拉斯維加斯一間脫衣舞孃俱樂部裡面弄丟了自己的訂婚戒指。
本文經Gordon Chiu授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day資訊安全線上研討會獲得解答。
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