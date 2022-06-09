Maverick、Iceman、Wolfman⋯⋯《捍衛戰士》最不真實的部份，就是角色的無線電呼號「太酷了」

文：Gordon Chiu

曾經在某個戰鬥機飛行員的訪問影片裡聽到，他覺得《捍衛戰士》最不真實的部份其實是角色的無線電呼號「太酷了」：Maverick獨行俠、Iceman冰人、Wolfman狼人⋯⋯。真實的呼號（callsign）大多會跟飛行員幹過的蠢事有關，不然就是在開他們名字的玩笑。

有某個網站收集了很多真實的無線電呼號，以及背後的故事。以下是幾個我比較喜歡的：

Lube（潤滑劑）

這飛行員的本名縮寫是K.Y。

Alphabet（字母）

本名叫做Varsonofy Krestovozdvizhensky。因為單位裡沒有人知道怎麼唸，所以乾脆叫他「字母」。

Bambi（小鹿斑比）

某次降落時意外輾死一隻懷孕的母鹿。

Berlin（柏林）

在地面滑行時讓飛機撞到圍牆。

Vincent

法文「vingt centimètres」的縮寫，意思是20公分。因為這飛行員有全飛行學校最大的XX。

Drone（無人機）

中隊裡第一個女性飛行員，所以她飛的戰鬥機都算是「unmanned aircraft」無（男）人機。

Emu（鴯鶓）

一種又醜又不會飛的鳥。

Excel

在飛行學校時期熱愛使用excel作筆記。

Gucci

曾經在酒吧裡醉到不小心吐在某個女生的Gucci包裡。

Handsome

據說是全空軍最醜的飛行員。

Moe Lester（molester，性騷擾者）

駐紮韓國的時候不小心搭訕到未成年韓國女生。

Pampers（幫寶適）

F-14後座武器官，曾經不小心在機上閃尿。

Rambo（藍波）

全中隊最瘦小的飛行員。

Snocone（snow cone美式剉冰）

因為這個飛行員說他想要用捍衛戰士裡面的Iceman當呼號。

Thor（雷神索爾）

修東西的時候不小心用鐵鎚敲到自己的拇指，而且整個過程被地勤人員目擊。

最後是我的個人最愛：

Frodo（佛羅多）

在拉斯維加斯一間脫衣舞孃俱樂部裡面弄丟了自己的訂婚戒指。

本文經Gordon Chiu授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航