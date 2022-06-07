普亭拉攏中國不再反對「中吉烏鐵路」，北京卻配合西方「航空制裁」俄羅斯
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許多觀察家都認為北京期待經由美國與北約之手削弱俄羅斯的影響力，或者在戰爭中火中取栗擷取更多的好處，累積對俄國的議價籌碼，從修建鐵路與禁止沒收飛機入境大抵看出事態的發展。
根據外媒近日報導，吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）5月30日接受吉爾吉斯國家通訊社《卡巴新聞社》（Kabar）訪問時稱，他向俄羅斯總統普亭解釋吉國需要「中吉烏鐵路」就像需要「空氣和水」後，莫斯科表示如果需要就可以建造，不再持反對的立場。觀察家指出，這是俄羅斯的妥協之道，目的在於換取中國在政治上的支持以及經濟奧援，特別在戰事進入到僵持與消耗的階段。
中國在1997年時，就已經提出中吉烏鐵路計畫，中國同時與吉爾吉斯、烏茲別克簽署備忘錄。從北京的角度思考，中吉烏鐵路是推動一帶一路的重要項目，中國希望中吉烏鐵路成為中國到歐洲、中東的最短貨運路線。
依照規劃，中吉烏鐵路全長約523公里，其中包括中國境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克境內約50公里。根據規劃，項目擬從新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯的卡拉蘇，到達烏茲別克的安集延。據報烏茲別克官員曾表示，鐵路建成後將是從中國運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程將縮短900公里，時間節省七至八天。
深入觀察，這條鐵路對中國來說，兼具外交、戰略、地緣政治、交通運輸、能源安全等多重意義，因此被北京視為是外交工作重點所在。
《新華社》即指出，中吉烏鐵路是「一帶一路」建設的重要組成部分，它是構成中國與歐洲之間鐵路運輸新通道不可或缺的組成部分，它也是中國通往非洲大陸的橋樑。
此鐵路建成，將完善新亞歐大陸橋南部通路，形成東亞、東南亞通往中亞、西亞和北非、南歐的便捷運輸通道，進一步拓寬新亞歐大陸橋的運輸範圍，提高新亞歐大陸橋在國際運輸中的地位。它還將改變整個中國西部的交通格局，加快西部大開發的步伐，有利於中亞、裏海石油的開發和利用，對開闢中國新的石油進口源，調整國家能源發展戰略，具重要意義。
為了實踐該鐵路的戰略與經濟利益，中國更積極推動雙邊關係。中國是吉爾吉斯最大的貿易伙伴和投資來源國，也因此吉爾吉斯是最早支持，並積極參加一帶一路建設的國家之一。而且就戰略地位而言，吉爾吉斯也希望藉由中吉烏鐵路，改善地處中亞內陸的地理劣勢。
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