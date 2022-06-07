普亭拉攏中國不再反對「中吉烏鐵路」，北京卻配合西方「航空制裁」俄羅斯

根據外媒近日報導，吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）5月30日接受吉爾吉斯國家通訊社《卡巴新聞社》（Kabar）訪問時稱，他向俄羅斯總統普亭解釋吉國需要「中吉烏鐵路」就像需要「空氣和水」後，莫斯科表示如果需要就可以建造，不再持反對的立場。觀察家指出，這是俄羅斯的妥協之道，目的在於換取中國在政治上的支持以及經濟奧援，特別在戰事進入到僵持與消耗的階段。

中國在1997年時，就已經提出中吉烏鐵路計畫，中國同時與吉爾吉斯、烏茲別克簽署備忘錄。從北京的角度思考，中吉烏鐵路是推動一帶一路的重要項目，中國希望中吉烏鐵路成為中國到歐洲、中東的最短貨運路線。

依照規劃，中吉烏鐵路全長約523公里，其中包括中國境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克境內約50公里。根據規劃，項目擬從新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯的卡拉蘇，到達烏茲別克的安集延。據報烏茲別克官員曾表示，鐵路建成後將是從中國運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程將縮短900公里，時間節省七至八天。

深入觀察，這條鐵路對中國來說，兼具外交、戰略、地緣政治、交通運輸、能源安全等多重意義，因此被北京視為是外交工作重點所在。

《新華社》即指出，中吉烏鐵路是「一帶一路」建設的重要組成部分，它是構成中國與歐洲之間鐵路運輸新通道不可或缺的組成部分，它也是中國通往非洲大陸的橋樑。

此鐵路建成，將完善新亞歐大陸橋南部通路，形成東亞、東南亞通往中亞、西亞和北非、南歐的便捷運輸通道，進一步拓寬新亞歐大陸橋的運輸範圍，提高新亞歐大陸橋在國際運輸中的地位。它還將改變整個中國西部的交通格局，加快西部大開發的步伐，有利於中亞、裏海石油的開發和利用，對開闢中國新的石油進口源，調整國家能源發展戰略，具重要意義。

為了實踐該鐵路的戰略與經濟利益，中國更積極推動雙邊關係。中國是吉爾吉斯最大的貿易伙伴和投資來源國，也因此吉爾吉斯是最早支持，並積極參加一帶一路建設的國家之一。而且就戰略地位而言，吉爾吉斯也希望藉由中吉烏鐵路，改善地處中亞內陸的地理劣勢。