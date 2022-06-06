奈及利亞天主教堂遭攜帶炸藥的槍手攻擊，至少50名信徒喪生

（中央社）西非國家奈及利亞當局表示，南部翁多州（Ondo）的一座天主教堂，昨（5）日遭到多名攜帶炸藥的槍手攻擊，造成至少50名信徒身亡，另有多人受傷。

《法新社》報導，這次罕見攻擊事件發生在奧沃鎮（Owo）的聖方濟天主教堂（St. Francis Catholic Church），當時教堂內正進行晨禱。

事發後，教宗方濟各發布聲明說，他在慶祝五旬節（Pentecost）期間獲悉奈國「數十名信徒喪生」，其中包括多名兒童。

聲明稱，「事件細節仍待釐清，教宗正為受害者和奈及利亞祈禱。」

目前尚無任何組織出面承認犯案；攻擊動機和確切死亡人數也尚待調查。

奈國總統布哈里（Muhammadu Buhari）譴責，這是一起「針對信徒、令人髮指的殺戮案件。」

Photo Credit：AP / 達志影像

翁多州警局發言人奧登拉米（Ibukun Odunlami）則稱，槍手利用炸藥攻擊教堂，造成許多信徒身亡。

一名目擊者告訴《法新社》，至少20名信徒在攻擊中喪生，事發當時「我經過那裡，聽到教堂內傳出巨大爆炸聲與槍聲」，且他看到教堂內至少有5名槍手，之後他因害怕而逃離現場。

一般來說，在翁多州和西南部其他地區，槍支暴力和炸彈攻擊事件相當罕見。不過，在奈國東北部，軍方正設法敉平長達12年的聖戰份子叛亂；西北部有幫派鬥爭；東南部則有分離主義份子作亂。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺