「火化之亂」國民黨團要求制定標準，陳時中：確診火化規範未變，協商如何讓家屬見最後一面

對「火化之亂」表達譴責，國民黨團要求制定確診遺體火化時間標準

（中央社）確診死亡遺體火化時間引發討論，國民黨團總召曾銘宗昨（5）日表示，遺體倉促火化，讓許多家屬無法見親人最後一面。要求指揮中心重新規定清楚火化時間，以利民眾及殯葬業者遵循，也為確診死亡者留下最後的尊嚴。

確診死亡遺體火化時間引發討論，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲等人昨天在立法院召開記者會，要求衛福部必須對外說清楚。

曾銘宗表示，中央疫情指揮中心規定遺體火化的時間規定不清楚，引發「火化之亂」。衛福部長陳時中日前表示，現行規定「COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診死亡須於24小時內通報，遺體須盡快火化，並未規定須於24小時內火化」，已引發重大爭議。

曾銘宗指出，指揮中心副指揮官陳宗彥早於去（2021）年6月8日表示，「殯葬業者做好防護降低風險，遺體24小時內火化。」顯然一個指揮中心前後有二種講法，陳時中打臉陳宗彥，難怪殯葬業者批評朝令夕改，無法執行。

曾銘宗表示，過去兩年半來，實務操作上引發最大爭議的是遺體倉促火化，家屬無從做好後事準備，送家人最後一程，甚至造成許多家屬無法見親人最後一面，留下終生遺憾。

他指出，國民黨團對「火化之亂」表達譴責，並要求指揮中心重新規定清楚，遺體火化的時間，以利民眾及殯葬業者遵循，也為確診死亡者留下最後的尊嚴。

與會的副書記長鄭正鈐指出，衛福部在2020年就已公告將COVID-19歸為第五類傳染病，對於遺體處置須在24小時內火化，指揮中心也在同年2月23日發函給中華民國醫師公會聯合會，要求必須依傳染病防治法規定「遺體應於中央主管機關公告之期限內入殮並火化」，為何現在突然改變作法？陳時中依舊沒說清楚，之前所公告的公函，是否還算數。

副書記長洪孟楷表示，2012年衛福部官網上公告「第五類傳染病必須在24小時內入殮或火化」，民進黨政府有做過修正、修訂公告嗎？不是該以當初的公告為準嗎？民進黨政府把規定訂清楚有這麼困難嗎？現在又說不需要24小時火化，讓家屬、業者無所適從。

陳時中：確診火化規範未變，協商如何讓家屬見最後一面

（中央社）確診死亡個案火化爭議，指揮中心指揮官陳時中昨天重申，規範未變過，即使同列第五類，不同傳染病有不一樣處理，議題重點是家人想見最後一面，將儘速找殯葬業協商。

COVID-19自2020年1月15日新列為第五類法定傳染病，於發現個案後需在24小時內報告當地主管機關，對於確診屍體應火化或報請地方主管機關核准後深埋。COVID-19不同於伊波拉病毒感染等6項第五類傳染病，無24小時內入殮並火化要求。

國民黨團昨天在立法院舉行記者會，認為遺體倉促火化，讓許多家屬無法見親人最後一面，更指出指揮中心副指揮官陳宗彥去（2020）年6月8日曾提及，殯葬業者做好防護降低風險，遺體24小時內火化。指揮中心前後有二種講法，才會讓業者批評朝令夕改，無法執行。

對此，陳時中下午在疫情記者會中重申，自COVID-19列入第五類法定傳染病後，指揮中心對於確診屍體火化說法都是一樣的，過去到現在都是一樣的態度，確診遺體火化議題去年5月26日發生過同樣爭議，當初也有行文說明。

事實上，COVID-19疫情爆發兩年半以來，火化議題已多次被討論，甚至早在國內首例死亡個案遺體火化處理，就已被質疑遺體未在24小時內火化。當初在「疫情報導」第38卷第3期「首例死亡個案遺體火化處理報告」已說明，這名個案2020年2月15日死亡，2月17日中午火化，是符合法定要求。

今年火化議題再次釀風波，陳時中認為，相關抨擊是「沒有把重點弄對」，重點是家屬想見最後一面，但指揮中心去年6月8日已經講得很清楚，遺體裝入屍袋、雙層密封後就不能打開，等到家屬要看，擔心有病毒的氣體外洩，當初制定相關規定，顧及殯葬業擔心風險。

針對外界要求指揮中心重新規定清楚火化時間，以利民眾及殯葬業者遵循，也為確診死亡者留下最後的尊嚴，陳時中說，COVID-19病毒已出現兩年多，專家對這個新興病毒了解更多，將儘速找殯葬業協商，找出保障業者安全，同時滿足家屬見最後一面的方法，達到兩全其美。

家屬欲道別確診亡者，北市曝難處：存放空間不足

《工商時報》報導，新北市殯葬公會理事長吳孟宗表示，許多家屬看到報導後都會覺得不用24小時火化，紛紛反應「現在遺體可不可以晚一點燒掉，完整處理後事」、「那麼快燒掉感覺會對不起家人」、「可不可以等居隔出來再見一面」。不過依據傳染病防治法，確診遺體必須盡快處理，根本不可能冰存、妝化，只能勸說家屬遵照規定。

（中央社）確診亡者須盡速火化的規定引發關注，台北市殯葬處昨天說明，理解也同理家屬好好道別的需求，但除了染疫亡者依法不得寄存、入殮外，最大的困難還是找不到暫存的空間。

COVID-19疫情處於高原期，累計死亡截至4日已有2815人，中央流行疫情指揮中心建議入殮封棺後逕送火化場火化的指引因此掀起討論。

家中經營殯葬業的民進黨台北市議員參選人陳聖文接受媒體電訪指出，這樣的規定的確導致實務上會出現身亡後24小時內就被火化的狀況，曾有家屬因為還在居家隔離期間，無法送長輩最後一程，造成很多遺憾，有些不通人性。