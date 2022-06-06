烏克蘭在北頓內次克展開反攻，馬克宏稱「絕不能羞辱俄國」才有利談判
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烏克蘭東部盧漢斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）5日表示，俄軍一度控制北頓內次克市7成，「但在過去兩天，他們被逼退，該市現在差不多被一分為二。」
（中央社）俄羅斯部隊現正集中攻擊烏克蘭東部工業城市北頓內次克（Sievierodonetsk），發動開戰以來最大的地面戰之一，烏克蘭官員稱守軍在當地取得進展。與此同時，恢復平靜數週的首都基輔（Kyiv）又遭俄軍攻擊。
北頓內次克守軍有進展，但市長坦言情勢緊張複雜
烏克蘭東部盧漢斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）5日表示，俄軍一度控制北頓內次克市7成，「但在過去兩天，他們被逼退，該市現在差不多被一分為二。」
英國國防部5日表示，過去24小時烏軍的反擊有可能削弱俄軍先前取得的行動動力。
北頓內次克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）4日則告訴國家電視台，當地缺乏糧食、燃料和藥品。他說：「情勢很緊張也很複雜，我們的部隊正竭盡全力將敵人趕出城。」
基輔再傳爆炸聲響，俄稱毀歐洲援烏車輛
俄羅斯放棄攻擊基輔、聚焦打擊烏東後，基輔近數週來恢復相對平靜。但幾起爆炸5日早上震撼了這座城市。
俄羅斯國防部指出，俄軍空襲基輔郊區，擊毀由歐洲國家提供的一些戰車和其他裝甲車輛。烏克蘭官員說至少1人受傷住院，無人死亡。
烏克蘭國家核電公司（Energoatom）則表示，一枚俄羅斯巡弋飛彈5日上午以「極低」高度飛越皮夫登努克蘭斯卡電廠（Pivdennoukrainska，又稱烏克蘭南部核電廠），「很可能朝著基輔方向飛去」。
西班牙加強軍援烏克蘭，普亭警告西方勿供長程火箭
西班牙「國家報」（El Pais）5日引述政府內部知情人士報導，西班牙將供應防空飛彈和豹型戰車（Leopard）給烏克蘭，加強軍援烏國。
西班牙也會訓練烏克蘭軍隊如何使用戰車，訓練地點在拉脫維亞。西班牙軍方在北大西洋公約組織（NATO）「增強前沿駐軍」（Enhanced Forward Presence）行動架構下，在拉脫維亞部署500名軍人。
另外，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）警告西方國家，倘若美國供應基輔長程火箭，莫斯科將猛烈攻打烏克蘭更多目標。
烏克蘭一直尋求西方國家提供「多管火箭系統」（Multiple Launch Rocket System, MLRS），諸如M270和M142「海馬士多管火箭系統」（HIMARS），以打擊俄羅斯軍隊後方的部隊和軍火庫存。
馬克宏籲勿辱俄國挨批，烏官員稱現在談判無意義
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在地區報紙4日刊登的專訪中，指稱「我們絕不能羞辱俄羅斯，如此在衝突結束後，我們才有可能透過外交手段尋求出口。我深信法國必能扮演居中調解的角色。」
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitro Kuleba）駁斥馬克宏的說法，表示此舉只會羞辱法國。
烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則就馬克宏提議調解一事表示，在烏克蘭取得所有承諾的武器、加強其陣勢並將俄軍「盡可能推回到烏克蘭邊界」之前，「進行談判沒有意義」。
波羅的海演習登場，美參謀首長力挺瑞典芬蘭入北約
美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）上將4日表示，瑞典和芬蘭尋求加入北大西洋公約組織（NATO），美國決定力挺這兩個北歐國家申請加入北約。
麥利在北約年度波羅的海海軍聯合軍演登場前說：「我們美國和其他北約國家在這項演習中，展現與芬蘭和瑞典團結一致至關重要。」他並提到，瑞典、芬蘭入北約將使俄國陷入軍事劣勢。
年度海軍聯合演習「波羅的海行動2022年」（Baltops 22）預定6月5日至17日舉行，將有14個北約國家以及瑞典和芬蘭共同參與，今年將在俄羅斯入侵烏克蘭陰影下登場。
美准委內瑞拉石油入歐洲，德國購買天然氣成本增加
知情人士表示，義大利石油集團埃尼（Eni SpA）與西班牙力豹仕集團（Repsol SA）下（7）月可開始運送委內瑞拉的石油到歐洲，以填補俄羅斯原油的缺口。華府兩年前加強制裁委內瑞拉後，這種以油抵債的交換計畫暫停，如今即將重啟。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）4日則表示，西方國家施加制裁，不會影響到俄羅斯的石油出口，並預測今年能源出口獲利將會大增。
另外，德國媒體引述業界人士報導，俄羅斯制裁德企Gazprom Germania及其子公司，可能使德國納稅人和天然氣用戶一年得多花50億歐元（約新台幣1574億元）來購買替代天然氣。
波蘭球后斯威雅蒂法網奪冠，激動為烏打氣
世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）4日拿下生涯第2座法國網球公開賽女單冠軍後，情緒激動的要「烏克蘭保持堅強」，這樣的和平訴求，讓在場觀眾紛紛起身為她鼓掌。
來自波蘭的斯威雅蒂4日賽後說：「我想對烏克蘭說些什麼，保持堅強，因為戰爭尚未平息。」她在這次法網期間，帽子始終都別上一條烏克蘭國旗色的緞帶。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。