美國商務部長：華府研擬取消川普時期對中關稅，以緩解通膨壓力

文：德國之聲中文網（路透社、CNBC）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）週日（6月5日）表示，美國總統拜登（Joe Biden）已要求他的團隊研究，取消部分美國前總統川普（Donald Trump）對中國進口商品施加的關稅，以應對當前的高通膨。

雷蒙多5日接受美國有線電視CNN訪問時表示：「我們正在研究這個問題。事實上，總統已經要求他的團隊分析這個問題。因此，我們正在為他做這件事，他將不得不做出這個決定。」

她指出，衡量取消對家庭用品、自行車等產品施加的關稅可能是有意義的。不過，雷蒙多說美國政府已經決定保留一些對進口鋼鐵和鋁的關稅，以保護美國的工人和鋼鐵產業。

此前，拜登曾表示，他正在考慮取消川普在2018年和2019年對價值數千億美元的中國商品徵收的部分關稅，該批關稅導致世界上兩個最大的經濟體之間發生激烈的貿易戰。中國也一直在重申，降低關稅將為美國消費者削減成本。

上個月，美國商業媒體CNBC在報導中稱，削弱川普時期對中國商品徵收的關稅，將在多大程度上降低通膨，仍是許多經濟學家爭論的問題。但許多人認為，放寬或完全取消對華懲罰關稅，已是白宮可動用的少數選擇之一。

面對40年來最嚴重的通膨問題，美國總統拜登上個月在一場全國演說中表示，他理解美國人的困境，並正和美國聯準會（Fed）共同努力解決問題。拜登當時說，造成美國通膨飆升的主因是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、全球供應鏈問題和俄烏戰爭。

然而，共和黨與部分經濟學家認為，拜登及民主黨野心勃勃的經濟策政策——包含去年高達數兆美元的新冠援助計劃以及拜登簽署的兩黨基礎設施法——也助長了通膨。

美國商務部長雷蒙多5日接受CNN訪問時，不同意拜登政府提出的新冠援助計畫，是導致美國高通膨的說法。

晶片短缺恐延續至2024

此外，雷蒙多在接受CNN訪問時還提到，她覺得目前的半導體晶片短缺問題可能會持續到2024年。她說：「我們有一個解決半導體晶片短缺的方案，但美國國會需要採取行動，通過《晶片法案》。我不知道他們為什麼仍在拖延。」

美國聯邦眾議院和參議院已於去（2021）年6月及今年2月，陸續通過不同版本的《晶片法案》（CHIPS Act）。該法案預計提供520億美元補貼晶片製造商在美國研發、設計和生產晶片。法案獲得跨黨派議員支持，但兩院仍在協商法案方面有歧見。路透社5月曾報導，要達成最終協議可能仍需要數個月。

晶片的持續短缺已經嚴重擾亂了全球汽車和電子產業，迫使部分公司減產。美國商務部長雷蒙多稱，提高晶片產量已是「國家安全問題」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀