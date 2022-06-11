在「我」不在的時代：三部紀錄片透過身體經驗切入，探問女性身份與社會關係
我們想讓你知道的是
第十三屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）單元「台灣切片｜真實的呢喃：1990s以降的女性私電影」中，三部電影《是你嗎》、《血日記》、《The River》均以女性身體、身體經驗切入，在其上照見他者的眼光，探問女性身份、女體與社會的關係，紀實中獨特的「女性時間」、身體變化與疼痛亦被喚起。
文：Catherine
女人的時間是不朽的，而女人的身體是流動的。
她對著鏡子喃喃自語，反覆咬合著上下排牙齒，在「正常」與「歪斜」之間平衡著；而她拿出一片又一片的衛生棉、一包又一包的止痛藥，羅列並放於桌上；她則在流動的水中浮沈、曲身，她們或望向鏡頭，或以畫外音呢喃，第四道牆的螢幕身體被女性身體瓦解，於是「私」轉瞬為「公」——她們的故事，就是妳的故事。
第十三屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）單元「台灣切片｜真實的呢喃：1990s以降的女性私電影」中，三部電影《是你嗎》（Avoiding Vision，2010）、《血日記》（Bloody Words，2010）、《The River》（2016）均以女性身體、身體經驗切入，在其上照見他者的眼光，探問女性身份、女體與社會的關係，紀實中獨特的「女性時間」、身體變化與疼痛亦被喚起。
私以為，即便創作者均以「個人電影（personal cinema）」形式記錄，卻在電影形成、放映之際，達成一場私與公的辯證，使得「私電影」成為一種呢喃耳語，飄散迴盪於開放的空間中。
是我，也是妳：女性身體與身份
《是你嗎》從導演的個人生命經驗出發，是由她日常記錄的「素材海」中選取剪接而成的日記體影像，輔有數個受訪對象的片段畫面。第一顆鏡頭，我們看見女子（陳婉真）對著鏡子漱洗，漱洗畢她不斷咬合著上下排牙齒，刻意矯正著自己歪斜的下顎，由此我們便知，照見自我、自我觀照即是本片欲處理的母題。
不只此，無數顆鏡頭與場景中，導演都剪入了自己照鏡子的動作，時不時對著房間、浴室內的鏡子照；手術後拿著小圓鏡清理傷口；母親拿著攝影機拍醫院電梯中的鏡面；又或是拿著攝影機對著車窗玻璃、凸透鏡拍攝；甚是她直面鏡頭說話時，相機亦成能反射自己、觸發反身意識的媒介。
這些鏡子畫面的安排，在在提醒觀眾，陳婉真作為記錄者與參與者的身份，以及她對自我身份的疑惑與辯證。攝影機在《是你嗎》的存在感極高，意即，創作者有意識地讓「拍攝」成為她記錄生活的手段[2]，而觀影時，觀眾也總是清晰知道持著攝影機的人是誰，以及此刻的拍攝目的。
延伸前提出的，攝影機作為一面鏡子，當創作者有意識地使攝影機介入生活時，她對己身份的思辨也跟著被鑲入其中，透過紀實，她不斷讓自己與受訪者「照鏡子」地面對自我，而後叩問：「是你嗎」？
不只是陳婉真自己的正顎手術記錄，其他的受訪者也為其身份、外貌焦慮所苦，她們都曾是被社會忽視、被遮蔽的「醜惡」存在。因而在拍攝這些受訪者時，陳婉真多以特寫至大特寫鏡頭，聚焦這些女性身體上被嫌棄的部分，那是臂膀上的胎記、是法令紋上的突起黑痣、是隆起的乳房⋯⋯ 這些鏡頭的存在不只是使受訪者「照鏡子」的自我凝視，亦為讀者敞開了陰性凝視的視閾，自愛與厭惡，不再是父權社會的揀選與迴避，而是她們自己的選擇，是妳的選擇。
同樣地，在《血日記》中，導演江映青也以其紀實，直接地面對了長期「被迴避」的女性身體經驗，透過訪問身邊的女性親友，江映青在她們的話語中建立起月經之於女性的意義。與《是你嗎》一樣地，江映青從「what」的問題起始，但她不是問人的身份，而是問月經的「身份」、名稱——它是什麼？妳稱它什麼？它是妳的誰？
從古今中外的神話傳說，至各宗教的禁忌，江映青嘗試梳理女性月經、經血被污名化的傳統，電影穿插剪接女性對自身月經看法的受訪畫面，以及搭配一刀刀切開水果的畫面，敘述著這些污名化歷史的畫外音，因而被切開的水果就如同被置放於男性陽物中心傳統、「大寫歷史（HIStory）」中的女性身體，月經週期的到來，意味著不斷地被解剖與切割，在如是父權框架下，女體便是俎上之肉，是「被禁忌」的血腥。
而透過前述的兩種影像交叉剪接，我們看見江映青嘗試以《血日記》開啟外於父權傳統的女性書寫，以受訪女性的絮語平行抵抗那些污名，以女性群體（female community）的暢談，消解禁忌。《血日記》的日記，是關心女性身體經驗與切身感受的私密書寫。
而在《The River》中，導演同樣從女性身體切入，自身兼為參與者與記錄者，疊影、投影、膠卷實驗⋯⋯她透過媒材與身體的互動，記下懷孕至分娩的女性身體經驗，透過河流、羊水等流動的水之意象，我們看見女性生命力的涓流，導演混剪了水中的舞者、閃著粼粼波光的河水、以及女性身體、面部表情的變化，在不同的時空與物質疊映下，女性的身體、身份、與生命是綿延開展的。
「The river」，作為流動的水，作為鏡子一般反射、投映自我的流體，作為生命的初始，它在每一種舞動與介入中，形塑女性身體，形塑一段生命切片，擁抱被大寫歷史割裂、機械化、工具化的私密的女性身體經驗。
吳爾芙曾於《自己的房間》（A Room of One’s Own）中批評道：
多少世紀以來，女人只做了一面鏡子，有一種幻異而美妙的作用，將男人的影像加倍放大。
她所云的女人成為的鏡子，即是在男性陽物中心主義、「大寫歷史」下，「被透明」的女性群體和被扁平化的女性歷史，而在《是你嗎》、《血日記》、與《The River》中，影人們從自身的女性身體出發，走出吳爾芙筆下那面鏡子，成為立體的存在，並在回望入鏡中時，凝視自我，如《是你嗎》無數自我叩問；如《血日記》真正以「血」書下一段女性書寫；如《The River》中河光透明著，而顯影的女性孕肚與乳房，女性的影像此刻才是被加倍放大的。
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
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半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
本集節目為《馬力歐陪你喝一杯之工商星期二》系列，這是不定期在週二上架，由《馬力歐陪你喝一杯》與喜歡我們的贊助廠商共同推出的番外系列。不變的是，我們仍會以輕鬆有趣的方式，提供聽眾朋友有價值的精彩內容。而您的聆聽，能大大幫助《馬力歐陪你喝一杯》更長遠的走下去！