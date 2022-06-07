華郵：柬埔寨允北京秘密在雲壤海軍基地建海軍設施，助中共擴張區域影響力
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傳聞中國軍方將在暹羅灣（Gulf of Thailand）的柬埔寨雲壤海軍基地部署海軍設施，若如此，這將是中國繼非洲吉布地之後，在海外建設的第2座類似軍事基地，也是在極具戰略重要性的印度太平洋地區的第1座。
（中央社）「華盛頓郵報」引述西方官員的說法報導，中國正在柬埔寨秘密建造海軍設施，專供中國軍方使用，但兩國都否認有此事，還採取特別措施隱瞞這次行動。
透露消息的西方官員們基於事件敏感性都不願具名，他們說，中國軍方的部署將在暹羅灣（Gulf of Thailand）的柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）北部，預定本週舉辦動土典禮。
官員說，中國在柬埔寨建造海軍基地，是北京當局打造全球軍事設施網絡的戰略一環，目的是支持中國成為世界真正強權的願望。
這將是中國繼非洲吉布地之後，在海外建設的第2座類似軍事基地，也是在極具戰略重要性的印度太平洋地區的第1座。
官員及分析師說，在南海西邊擁有一處能容納大型海軍船艦的設施，對中國擴張區域影響力的野心來說非常重要，也將加強中國在東南亞重要海上航道周圍的存在感。
一名西方官員說：「我們認為，印太地區在中國領導階層眼中是重要一隅，他們把印太地區視為中國合法且具有歷史淵源的勢力範圍。」
他還說，北京當局希望這個地區「不願或沒能力挑戰中國的核心利益」；中國認為透過外交、經濟、軍事上的脅迫、懲罰和利誘，可以讓其他國家屈服於自己的利益。
這名官員表示：「實質上，中國想要變得強大，以使區域向中國領導階層讓步，而不是面對（不從的）後果。」
「華爾街日報」2019年曾引述美國及盟國知情官員說法報導，中國已簽署秘密協議，好讓中國軍隊使用這座基地。中國和柬埔寨都駁斥這項報導。
然而，一名在北京的中國官員上週末向華郵證實，中國軍方將使用「一部分基地」。這名官員否認這部分基地「專供」中國軍方使用，聲稱科學家也會共用。官員還說，中國未涉及柬埔寨所用基地的任何活動。
這名官員表示，會有中國官員出席預定9日舉行的動土典禮；中國駐柬大使也會到場。
柬埔寨駐美大使館被要求置評時透過聲明說，使館「極不同意報導內容和意義，因為這是毫無根據的指控，動機是負面呈現柬埔寨的形象」。
聲明還提到，柬埔寨「堅定遵守」國家憲法，而憲法並不允許國土上有外國軍事基地或部署，「基地翻新工程只是為了加強柬埔寨海軍保護海洋權益完整性、打擊非法捕魚等海上犯罪的能力」。
中國外交部則未予置評。
西方官員們預期在動土典禮上會有人承認中國參與資助及建造雲壤海軍基地的擴建工程，但不會承認供中國人民解放軍使用的計畫。
第2名官員表示，擴建計畫於2020年敲定，重要的是，內容提到中國軍方「在基地北部有專用權，但他們的存在要保持隱密」。
這名官員說：「隨著時間過去，我們看到的是很清楚一致的模式，即試圖模糊、隱藏最終目標和中國軍方參與的程度。這裡的關鍵是（中國人民解放軍的）設施專用權，以及在他國單方面擁有軍事基地。」
這名官員表示，圍繞在這座軍事基地的秘密似乎主要是因為柬埔寨對國內出現反對聲音的敏感和擔憂。
官員還說，柬國國內對於外國軍事基地進駐有很強烈的反對聲音，因為憲法禁止外國軍隊駐紮國內。柬埔寨今年作為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席，亟欲避免被認為是中國的「棋子」。
新美國安全中心（Center for a New American Security）執行長方登（Richard Fontaine）認為，中國遠遠無法與美國在全球部署的軍事基地網絡匹敵，這是美國軍事和戰略上的一大優勢。但他也說，在柬埔寨設立基地，能給中國一種原本在區域內沒有的軍事投射能力。
美國企業研究所（American Enterprise Institute）臨時研究員塞耶茲（Eric Sayers）說，中國在柬埔寨秘密建造基地，像是在重演2015年開始在南沙群島開墾及軍事化的劇本。塞耶茲曾任美國印太司令部顧問。
他說：「一開始不動聲色，北京聲稱在珊瑚礁和環礁上建造人工島嶼是基於和平目的，並承諾不會用於軍事用途。然後在早已來不及的時候，我們就看到永久且不可逆的軍事化跡象。」
塞耶茲說，他預期在索羅門群島也會出現這樣的趨勢。這個太平洋島國近期剛與中國簽署了安全協議，但雙方都未公布內容。
根據洩露的文本，中國將可派遣武裝警察和軍事人員到索羅門群島協助維持秩序。索國政府否認這會導致中國得以在當地建設軍事基地。
但西方官員們對此深表懷疑。第3名西方官員說：「有證據顯示，中國正制定計畫，並已派遣技術團隊到索羅門群島探索基地設施的可能性，而這與政府曾向盟國做出的一些保證有所矛盾。」
延伸閱讀：
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，不能只是仰賴資訊團隊，醫生必須要自行了解哪些關鍵數據是必要的。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓影像直接上傳到所謂的中心電腦，應該就會大當機。
高速運算（HPC）要執行的重點是協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣的運用是多個中型運算的核心，再彼此協作運用，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。