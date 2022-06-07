華郵：柬埔寨允北京秘密在雲壤海軍基地建海軍設施，助中共擴張區域影響力

（中央社）「華盛頓郵報」引述西方官員的說法報導，中國正在柬埔寨秘密建造海軍設施，專供中國軍方使用，但兩國都否認有此事，還採取特別措施隱瞞這次行動。

透露消息的西方官員們基於事件敏感性都不願具名，他們說，中國軍方的部署將在暹羅灣（Gulf of Thailand）的柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）北部，預定本週舉辦動土典禮。

官員說，中國在柬埔寨建造海軍基地，是北京當局打造全球軍事設施網絡的戰略一環，目的是支持中國成為世界真正強權的願望。

During June 6 briefing, @StateDeptSpox says, in reference to reported construction projects at Ream Naval Base, that Cambodians & ASEAN would benefit from transparency from China.



Full excerpt related to Cambodia & the People's Republic of China (PRC).https://t.co/QJpq1QmOuX pic.twitter.com/W4kK36yQV5 — US Mission to ASEAN (@USMission2ASEAN) June 7, 2022

這將是中國繼非洲吉布地之後，在海外建設的第2座類似軍事基地，也是在極具戰略重要性的印度太平洋地區的第1座。

官員及分析師說，在南海西邊擁有一處能容納大型海軍船艦的設施，對中國擴張區域影響力的野心來說非常重要，也將加強中國在東南亞重要海上航道周圍的存在感。

一名西方官員說：「我們認為，印太地區在中國領導階層眼中是重要一隅，他們把印太地區視為中國合法且具有歷史淵源的勢力範圍。」

他還說，北京當局希望這個地區「不願或沒能力挑戰中國的核心利益」；中國認為透過外交、經濟、軍事上的脅迫、懲罰和利誘，可以讓其他國家屈服於自己的利益。

這名官員表示：「實質上，中國想要變得強大，以使區域向中國領導階層讓步，而不是面對（不從的）後果。」

「華爾街日報」2019年曾引述美國及盟國知情官員說法報導，中國已簽署秘密協議，好讓中國軍隊使用這座基地。中國和柬埔寨都駁斥這項報導。

然而，一名在北京的中國官員上週末向華郵證實，中國軍方將使用「一部分基地」。這名官員否認這部分基地「專供」中國軍方使用，聲稱科學家也會共用。官員還說，中國未涉及柬埔寨所用基地的任何活動。

這名官員表示，會有中國官員出席預定9日舉行的動土典禮；中國駐柬大使也會到場。

柬埔寨駐美大使館被要求置評時透過聲明說，使館「極不同意報導內容和意義，因為這是毫無根據的指控，動機是負面呈現柬埔寨的形象」。

聲明還提到，柬埔寨「堅定遵守」國家憲法，而憲法並不允許國土上有外國軍事基地或部署，「基地翻新工程只是為了加強柬埔寨海軍保護海洋權益完整性、打擊非法捕魚等海上犯罪的能力」。

中國外交部則未予置評。

China is aggressively building a network of naval bases around the world…



🔻 Cambodia’s Ream Naval Base (from The Washington Post) pic.twitter.com/GvSUELgvN6 — Byron Wan (@Byron_Wan) June 6, 2022

西方官員們預期在動土典禮上會有人承認中國參與資助及建造雲壤海軍基地的擴建工程，但不會承認供中國人民解放軍使用的計畫。

第2名官員表示，擴建計畫於2020年敲定，重要的是，內容提到中國軍方「在基地北部有專用權，但他們的存在要保持隱密」。

這名官員說：「隨著時間過去，我們看到的是很清楚一致的模式，即試圖模糊、隱藏最終目標和中國軍方參與的程度。這裡的關鍵是（中國人民解放軍的）設施專用權，以及在他國單方面擁有軍事基地。」

這名官員表示，圍繞在這座軍事基地的秘密似乎主要是因為柬埔寨對國內出現反對聲音的敏感和擔憂。

官員還說，柬國國內對於外國軍事基地進駐有很強烈的反對聲音，因為憲法禁止外國軍隊駐紮國內。柬埔寨今年作為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席，亟欲避免被認為是中國的「棋子」。

新美國安全中心（Center for a New American Security）執行長方登（Richard Fontaine）認為，中國遠遠無法與美國在全球部署的軍事基地網絡匹敵，這是美國軍事和戰略上的一大優勢。但他也說，在柬埔寨設立基地，能給中國一種原本在區域內沒有的軍事投射能力。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為駐紮在雲壤海軍基地的柬埔寨海軍。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）臨時研究員塞耶茲（Eric Sayers）說，中國在柬埔寨秘密建造基地，像是在重演2015年開始在南沙群島開墾及軍事化的劇本。塞耶茲曾任美國印太司令部顧問。

他說：「一開始不動聲色，北京聲稱在珊瑚礁和環礁上建造人工島嶼是基於和平目的，並承諾不會用於軍事用途。然後在早已來不及的時候，我們就看到永久且不可逆的軍事化跡象。」

塞耶茲說，他預期在索羅門群島也會出現這樣的趨勢。這個太平洋島國近期剛與中國簽署了安全協議，但雙方都未公布內容。

根據洩露的文本，中國將可派遣武裝警察和軍事人員到索羅門群島協助維持秩序。索國政府否認這會導致中國得以在當地建設軍事基地。

但西方官員們對此深表懷疑。第3名西方官員說：「有證據顯示，中國正制定計畫，並已派遣技術團隊到索羅門群島探索基地設施的可能性，而這與政府曾向盟國做出的一些保證有所矛盾。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範