【藝遊嚮導】6/07-6/13：獅子王音樂劇、陳明章戀戀35、空總音樂綠洲，本週許多精彩藝文活動等著你！

何為經典？每個人對於經典的想像不盡相同，「它永遠不會完結它所要述說的東西」這是卡爾維諾所定義的經典，當作品不斷的被再現、重製，不論在人生中哪段時期去回味都值得感動，因此，本週藝遊嚮導想為你帶來幾部經典作品。

首先是充滿勇氣與力量的百老匯音樂劇《獅子王》，其中名句「你要放下過去，才能往前走」口耳相傳，意味著獅子王所帶給我們的生命啟發何其有影響力；從首演至今已逾25年，今年將重臨台灣，熱愛音樂劇的你絕不容錯過。

國寶級民謠大師陳明章曾在1986、1993、1995年分別以月琴及三弦調弦吉他做為侯孝賢作品《戀戀風塵》、《戲夢人生》以及是枝裕和作品《幻之光》等電影配樂；走過40多個年頭，他懷抱著不曾改變的音樂夢，《戀戀35－陳明章現場作品三十五年》將帶你回味無數經典歌曲背後的感動。

【表演藝術】

名稱｜百老匯音樂劇《獅子王》The Lion King

時間｜2022/6/11（六）- 2022/6/12（日）

地點｜臺北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）

備註｜本活動為售票活動

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王者回歸！譽冠全球的百老匯音樂劇《獅子王》宣布2022年重臨台灣。

改編自1994年在動畫史上締造多項輝煌紀錄、並榮獲奧斯卡最佳原著音樂和最佳電影主題曲的迪士尼經典同名動畫片，一段愛與冒險的生命感動之旅，在東尼獎最佳導演茱莉·泰默帶領的頂尖幕後團隊製作下，透過令人驚豔讚嘆的視覺特效、創意無限的舞台道具、撼動人心的音樂及生動逼真的非洲叢林及原野動物中展開。

名稱｜《米蒂亞：一則台灣新聞》

時間｜2022/6/10（五）- 2022/6/12（日）

地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）

備註｜本活動為售票活動

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「你說是他的錯他說是他的錯他說她的錯她說是她的錯她說是他的錯她說是你的錯」一則台灣新聞

娩娩工作室創作的原動力，來自於社會事實，在探討心理上所造成的不可逆傷痛，企圖喚醒更多觀眾反思與關注，日日在世界上發生卻隱沒於人們的無動於衷造成的二次傷害。

劇團成員大部分都為女人、女孩，以陰性書寫創作為力量。關於女人，與「生」俱來的能力與責任，有陣痛的預告與分娩來完成新生命的延續，從女人的自身身份出發，試圖從充滿疼痛的感知來創作，賦予新生命如同創造新作品；我們分娩出一個個作品，愛它們如同新生兒般冀盼。

【展覽】

名稱｜【蒐懷志】二〇二二楊茂林個展

時間｜2022/5/28（六）- 2022/7/16（六）

地點｜耿畫廊（台北市內湖區瑞光路548巷15號1樓）

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愚者的生命以不知感懷及憂慮為特徵，他浮躁的心思僅僅指向未來；

一旦遺忘曾經有過的美好事物，他當下就會變成了老頭子。—— 伊比鳩魯（Epicurus）

「蒐懷志：二〇二二楊茂林個展」承襲「尋找曼荼羅」（即尋找生命本質）系列命題起源，將存於台灣島國的有機生態 #花、#鳥、#豹、#蟲、#魚 及 #二次元人物 刻繪、蒐集於原木載體，呈現藝術家讚頌衷愛物事的緬懷記志。

名稱｜聲體變狀

時間｜2022/5/14（六）- 2022/8/14（日）

地點｜公館立方（台北市羅斯福路四段136巷1弄13號2樓）

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由多位藝術家所組成的跨領域藝術團體—「匯流體驗」共同主辦「聲體變狀」（Objet Sonore Deformation）聯展。

展出作品利用早期錄音技術中的磁帶系統，結合現代數位串流的技術，將聲音從發聲到回放的路徑，匯集於聽者所處的當下時空，以不間斷地播放、錄製與線上串流之循環，呈現聲音隨著時間、載體耗損與多樣媒體回放（playback）的過程中，必然產生的磁帶耗損、串流音訊壓縮等種種變化。

再者，透過架設直播平台，串接實體現場與虛擬空間，讓聽覺經驗在線上線下的維度中穿梭，強調聲音在接收與傳遞過程中必然產生的形變，近一步使觀眾反思聲音技術的演進，是如何形塑我們對日常聲音的認識。展覽期間，團隊特別舉辦多場線上對談與線下活動，開拓本展所構築的豐富、多層次的感官經驗。

名稱｜你到哪了呢？一個距離的想像。

時間｜2022/6/04（六）- 2022/7/31（日）

地點｜鳳甲美術館（台北市北投區大業路166號11F）

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嗨，朋友（希望你願意讓我這麼稱呼）

此刻在閱讀這些文字的你，是在前往某處的路上，還是打算先待在這裡呢？

「你到哪了呢？一個距離的想像。」一展同時做為2022年《出口》國際藝術節的合作串聯場域，環繞「移動」為主軸，邀請藝術家Candy Bird與何彥諺，在移動的軌道上拉出不同的（或許）緩慢的軸線。

【影視】

名稱｜熟女解放中 The Book of Delights

上映時間｜2022/6/10（五）

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「你曾經毫無保留的交出自己的身體嗎?」

羅莉是個孤獨且憂鬱的女人，她把工作與私生活切分得很好，工作上她是一個小學老師，私人感情上她嚮往速食沒有負擔的床伴關係。偶然機會，她認識一個頗負盛名的哲學教授尤利西斯，自我中心，老愛把人激怒。即使他對女人一籌莫展，即使羅莉不想要束縛，但她還是從他身上學習愛人的勇氣，從中更認識自己：正視自我的情緒，獲得身心靈一體的滋潤。

【音樂】

名稱｜《戀戀35－陳明章現場作品三十五年》

時間｜2022/6/11（六）

地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

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文化底蘊深厚、生命情感通透、融古貫今、東西交融並蓄，這是一場感受臺灣國寶級民謠大師陳明章海洋般遼闊的世界音樂性格，世界級的音樂會。

《戀戀35－陳明章現場作品三十五年》，1987年《戀戀風塵》成為臺灣第一部獲得國際電影配獎的獎項－「法國南特影展最佳配樂獎」，在《戀戀風塵》得獎後的35週年之際，回望過去及面向未來的無限可能，衛武營音樂廳的演出，將呈現屬於陳明章式的臺灣古典。

《下午的一齣戲》、《酒空成仔彼條歌》音樂的記憶創作相疊之時，《戀戀35－陳明章現場作品三十五年》所帶來的，不僅是臺灣人共有的古典美，亦使我們更加堅定這片土地所滋養出來，不可以妄自菲薄的自信。

名稱｜音樂綠洲：初來一夏

時間｜2022/6/11（二）- 2022/6/12（日）

地點｜臺灣當代文化實驗場（台北市大安區建國南路一段177號）

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