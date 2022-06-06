【藝遊嚮導】6/07-6/13：獅子王音樂劇、陳明章戀戀35、空總音樂綠洲，本週許多精彩藝文活動等著你！
我們想讓你知道的是
經典作品之所以經典，是因它超越了時空的限制，本週將展演的百老匯經典音樂劇《獅子王》，以及國寶級大師陳明章戀戀風塵現場等經典重現的大作，或許會為你帶來超越預期的感動。
何為經典？每個人對於經典的想像不盡相同，「它永遠不會完結它所要述說的東西」這是卡爾維諾所定義的經典，當作品不斷的被再現、重製，不論在人生中哪段時期去回味都值得感動，因此，本週藝遊嚮導想為你帶來幾部經典作品。
首先是充滿勇氣與力量的百老匯音樂劇《獅子王》，其中名句「你要放下過去，才能往前走」口耳相傳，意味著獅子王所帶給我們的生命啟發何其有影響力；從首演至今已逾25年，今年將重臨台灣，熱愛音樂劇的你絕不容錯過。
國寶級民謠大師陳明章曾在1986、1993、1995年分別以月琴及三弦調弦吉他做為侯孝賢作品《戀戀風塵》、《戲夢人生》以及是枝裕和作品《幻之光》等電影配樂；走過40多個年頭，他懷抱著不曾改變的音樂夢，《戀戀35－陳明章現場作品三十五年》將帶你回味無數經典歌曲背後的感動。
【表演藝術】
名稱｜百老匯音樂劇《獅子王》The Lion King
時間｜2022/6/11（六）- 2022/6/12（日）
地點｜臺北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）
備註｜本活動為售票活動
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王者回歸！譽冠全球的百老匯音樂劇《獅子王》宣布2022年重臨台灣。
改編自1994年在動畫史上締造多項輝煌紀錄、並榮獲奧斯卡最佳原著音樂和最佳電影主題曲的迪士尼經典同名動畫片，一段愛與冒險的生命感動之旅，在東尼獎最佳導演茱莉·泰默帶領的頂尖幕後團隊製作下，透過令人驚豔讚嘆的視覺特效、創意無限的舞台道具、撼動人心的音樂及生動逼真的非洲叢林及原野動物中展開。
名稱｜《米蒂亞：一則台灣新聞》
時間｜2022/6/10（五）- 2022/6/12（日）
地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）
備註｜本活動為售票活動
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「你說是他的錯他說是他的錯他說她的錯她說是她的錯她說是他的錯她說是你的錯」一則台灣新聞
娩娩工作室創作的原動力，來自於社會事實，在探討心理上所造成的不可逆傷痛，企圖喚醒更多觀眾反思與關注，日日在世界上發生卻隱沒於人們的無動於衷造成的二次傷害。
劇團成員大部分都為女人、女孩，以陰性書寫創作為力量。關於女人，與「生」俱來的能力與責任，有陣痛的預告與分娩來完成新生命的延續，從女人的自身身份出發，試圖從充滿疼痛的感知來創作，賦予新生命如同創造新作品；我們分娩出一個個作品，愛它們如同新生兒般冀盼。
【展覽】
名稱｜【蒐懷志】二〇二二楊茂林個展
時間｜2022/5/28（六）- 2022/7/16（六）
地點｜耿畫廊（台北市內湖區瑞光路548巷15號1樓）
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愚者的生命以不知感懷及憂慮為特徵，他浮躁的心思僅僅指向未來；
一旦遺忘曾經有過的美好事物，他當下就會變成了老頭子。—— 伊比鳩魯（Epicurus）
「蒐懷志：二〇二二楊茂林個展」承襲「尋找曼荼羅」（即尋找生命本質）系列命題起源，將存於台灣島國的有機生態 #花、#鳥、#豹、#蟲、#魚 及 #二次元人物 刻繪、蒐集於原木載體，呈現藝術家讚頌衷愛物事的緬懷記志。
名稱｜聲體變狀
時間｜2022/5/14（六）- 2022/8/14（日）
地點｜公館立方（台北市羅斯福路四段136巷1弄13號2樓）
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由多位藝術家所組成的跨領域藝術團體—「匯流體驗」共同主辦「聲體變狀」（Objet Sonore Deformation）聯展。
展出作品利用早期錄音技術中的磁帶系統，結合現代數位串流的技術，將聲音從發聲到回放的路徑，匯集於聽者所處的當下時空，以不間斷地播放、錄製與線上串流之循環，呈現聲音隨著時間、載體耗損與多樣媒體回放（playback）的過程中，必然產生的磁帶耗損、串流音訊壓縮等種種變化。
再者，透過架設直播平台，串接實體現場與虛擬空間，讓聽覺經驗在線上線下的維度中穿梭，強調聲音在接收與傳遞過程中必然產生的形變，近一步使觀眾反思聲音技術的演進，是如何形塑我們對日常聲音的認識。展覽期間，團隊特別舉辦多場線上對談與線下活動，開拓本展所構築的豐富、多層次的感官經驗。
名稱｜你到哪了呢？一個距離的想像。
時間｜2022/6/04（六）- 2022/7/31（日）
地點｜鳳甲美術館（台北市北投區大業路166號11F）
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嗨，朋友（希望你願意讓我這麼稱呼）
此刻在閱讀這些文字的你，是在前往某處的路上，還是打算先待在這裡呢？
「你到哪了呢？一個距離的想像。」一展同時做為2022年《出口》國際藝術節的合作串聯場域，環繞「移動」為主軸，邀請藝術家Candy Bird與何彥諺，在移動的軌道上拉出不同的（或許）緩慢的軸線。
【影視】
名稱｜熟女解放中 The Book of Delights
上映時間｜2022/6/10（五）
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「你曾經毫無保留的交出自己的身體嗎?」
羅莉是個孤獨且憂鬱的女人，她把工作與私生活切分得很好，工作上她是一個小學老師，私人感情上她嚮往速食沒有負擔的床伴關係。偶然機會，她認識一個頗負盛名的哲學教授尤利西斯，自我中心，老愛把人激怒。即使他對女人一籌莫展，即使羅莉不想要束縛，但她還是從他身上學習愛人的勇氣，從中更認識自己：正視自我的情緒，獲得身心靈一體的滋潤。
【音樂】
名稱｜《戀戀35－陳明章現場作品三十五年》
時間｜2022/6/11（六）
地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路1號）
備註｜本活動為售票活動
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文化底蘊深厚、生命情感通透、融古貫今、東西交融並蓄，這是一場感受臺灣國寶級民謠大師陳明章海洋般遼闊的世界音樂性格，世界級的音樂會。
《戀戀35－陳明章現場作品三十五年》，1987年《戀戀風塵》成為臺灣第一部獲得國際電影配獎的獎項－「法國南特影展最佳配樂獎」，在《戀戀風塵》得獎後的35週年之際，回望過去及面向未來的無限可能，衛武營音樂廳的演出，將呈現屬於陳明章式的臺灣古典。
《下午的一齣戲》、《酒空成仔彼條歌》音樂的記憶創作相疊之時，《戀戀35－陳明章現場作品三十五年》所帶來的，不僅是臺灣人共有的古典美，亦使我們更加堅定這片土地所滋養出來，不可以妄自菲薄的自信。
名稱｜音樂綠洲：初來一夏
時間｜2022/6/11（二）- 2022/6/12（日）
地點｜臺灣當代文化實驗場（台北市大安區建國南路一段177號）
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：